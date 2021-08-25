Грузия ищет альтернативных России поставщиков пшеницы

Грузия импортирует до 90% потребляемой пшеницы wikimedia.org

Грузия из-за возросших цен на пшеницу, которую страна импортирует в основном из России, стала искать альтернативных поставщиков, сообщил «Интерфаксу» глава Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии Леван Силагава. По его словам, за последние 10 дней стоимость российской пшеницы выросла примерно на $20 и сейчас составляет в среднем $280−285 за тонну.



Силагава также сказал агентству, что после 15 сентября станет ясно, удастся ли в этом году диверсифицировать закупки и ввозить пшеницу из Казахстана, где начнется сбор урожая, или любой другой третьей страны. При этом он обратил внимание, что Казахстан продает очень много пшеницы и муки в Афганистан, где сейчас довольно нестабильная политическая ситуация, поэтому часть пшеницы, которая предназначалась для афганского рынка, скорее всего, поступит в другие страны, в том числе в Грузию.



Альтернативным поставщиком пшеницы в Грузию также могут стать Румыния, Венгрия или Франция. «Хотя в этом году барьер психологически высоких цен преодолела и пшеница стран-членов ЕС. Сейчас мы находимся в состоянии ожидания того, каким будет тренд, который сейчас необратимо растущий», — отметил Силагава. Что касается еще одного крупного производителя — Украины, то, по оценке Силагава, выращиваемая там пшеница всегда дороже российской, поэтому за последние 10 лет импорт в Грузию оттуда был минимальным.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что при работе с Грузией есть проблема с «серым» экспортом зерна при перевозках автотранспортом. «Насколько я знаю, некоторые небольшие компании-экспортеры из Северо-Кавказского федерального округа неоднократно жаловались на это в правоохранительные органы, и в последнее время появился определенный прогресс. Вполне возможно, что отсюда и эмоции грузинской стороны», — считает он. Один из российских экспортеров пшеницы в Грузию сказал «Агроинвестору», что следует учитывать близость Армении, которая входит в ЕАЭС и граничит с Грузией. Это делает возможным «серые» схемы импорта без уплаты экспортных пошлин.



Другой участник рынка уточнил «Агроинвестору», что альтернативы нашей пшенице для Грузии нет, несмотря на неоднократные попытки заместить российские поставки, в том числе, пшеницей американского происхождения. «Все остальное логистически хуже, поставки могут быть, но не на постоянной основе. Кроме того, все потребители и мукомолы страны привыкли к качеству именно российской пшеницы», — отметил он.



По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, найти альтернативу российской пшенице Грузии будет затруднительно. «В Европе цены выше, за исключением Румынии и Украины, но высокие ставки фрахта нивелируют более низкие цены в этих странах, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Кроме того, во Франции и странах Балтийского региона наблюдаются проблемы с качеством. Тогда как основной поток из России идет через сухопутные погранпереходы из южных регионов, где с качеством пшеницы все достаточно благополучно».



Еще один экспортер сказал «Агроинвестору», что Грузия была и остается одним из постоянных торговых партнеров России. Потребление мукомольной пшеницы в стране составляет от 500 тыс. т до 700 тыс. т в год. «Местное производство обеспечивает лишь 8-10% этого объема, — знает он. — Мы не раз слышали о внутренних реформах Грузии, направленных на диверсификацию поставщиков пшеницы. Однако до сих пор 90% импортной пшеницы приходит из России». По словам игрока рынка, грузинские мукомолы довольны качеством российской пшеницы, которая ввозится в страну по железной дороге, а также через порты Поти и Батуми.



В 2020 году Грузия импортировала 490,9 тыс. т пшеницы, в том числе из России было ввезено 488,3 тыс. т, то есть 99,5% всего объема ее импорта. В январе-июне 2021 года страна закупила 157,3 тыс. т пшеницы — на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки шли в основном из России, откуда было ввезено 131 тыс. т, или 83,3% всего объема импорта пшеницы. В 2020 году производство агрокультуры в Грузии составило 101,2 тыс. т — на 0,6% больше, чем в 2019-м. Урожай пшеницы в 2021 году ожидается на уровне до 150 тыс. т.

