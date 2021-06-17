Контроль вывоза подсолнечника могут ужесточить на уровне ЕАЭС

С 1 июля пошлина на подсолнечник должна вырасти до 50% "Солнечные продукты"

Переработчики масличных выступили с инициативой об ужесточении контроля вывоза подсолнечника на уровне ЕАЭС. Как сообщил Масложировой союз, 16 июня состоялись консультации представителей государств-членов ЕАЭС по вопросам регулирования вывоза масличных и масложировой продукции. На встрече был поднят вопрос об унификации экспортных пошлин на масличные и подсолнечное масло в странах ЕАЭС. Такая мера необходима для эффективного функционирования единого рынка ЕАЭС и недопущения обхода мер экспортного регулирования.



«В последние годы на фоне роста производственных мощностей наблюдается снижение их загрузки, что связано с наращиванием экспорта масличного сырья, — говорится в сообщении союза. — Это становится проблемой, решать которую предложено при помощи введения защитных мер по сдерживанию экспорта масличных культур, чтобы повысить уровень загрузки мощностей, занятости населения, и получить налоговые отчисления от перерабатывающих предприятий в бюджеты стран».



По информации «Коммерсанта», причиной обсуждений стал реэкспорт масличных через другие страны ЕАЭС после повышения пошлин на вывоз из России. Одним из механизмов ужесточения контроля может стать отслеживание страны происхождения товара, облагаемого пошлинами на уровне стран-членов ЕАЭС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников встречи. Сейчас эта мера работает только в отношении товаров, экспорт которых полностью запрещен. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев пояснил изданию, что в данном случае пошлины за экспорт российского подсолнечника будут выплачиваться вне зависимости от того, с территории какой страны ЕАЭС он был вывезен, даже в случае перепродажи контрагентам.



С 9 января экспортная пошлина на подсолнечник в России повышена с 6,5% до 30%, а с 1 июля ставка должна вырасти до 50%. Меры призваны стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. Но регулирование касается только поставок за пределы ЕАЭС. Как отмечает Мальцев, только из Казахстана, оценочно, через серые схемы в год вывозится 300-600 тыс. т российского подсолнечника. А после введения заградительных пошлин этот показатель может вырасти из-за повышенного спроса со стороны стран Азии, сказал он «Коммерсанту».



Для исключения реэкспорта Минэкономразвития инициировало обсуждение вопроса установки всеми странами ЕАЭС экспортных пошлин не ниже минимального уровня либо скоординированных односторонних мер нетарифного регулирования, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, представители Армении и Киргизии поддержали введение пошлин, против выступили Белоруссия и Казахстан. Представители этих стран напомнили, что сами экспортируют масличные и имеют обязательства по международным договорам.



На территории ЕАЭС действует свободное перемещение товаров и услуг, а это означает, что ни одна из мер в области таможенно-тарифного регулирования не может быть эффективно реализована в границах только одного государства, сказала «Агроинвестору» представитель пресс-службы «Эфко». «Вопрос ограничения вывоза сырья, в нашем случае масличных, которое может быть переработано внутри стран, сегодня очевиден для всех членов ЕАЭС. Особенно в ситуации, когда мощности перерабатывающих заводов загружены на 50%, — отметила она. — Высокая турбулентность на рынке продуктов питания и рост цен на продовольствие заставляют думать об обеспечении продовольственной безопасности и доступности продуктов питания для всех категорий населения в наших странах». «Эфко» считает, что меры, разработанные в России, максимально полно решают эти задачи. Компания поддерживает инициативу Масложирового союза и считает, что страны должны изучить ее и принять аналогичные меры.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что выступает против пошлин, но с технологической точки зрения лучше выглядит коллективная пошлина. «У нас есть опыт работы с Казахстаном, который довольно жестко отслеживает происхождение товара», — сказал эксперт, отметив, что при сохранении пошлин на вывоз сырья с производством подсолнечника все будет «более-менее нормально», с рапсом в Сибири могут быть проблемы, с соей на Дальнем Востоке — тоже. «Учитывая пошлины, без серьезных инвестиций в переработку будет сложно перестроить всю систему», — считает Рылько.



Также Масложировой союз считает важным введение пошлин на масло: эта мера позволит не только снизить цену на внутреннем рынке, но и даст возможность странам заработать дополнительный доход. «В связи с высокой конкуренцией переработчиков за сырье, предлагаемые Россией меры приведут к паритету цен на масличные на внутреннем рынке и экспортной стоимостью продуктов переработки за минусом минимальной маржи переработчика, — сказал Мальцев. — Введение пошлин позволит соблюсти баланс интересов не только производителей, переработчиков и населения, но обеспечит дополнительные поступления в бюджеты стран от экспорта продукции с большей добавленной стоимостью, что выгодно всем странам Евразийского экономического союза».

