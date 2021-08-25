разделы

реклама

журналы

USD

73.692 (-0,08%)

EUR

86.629 (0,08%)

MOEX

3870.79 (-0,46%)

BRENT

70.96 (-0,13%)

Пшеница

708.2 (-1,36%)

Сахар

19.58 (0,00%)

USD

73.692 (-0,08%)

EUR

86.629 (0,08%)

MOEX

3870.79 (-0,46%)

BRENT

70.96 (-0,13%)

Пшеница

708.2 (-1,36%)

Сахар

19.58 (0,00%)

USD

73.692 (-0,08%)

EUR

86.629 (0,08%)

MOEX

3870.79 (-0,46%)

BRENT

70.96 (-0,13%)

Пшеница

708.2 (-1,36%)

Сахар

19.58 (0,00%)

USD

73.692 (-0,08%)

EUR

86.629 (0,08%)

MOEX

3870.79 (-0,46%)

BRENT

70.96 (-0,13%)

Пшеница

708.2 (-1,36%)

Сахар

19.58 (0,00%)

USD

73.692 (-0,08%)

EUR

86.629 (0,08%)

MOEX

3870.79 (-0,46%)

BRENT

70.96 (-0,13%)

Пшеница

708.2 (-1,36%)

Сахар

19.58 (0,00%)

Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Грузия ищет альтернативных России поставщиков пшеницы

Причиной стало повышение стоимости агрокультуры

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Грузия импортирует до 90% потребляемой пшеницы
wikimedia.org
Грузия импортирует до 90% потребляемой пшеницы
wikimedia.org

Грузия из-за возросших цен на пшеницу, которую страна импортирует в основном из России, стала искать альтернативных поставщиков, сообщил «Интерфаксу» глава Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии Леван Силагава. По его словам, за последние 10 дней стоимость российской пшеницы выросла примерно на $20 и сейчас составляет в среднем $280−285 за тонну.

Силагава также сказал агентству, что после 15 сентября станет ясно, удастся ли в этом году диверсифицировать закупки и ввозить пшеницу из Казахстана, где начнется сбор урожая, или любой другой третьей страны. При этом он обратил внимание, что Казахстан продает очень много пшеницы и муки в Афганистан, где сейчас довольно нестабильная политическая ситуация, поэтому часть пшеницы, которая предназначалась для афганского рынка, скорее всего, поступит в другие страны, в том числе в Грузию.

Альтернативным поставщиком пшеницы в Грузию также могут стать Румыния, Венгрия или Франция. «Хотя в этом году барьер психологически высоких цен преодолела и пшеница стран-членов ЕС. Сейчас мы находимся в состоянии ожидания того, каким будет тренд, который сейчас необратимо растущий», — отметил Силагава. Что касается еще одного крупного производителя — Украины, то, по оценке Силагава, выращиваемая там пшеница всегда дороже российской, поэтому за последние 10 лет импорт в Грузию оттуда был минимальным.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что при работе с Грузией есть проблема с «серым» экспортом зерна при перевозках автотранспортом. «Насколько я знаю, некоторые небольшие компании-экспортеры из Северо-Кавказского федерального округа неоднократно жаловались на это в правоохранительные органы, и в последнее время появился определенный прогресс. Вполне возможно, что отсюда и эмоции грузинской стороны», — считает он. Один из российских экспортеров пшеницы в Грузию сказал «Агроинвестору», что следует учитывать близость Армении, которая входит в ЕАЭС и граничит с Грузией. Это делает возможным «серые» схемы импорта без уплаты экспортных пошлин.

Другой участник рынка уточнил «Агроинвестору», что альтернативы нашей пшенице для Грузии нет, несмотря на неоднократные попытки заместить российские поставки, в том числе, пшеницей американского происхождения. «Все остальное логистически хуже, поставки могут быть, но не на постоянной основе. Кроме того, все потребители и мукомолы страны привыкли к качеству именно российской пшеницы», — отметил он.

По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, найти альтернативу российской пшенице Грузии будет затруднительно. «В Европе цены выше, за исключением Румынии и Украины, но высокие ставки фрахта нивелируют более низкие цены в этих странах, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Кроме того, во Франции и странах Балтийского региона наблюдаются проблемы с качеством. Тогда как основной поток из России идет через сухопутные погранпереходы из южных регионов, где с качеством пшеницы все достаточно благополучно».

Еще один экспортер сказал «Агроинвестору», что Грузия была и остается одним из постоянных торговых партнеров России. Потребление мукомольной пшеницы в стране составляет от 500 тыс. т до 700 тыс. т в год. «Местное производство обеспечивает лишь 8-10% этого объема, — знает он. — Мы не раз слышали о внутренних реформах Грузии, направленных на диверсификацию поставщиков пшеницы. Однако до сих пор 90% импортной пшеницы приходит из России». По словам игрока рынка, грузинские мукомолы довольны качеством российской пшеницы, которая ввозится в страну по железной дороге, а также через порты Поти и Батуми.

В 2020 году Грузия импортировала 490,9 тыс. т пшеницы, в том числе из России было ввезено 488,3 тыс. т, то есть 99,5% всего объема ее импорта. В январе-июне 2021 года страна закупила 157,3 тыс. т пшеницы — на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки шли в основном из России, откуда было ввезено 131 тыс. т, или 83,3% всего объема импорта пшеницы. В 2020 году производство агрокультуры в Грузии составило 101,2 тыс. т — на 0,6% больше, чем в 2019-м. Урожай пшеницы в 2021 году ожидается на уровне до 150 тыс. т.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов