НСА прогнозирует снижение урожайности в 14 регионах из-за засухи

Самая сложная ситуация с засухой в Поволжье и на Урале Pixabay

Снижение урожайности агрокультур из-за засухи может произойти в 14 регионах страны, преимущественно в зоне Поволжья и Урала, прогнозирует Национальный союз агростраховщиков (НСА) на основе данных космического мониторинга. Так, из-за засухи уже введен режим ЧС в Татарстане, Башкирии, Оренбургской, Челябинской и Курганской областях, рассматривается вопрос о введении ЧС в Удмуртии.



Кроме того, по данным НСА, отклонения в развитии растений до 20% относительно средних многолетних значений есть не только в вышеупомянутых регионах, но и в южных приграничных районах Омской и Тюменской областей. Кроме того, начинают проявляться отклонения в развитии на уровне не более 7-10% в Верхнем Поволжье: в Нижегородской области, республиках Мордовия и Чувашия. В зоне засухи в этом году также остаются Дагестан, Калмыкия и граничащие с ней районы Астраханской области.



«На востоке страны наблюдается еще одна зона высоких температур, сформировавшаяся над регионом Якутия — Магадан — Чукотка. В связи с этим в Якутии возможно снижение заготовки кормов на пастбищах, но вопрос с 15 июля находится на контроле у руководства республики, и НСА не прогнозирует каких-либо существенных последствий для сельского хозяйства этого региона», — приводятся в сообщении слова президента НСА Корнея Биждова. В целом агрометеорологическую ситуацию текущего сезона года в масштабе страны НСА оценивает сейчас как благоприятную. Уменьшение урожайности сельхозкультур в пострадавших регионах среднего Поволжья должно быть компенсировано продукцией Юга, Сибири, Центрального Черноземья.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко напоминает, что о неурожае в Поволжье и на Урале он говорил еще в мае: засуха в этих регионах длится с апреля. «По этой причине мои прогнозы на урожай в этих округах были сравнительно низкими», — говорит он, добавляя, что еще будет пересматривать прогнозы сборов на Урале и в Поволжье в сторону снижения.



О неблагоприятной ситуации в двух этих округах было известно еще с апреля и июня соответственно, добавляет руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Он рассказал «Агроинвестору», что в Поволжье урожай пшеницы хоть и снизится по сравнению с прошлым годом, но будет выше среднего за последние годы и составит чуть больше 14 млн т. На Урале ситуация более сложная: в прошлом году в округе также была засуха, но валовой сбор пшеницы составил 2,9 млн т, в этом году он ожидается на уровне 2,6 млн т, что станет антирекордом.



Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Катастрофы не будет, потому что хороший урожай ожидается на Юге, условно средним он будет и в Черноземье — там ситуация неоднозначная, и где-то она лучше, а где-то — хуже. Все равно у нас будет очень хороший сбор зерновых. Возможно, он станет третьим по объемам за последнее время, несмотря на очень существенное снижение на Урале и в Поволжье.

По информации «Центра агроаналитики» Минсельхоза на 19 июля, зерновые и зернобобовые обмолочены с 8 млн га, намолочено 27,1 млн т зерна при урожайности 33,8 ц/га. В частности, пшеница обмолочена с 5,9 млн га, намолочено 20,7 млн т при урожайности 34,9 ц/га. Ячмень собран с 1 млн га, намолочено 3,7 млн т при урожайности 36,2 ц/га.



В регионах ситуация с уборкой урожая неоднозначная. Так, в Волгоградской области аграрии довольны состоянием зерновых, несмотря на «капризы погоды», сообщает ГТРК «Волгоград». Всего в регионе по состоянию на 13 июля было обмолочено 155 тыс. га посевов при средней урожайности 25,4 ц/га. Аграрии Ставропольского края уже собрали большую часть зерна, урожайность выше прошлогодней на 40% и составляет 36,4 ц/га, сообщает пресс-служба губернатора региона. «Вышли на хорошие темпы уборки зерновых. На сегодняшний день убрано 1,6 млн га или около 70% от общей уборочной площади», — говорится в сообщении.



В Удмуртии уборочная кампания стартовала на две недели раньше традиционных сроков из-за жаркой и сухой погоды. Всего в этом году хозяйствам предстоит обмолотить зерновые с 32,2 тыс. га. Предварительный прогноз по валовому сбору — 550 тыс. га, сообщает региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В Подмосковье также уборочная кампания озимых зерновых и масличных стартовала в этом году раньше — в 2020-м она началась в августе. На сегодня озимая пшеница убрана на площади 1,12 га, сбор составил 4,2 тыс. т при урожайности в 37,6 ц/га, сообщается на сайте регионального агроведомства.



Почти в половине районов Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Дождей в отдельных муниципалитетах не было больше двух месяцев, из-за чего уже погибла почти половина урожая. Ущерб только по предварительным подсчетам составляет несколько миллиардов рублей. Из-за засухи пшеница достигла своего максимального роста гораздо раньше обычного, поэтому в этом году уборочная кампания началась на две-три недели раньше, чем в прошлом, чтобы сохранить хоть какую-то часть урожая, сообщает ГТРК «Башкортостан».



В Нижегородской области целевой показатель по уборке зерновых составляет 1,3 млн т, и на сегодняшний день нет предпосылок к тому, что он не будет достигнут, пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на слова представителя Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона. Ранее сообщалось, что в области до трети урожая зерновых грозит гибель из-за аномальной жары.



Из-за засушливой погоды режим ЧС с 19 июля введен в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевой администрации. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, многие аграрии не выполнят планы по сбору урожая и заготовке кормов. Он добавил, что «снимает с сельхозпроизводителей обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию».



В Татарстане введен режим ЧС: почвенную и атмосферную засуху, суховей зафиксировали в 38 муниципальных районах. Такой же режим хотят ввести в Курганской области. «Из-за аномальной жары выгорели сенокосы и пастбища. Обстановка очень тяжелая, не хватает корма для скота: приходится косить камыш на болотах, чтобы сделать запас корма на зиму», — рассказал «Коммерсанту» владелец овцеводческого предприятия «Ванина Баранина» Иван Братцев.

