К концу августа недельный экспорт зерна увеличился почти в два раза

К концу сентября пошлина на пшеницу может превысить $50 за тонну Flickr.com

Недельный экспорт зерна к концу августа составил 1,52 млн т включая 1,41 млн т пшеницы. Это почти в два раза больше, чем отгружалось за неделю в середине месяца, когда вывозилось около 861 тыс. т зерна, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». Причиной такой динамики эксперты центра назвали ожидание повышения экспортных пошлин на зерно.



В «СовЭконе» «Коммерсанту» рассказали, что основными покупателями российской пшеницы стали Турция, Иран и Саудовская Аравия. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский уточнил изданию, что ранее эти страны импортировали большую часть зерновых из Евросоюза, но в текущем сезоне из-за плохой погоды качество собранного урожая там оказалось низким. Эксперт отметил, что урожай зерна во Франции, Германии и Польше пострадал из-за сильных дождей. По словам Павенского, в этих странах в последнее время аналитики снижали прогнозы валового сбора.



Согласно оценке «СовЭкона», общий объем экспорта зерна в августе составит 4,8-4,9 млн т, включая 4,3-4,4 млн т пшеницы, что на 0,5 млн т больше, чем в июле. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивает показатели экспорта зерна на уровне 4,9-5 млн т, включая 4,4 млн т пшеницы. «Для нынешнего сезона это пиковые значения», — сказал Рылько «Коммерсанту».



Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 7 сентября включительно составит $39,4 против $31,7 за тонну неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза. Пошлина на вывоз ячменя повысится с $26,6 до $27 за тонну, кукурузы — с $49,6 до $51,6 за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана исходя из индикативной цены в размере $256,4 за тонну, на ячмень — при цене $223,7 за тонну, на кукурузу — $258,8 за тонну.

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов отметил, что на темпах экспорта благоприятно сказались и высокие мировые котировки при относительно низких внутренних ценах, пишет «Коммерсантъ». Чтобы освободить хранилища перед поступлением урожая поздних зерновых, либо для получения финансирования посевной кампании некоторые аграрии начали распродавать зерно, отмечает «СовЭкон».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что во второй половине августа действительно сложилась благоприятная ситуация для экспорта. «С одной стороны, скачок мировых цен на зерно, спровоцированный обескураживающим отчетом USDA. С другой стороны, не столь резкое изменение ставки плавающей пошлины, — объяснил он. — Как мы помним, в механизм расчета референтного ценового индекса встроен инерционный механизм, позволяющий сглаживать резкие ценовые колебания для избегания излишней волатильности и сопутствующих рисков экспорта физического зерна». USDA снизил прогноз урожая российской пшеницы с 85 млн до 72,5 млн т, а объем экспорта — с 40 млн до 35 млн т из-за сокращения посевов озимых.



По словам Зернина, сложившаяся ситуация создала «окно возможностей», которым воспользовались некоторые экспортеры, реализовавшие дополнительные объемы на спот-рынке. «Мы даже наблюдали локальное повышение закупочных цен в портах на базисе СРТ, как следствие всплеска этой активности», — отметил он. Однако, по его словам, после последней корректировки пошлины, «окно возможностей» стало практически закрыто, с первых чисел сентября темпы экспорта замедлятся, а закупочные цены СРТ вернутся на более характерные для начала сезона уровни. «В течение всего сентября референтный индекс будет расти, а вместе с ним — и пошлина на пшеницу, которая к концу месяца может превысить $50 за тонну, — считает Зернин. — Таким образом, мировые цены должны серьезно увеличиться для того, чтобы российское зерно сохранило конкурентоспособность». По его мнению, в противном случае, российские сельхозпроизводители будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику в сторону снижения цен.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что за последнюю неделю отгрузки выросли очень сильно. На этом фоне, по ее оценкам, экспорт зерна в августе составит 5,5 млн т, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневные отгрузки пшеницы в этом месяце превысили уровень аналогичного периода прошлого года на 50 тыс. т и составили 194 тыс. т в сутки. Основными покупателями российской пшеницы в августе стали Турция, закупившая 1,3 млн т, Иран (2 млн т), Египет (800 тыс. т). «Очень активно растут поставки в Африку — Нигерия и Кения вошли в пятерку импортеров пшеницы в августе, страны закупили более 250 тыс. т. Далее по списку идут Саудовская Аравия, Израиль и другие страны», — перечислила Тюрина.



Увеличение поставок зерна в августе связано с хорошей конкурентоспособностью российского зерна относительно стран Европы, продолжает она. «Наша цена на FOB была на 3-5% ниже, чем предложения Европы. Плюс, идет активная контрактация. Пакистан объявил о закупке на тендере 550 тыс. т пшеницы, также активно закупает Египет, страна объявила закупку на тендере 60 тыс. т агрокультуры», — рассказала Тюрина.



По ее прогнозу, в сентябре будет вывезено 4,5-5 млн т зерна. «Тут все будет зависеть от того, как будет развиваться ценовая конкуренция между основными поставщиками. Если кто-то будет значительно снижать стоимость, мы может потерять конкурентное преимущество. Кроме того, сейчас есть понимание, что валовые сборы в России будут меньше, соответственно, экспортный потенциал снизится. Это стимулирует спрос на нашу пшеницу», — считает Тюрина.



В конце прошлой недели «СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2021/22 на 3,2 млн т до 33,9 млн т, писал Reuters. Причиной корректировки стало снижение прогноза урожая, низкие темпы экспорта и высокая конкуренция с другими странами-поставщиками. «Это может стать самым низким уровнем экспорта за период с сезона-2016/17 годов, когда он составил 27,8 млн т», — отметили аналитики.



Тюрина сказала «Агроинвестору», что ее оценка валового сбора зерна в этом году составляет 118-119 млн т, это на 11% ниже прошлогодних показателей. В том числе урожай пшеницы составит 77 млн т — на 8% меньше, чем в 2020-м. По данным Минсельхоза на 27 августа, урожайность пшеницы на 13,5% ниже, чем в прошлом году и составляет 30,5 ц/га, отметила Тюрина. Сейчас в России убрано порядка 65% посевов зерновых, из них 71% — пшеницы. «На Юге хороший урожай, но в Центре показатели меньше, что связано с засухой. В Поволжье урожайность тоже ниже. Возможно, немного компенсирует Сибирь, но этого будет недостаточно», — заключила Тюрина. Рылько сказал «Агроинвестору», что с начала августа прогнозы урожая зерна ИКАР раскрывает только своим подписчикам.

