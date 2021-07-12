Стоимость подсолнечного масла снижается

Стартовая цена нового сезона на сырое подсолнечное масло прогнозируется на уровне $1100 за тонну FOB Черное море М. Стулов

Мировые цены на подсолнечное масло начали снижаться на фоне прогнозируемого в 2021 году рекордного урожая подсолнечника в России и Украине и слабого спроса на черноморское масло со стороны импортеров (Турция, Китай и Индия). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». Еще несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили до $1,7 тыс. за тонну, сейчас они составляют около $1,1 тыс. за тонну, пояснил изданию директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По его словам, цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке тоже начали снижаться, но не такими быстрыми темпами, как мировые. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспортная цена на масло снизилась за неделю на $10 до $1130 за тонну, сообщил Reuters.



В конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб./т, к концу июня —40,9 тыс. руб./т. Сырое подсолнечное масло у производителей резко подешевело с конца мая — со 118 тыс. руб. до 100 тыс. руб. за тонну в июне. С 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечное масло снизились до 91,6 тыс. руб. за тонну. «СовЭкон» прогнозирует, что сбор подсолнечника в этом году может стать рекордным и достичь 15,9 млн т. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году — 15,4 млн т, в 2020-м собрали только 13,3 млн т. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько ранее говорил, что прогнозирует урожай подсолнечника на уровне 16,1 млн т.



По мнению исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, снижение мировых цен на растительные масла, ожидание рекордного урожая подсолнечника в этом сезоне на уровне 16 млн т, и введение демпферной пошлины на экспорт подсолнечного масла привели к корректировке стоимости подсолнечника, который сейчас стоит на уровне 35 тыс. руб./т. «С учетом экспортных цен на подсолнечное масло, Россия, вероятно, пока будет находиться в этом ценовом диапазоне, который, по прогнозу на новый сезон, сохранится в районе 30-35 тыс. руб. за тонну подсолнечника», — сказал он «Агроинвестору».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что в новом сезоне в России ожидается рекордный урожай подсолнечника, он будет выше, чем в 2019 году, когда было собрано 15,3 млн т этой агрокультуры. Правда, аномальная жара и засуха ставит этот прогноз под вопрос, отметил эксперт. Петриченко также рассказал, что на фоне высокого урожая дефицита подсолнечника и подсолнечного масла, который наблюдается в уходящем сезоне, не будет. «Будет, скорее, некоторый перерыв после дефицита сезона-2020/21. Резкого взлета и высоких экспортных цен на подсолнечное масло, я полагаю, мы не увидим. В этом сезоне стоимость продукта взлетала до $1600 за тонну FOB Новороссийск, — привел данные эксперт. — В то же время говорить о том, что цена начнет резко падать, нельзя».



Петриченко также рассказал, что сейчас наблюдается высокий спрос на масла — и на соевое, и на рапсовое, и на подсолнечное. По прогнозам эксперта, в дальнейшем мы увидим особенно высокий спрос на соевое масло, цена на которое будет высокой. «Исходя из всего этого, я полагаю, что стартовая цена нового сезона на сырое подсолнечное масло будет на уровне $1100 за тонну FOB Черное море, — прогнозирует Петриченко. — В перспективе может произойти незначительное и краткосрочное снижение цены, которое достигнет примерно $900 за тонну».



Кроме того, с 1 июля в России повысилась пошлина на экспорт подсолнечника — до 50%, но не менее $320 за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года. Ранее вывозная пошлина на подсолнечник и рапс составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. В отношении рапса ставка пока не меняется. Пошлина на вывоз сои снизилась с 30%, но не менее 165 евро за тонну, до 20%, но не менее $100 за тонну. Такой размер сохранится на 14 месяцев. Петриченко тогда отмечал, что новая ставка пошлины на подсолнечник насколько высокая, что экспортировать агрокультуру нереально.

