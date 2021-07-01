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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

С 1 июля повышается пошлина на экспорт подсолнечника

При такой ставке вывозить агрокультуру нереально

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Регуляторы рассчитывают, что пошлина позволит сохранить сырье на внутреннем рынке
Flickr.com
Регуляторы рассчитывают, что пошлина позволит сохранить сырье на внутреннем рынке
Flickr.com

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2021 года пошлина на экспорт подсолнечника повышается до 50%, но не менее $320 за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года. Ранее вывозная пошлина на подсолнечник и рапс составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. В отношении рапса ставка пока не меняется. Пошлина на вывоз сои снизилась с 30%, но не менее 165 евро за тонну, до 20%, но не менее $100 за тонну. Такой размер сохранится на 14 месяцев.

Новые ставки по подсолнечнику и рапсу позволят сохранить необходимые объемы продукции на внутреннем рынке, что, в свою очередь, поможет сдерживать рост потребительских цен на продукцию пищевой, кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и комбикормовой промышленности, прокомментировала меры пресс-служба Минэкономразвития. Изменение пошлины на сою направлено на привлечение дополнительных инвестиций в переработку соевых бобов, в том числе на Дальнем Востоке, и расконсервирование существующих перерабатывающих мощностей. «Стимулирование переработки соевых бобов необходимо для обеспечения отрасли животноводства высокобелковыми кормами и сохранения стабильного уровня цен на сельскохозяйственную продукцию (мясо, яйца, молочные продукты и так далее)», — пояснило министерство.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что уровень пошлины на подсолнечник сейчас такой, что экспортировать агрокультуру нереально. «За исключением Казахстана, и, возможно Белоруссии. Казахстан входит в Таможенный союз, кроме того, страна не приняла аналогичные с Россией меры. Поэтому нельзя исключать «серый» экспорт через Казахстан, — считает эксперт. — Это значит, что для спроса со стороны покупателей вполне возможны более-менее высокие цены, близкие к мировым».

Рынки
Контроль вывоза подсолнечника могут ужесточить на уровне ЕАЭС

Контроль вывоза подсолнечника могут ужесточить на уровне ЕАЭС

Самое важное то, что цена на подсолнечник будет рассчитываться через стоимость масла, добавил Петриченко. По его словам, мало все равно не будет дешевым: раньше экспортная цена составляла $1150 за тонну, сейчас -$1120 за тонну. «Если посмотреть на стоимость спроса подсолнечника, например на экспортном рынке Украины, там цена составляет около $720 за тонну, — привел данные эксперт. — Но все равно экспортеры не преодолеют этот уровень, учитывая пошлину. Указывать цену будут МЭЗы». За неделю с 18 по 25 июня подсолнечник в России подешевел на 855 руб. до 46 тыс. руб./т, притом, что в начале месяца он стоил около 53,2 тыс. руб./т. Цена на подсолнечное масло за неделю снизилась на 5,1 тыс. руб./т до 99,3 тыс. руб. т, в начале июня она была на уровне 113,7 тыс. руб./т.

Петриченко также рассказал о снижении оценки урожая подсолнечника до 15,1-15,2 млн т. По словам эксперта, это несколько ниже, чем в 2019-м, однако показатели очень хорошие. «Корректировка произошла, во-первых, из-за погоды, во-вторых, с учетом того, что посевы составляют 9,2 млн га», — объяснил Петриченко. Ранее он допускал, что урожай подсолнечника может составить 15,5 млн т. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что в этом году ожидается рекордный урожай масличных агрокультур. На конференции «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» Петриченко говорил, что в этом году Россия может собрать в целом более 23 млн т основных масличных. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе мероприятия прогнозировал урожай подсолнечника на уровне 16,1 млн т.

Согласно прогнозу Refinitiv Agriculture, рекордный урожай подсолнечника в Черноморском регионе может опустить цены на масло в сезоне-2021/22. «Прогноз восстановления производства подсолнечника в Украине в 2021 году до рекордных показателей может привести к снижению цен на подсолнечное масло, — говорится в сообщении. — Ситуация в России с ожиданием максимального урожая подсолнечника в 2021 году является дополнительным фактором давления на цены, несмотря на экспортные пошлины как на подсолнечник, так и на масло».

Екатерина Шокурова 

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