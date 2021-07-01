С 1 июля повышается пошлина на экспорт подсолнечника

Регуляторы рассчитывают, что пошлина позволит сохранить сырье на внутреннем рынке Flickr.com

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2021 года пошлина на экспорт подсолнечника повышается до 50%, но не менее $320 за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года. Ранее вывозная пошлина на подсолнечник и рапс составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. В отношении рапса ставка пока не меняется. Пошлина на вывоз сои снизилась с 30%, но не менее 165 евро за тонну, до 20%, но не менее $100 за тонну. Такой размер сохранится на 14 месяцев.



Новые ставки по подсолнечнику и рапсу позволят сохранить необходимые объемы продукции на внутреннем рынке, что, в свою очередь, поможет сдерживать рост потребительских цен на продукцию пищевой, кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и комбикормовой промышленности, прокомментировала меры пресс-служба Минэкономразвития. Изменение пошлины на сою направлено на привлечение дополнительных инвестиций в переработку соевых бобов, в том числе на Дальнем Востоке, и расконсервирование существующих перерабатывающих мощностей. «Стимулирование переработки соевых бобов необходимо для обеспечения отрасли животноводства высокобелковыми кормами и сохранения стабильного уровня цен на сельскохозяйственную продукцию (мясо, яйца, молочные продукты и так далее)», — пояснило министерство.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что уровень пошлины на подсолнечник сейчас такой, что экспортировать агрокультуру нереально. «За исключением Казахстана, и, возможно Белоруссии. Казахстан входит в Таможенный союз, кроме того, страна не приняла аналогичные с Россией меры. Поэтому нельзя исключать «серый» экспорт через Казахстан, — считает эксперт. — Это значит, что для спроса со стороны покупателей вполне возможны более-менее высокие цены, близкие к мировым».



Самое важное то, что цена на подсолнечник будет рассчитываться через стоимость масла, добавил Петриченко. По его словам, мало все равно не будет дешевым: раньше экспортная цена составляла $1150 за тонну, сейчас -$1120 за тонну. «Если посмотреть на стоимость спроса подсолнечника, например на экспортном рынке Украины, там цена составляет около $720 за тонну, — привел данные эксперт. — Но все равно экспортеры не преодолеют этот уровень, учитывая пошлину. Указывать цену будут МЭЗы». За неделю с 18 по 25 июня подсолнечник в России подешевел на 855 руб. до 46 тыс. руб./т, притом, что в начале месяца он стоил около 53,2 тыс. руб./т. Цена на подсолнечное масло за неделю снизилась на 5,1 тыс. руб./т до 99,3 тыс. руб. т, в начале июня она была на уровне 113,7 тыс. руб./т.



Петриченко также рассказал о снижении оценки урожая подсолнечника до 15,1-15,2 млн т. По словам эксперта, это несколько ниже, чем в 2019-м, однако показатели очень хорошие. «Корректировка произошла, во-первых, из-за погоды, во-вторых, с учетом того, что посевы составляют 9,2 млн га», — объяснил Петриченко. Ранее он допускал, что урожай подсолнечника может составить 15,5 млн т. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что в этом году ожидается рекордный урожай масличных агрокультур. На конференции «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» Петриченко говорил, что в этом году Россия может собрать в целом более 23 млн т основных масличных. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе мероприятия прогнозировал урожай подсолнечника на уровне 16,1 млн т.



Согласно прогнозу Refinitiv Agriculture, рекордный урожай подсолнечника в Черноморском регионе может опустить цены на масло в сезоне-2021/22. «Прогноз восстановления производства подсолнечника в Украине в 2021 году до рекордных показателей может привести к снижению цен на подсолнечное масло, — говорится в сообщении. — Ситуация в России с ожиданием максимального урожая подсолнечника в 2021 году является дополнительным фактором давления на цены, несмотря на экспортные пошлины как на подсолнечник, так и на масло».

