Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай подсолнечника в России

Экспорт подсолнечника в новом сезоне может быть незначительным Д. Абрамов

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) прогнозирует производство подсолнечника в России в этом году на уровне рекордных 16,5 млн т, что на 24% больше, чем в 2020-м. Урожайность оценивается в 1,74 т/га — плюс 9% к прошлому году. Площадь посевов агрокультуры оценивается в рекордные 9,5 млн га, что на 14% больше результатов 2020 года. «Подсолнечник [в России] показывает неуклонное увеличение площади и урожайности благодаря высокой рентабельности этой агрокультуры и более широкому использованию гибридных сортов семян с 2010 года», — говорится в отчете американских аналитиков.



Там также уточняется, что в сезоне-2021/22 Россия экспортирует 3,75 млн т подсолнечного масла (плюс 400 тыс. т к июньскому отчету), что больше результатов прошлого сезона на 750 тыс. т. Вывоз подсолнечника составит 1 млн т (плюс 300 тыс. т), в сезоне-2020/21 он был на уровне 575 тыс. т. Экспорт подсолнечного шрота прогнозируется в 2 млн т (плюс 400 тыс. т), что на 500 тыс. т больше результатов прошлого маркетингового года. В целом, по оценкам ведомства, в текущем сезоне Россия вывезет 5,08 млн т растительных масел, в том числе 615 тыс. т соевого.



Мировое производство масличных агрокультур в 2021/22 сельхозгоду прогнозируется на уровне 635,4 млн т, что на 3 млн т больше, чем в июньском отчете и на 35,4 млн т выше показателя сезона-2020/21. По прогнозу Минсельхоза США, производство соевых бобов составит 385,2 млн т (363,6 млн т за прошлый сельхозгод), рапса — 74,14 млн т (71,8 млн т), подсолнечника — 56,9 млн т (49,72 млн т).

В июньском прогнозе Минсельхоз США оценивал урожай подсолнечника в России на уровне 14,5 млн т, в июльском — на 2 млн т выше, и это очень резкое повышение, даже с учетом больших посевных площадей, сказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Сейчас, продолжает он, сложная ситуация с подсолнечником на юго-востоке Черноземья, в Башкирии, Татарстане и особенно сложная — в Оренбургской области, что не дает надежд на увеличение сборов в Приволжье. В то же время на Юге страны подсолнечник развивается довольно неплохо, но все же с учетом непростой ситуации в Приволжье и Черноземье Петриченко оценивает урожай подсолнечника в 15,5 млн т.



Исходя из посевных площадей, урожай подсолнечника в 16,5 млн т кажется вполне реальным, но погода может внести свои коррективы: на Юге и в Поволжье засушливо, что негативно влияет на развитие масличных, отмечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его оценке, урожай, скорее всего, составит около 16 млн т.



Месяц назад Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозировал сбор подсолнечника на уровне более 16 млн т, но сейчас аналитики пересматривают прогноз в меньшую сторону. То же самое происходит и с экспортом подсолнечного масла, рассказал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По оценке Масложирового союза, урожай подсолнечника превысит 16 млн т, однако его экспорт вряд ли составит 1 млн т, как ожидает Минсельхоз США. По словам руководителя союза Михаила Мальцева, вывоз маслосемян будет на минимальном уровне за счет экспортной пошлины в 50%.



«Понятно, что в больших объемах подсолнечник мы экспортировать не будем. Видимо, Минсельхоз США еще не осознал, что с пошлиной в 300 $ вывозить его невозможно. Небольшой объем подсолнечника уйдет в Казахстан, и на этом экспорт, я думаю, закончится», — говорит Рылько. Такого же мнения придерживается Корбут: легального экспорта в 1 млн т с запретительными, по сути, пошлинами быть не может. По его словам, скорее, это будет транзитный вывоз в Казахстан, Беларусь, а дальше уже за границы ЕАЭС. Экспорт 1 млн т подсолнечника в условиях запретительной пошлины будет возможен только в и через страны Таможенного союза, особенно — Казахстан, добавляет Петриченко. «Но с моим прогнозом сбора в 15,5 млн т, скорее всего, и такой вывоз невозможен. Если брать за основу логику USDA и его прогноз в 16,5 млн т, тогда да, возможен. Отталкиваясь от своих расчетов, я полагаю, что экспорт составит около 500 тыс. т, опять же в или через Казахстан», — прокомментировал Петриченко.



Экспортировать 3,75 млн т подсолнечного масла и даже больше исходя из относительно небольшого внутреннего потребления и потенциальных сырьевых ресурсов вполне реально, но вопрос в том, как мир будет восстанавливаться после пандемии, каким будет спрос, насколько упадут мировые цены и как изменится стоимость фрахта, считает Корбут. По словам Петриченко, исходя из логики и прогнозов Минсельхоза США по производству в России почти 6 млн т подсолнечного масла, отправить на экспорт 3,75 млн т вполне реально. Он также добавляет, что производство может даже превысить 6 млн т. «Наш экспортный потенциал по подсолнечному маслу на уровне 3,7-3,8 млн т очевиден. Но нужно учитывать, что есть еще и вывоз в пределах Таможенного союза. Например, в наиболее успешном сезоне-2019/20 экспорт масла составил 3,1 млн т за пределы Таможенного союза, а дополнительно в страны союза было вывезено еще 200-250 тыс. т», — заключил Петриченко.

