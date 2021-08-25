Экспорт продукции АПК вырос на 18%

Драйвером роста экспорта стала масложировая продукция, которая за год подорожала на 60% Е. Егоров

С начала года экспорт продукции АПК составил $19,2 млрд, что почти на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт». Средняя цена тонны экспортируемой продукции увеличилась на 28% до $502. Драйвером роста за отчетный период стала масложировая продукция — плюс 43% до $4,3 млрд, в среднем эта категория товаров стоит $906/т против $565/т годом ранее. В основе экспорта масложировой продукции — подсолнечное масло, которого было продано на $2,6 млрд, в прошлом году — на $1,8 млрд. Поставки жмыха, рапсового и соевого масел, маргарина также показали рост.



Мясная и молочная продукция занимают второе место по приросту вывоза, их экспортировали на $878 млн, что на 26% больше, чем годом ранее. Эта продукция также подорожала — в среднем на 16% до $1,9 тыс./т. Основной драйвер в этой категории — говядина, продажи которой составили $117 млн, в 2020-м — $37. Экспорт свинины вырос со $188 млн до $252, мороженого — с $39 млн до $57 млн. Продажи мяса птицы по сравнению с прошлым годом увеличились на $1 млн — до $275 млн.



Зерновые замыкают тройку по динамике увеличения экспорта за год, их поставки прибавили 15% до $5,6 млрд, тонна этой продукции за год подорожала в среднем на 22% до $249. В основе экспорта пшеница, которой отгрузили на $4,1 млрд, годом ранее было на $30 млн меньше. Следом идут ячмень — $709 млн против $567 млн, кукуруза — $690 млн против $471 млн, рис — $46 млн в этом году и $28 — в прошлом. Наибольший прирост показали гречиха и просо, продажи которых выросли с $15 млн до $38 млн.



Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за год увеличился на 6% до $2,56 млрд, в среднем тонна этой категории товаров подорожала на 24% до $562. В том числе кондитерские изделия показали рост с $635 млн до $779 млн, вывоз напитков снизился с $425 млн до $318 млн, продукты глубокой переработки зерновых — с $270 млн до $168 млн против. Экспорт сахарной продукции уменьшился с $511 млн до $225 млн.



Основной импортер российской продукции — Турция, прирост экспорта в эту страну в стоимостном выражении за год составил 29%, сумма поставок — $2,4 млрд. Следом идут ЕС — плюс 31% до $2,3 млрд и Китай — минус 6% до $2,2 млрд.

«Рост экспорта произошел только в стоимостном выражении. В натуральном — он уменьшился на 8,5%. Настоящими драйверами роста стали мировые цены: по масложировой продукции — плюс 60%, по зерновым — 23%», — прокомментировал «Агроинвестору» старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. По его словам, единственной категорией, показавшей рост в натуральном выражении, стала мясная и молочная продукция, в основном, за счет открытия новых рынков и налаживания поставок в азиатские страны от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии.



Никиточкин видит точки роста экспорта в масложировой и мясной продукции, поставки которых могут довольно существенно увеличиться. Драйверы второго эшелона — кондитерская продукция, напитки, соя, зернобобовые, продукты глубокой переработки зерна, молочная продукция. По его мнению, сдержать поставки могут экспортные пошлины, эпизоотическая ситуация, протекционистская политика стран-партнеров, причем два последних фактора мало прогнозируемы, в отличие от первого.



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, на данный момент нет видимых обстоятельств, которые могли бы замедлить экспорт масложировой продукции и зерновых. «Во-первых, цены на зерно сейчас довольно высокие, во-вторых, и на подсолнечное, и на рапсовое, и на соевое масла цены также не низкие. Если сравнивать со второй половиной 2020-го, то объемы вывоза существенно не снизятся. О стоимостном выражении говорить пока сложно из-за изменчивости конъюнктуры, но провала точно не будет ввиду высоких цен», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. Снижение объемов производства пшеницы по сравнению с прошлым годом и экспортная пошлина на зерновые могут негативно повлиять на объемы вывоза, но нынешние высокие цены и вероятный их дальнейший рост могут это компенсировать.



В структуре экспорта продукции российского АПК по выручке в 2020 году кондитерские изделия занимали четвертое место после зерновых, морепродуктов и масложировой продукции, отмечает Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). Потенциал для развития экспортных продаж кондитерской продукции еще далеко не исчерпан, говорит представитель ассоциации. Росту поставок могут способствовать дальнейшая реализация госпрограммы поддержки экспорта, демпфирование скачков цен на сырье и упаковку с помощью рыночных инструментов регулирования и гарантии стабильных условий работы кондитерской отрасли без введения новых налоговых и неналоговых обременений.



Однако, как рассказал «Агроинвестору» представитель АСКОНД, есть факторы, которые могут сдержать поставки. Первый — увеличение стоимости сырья. Например, в первом квартале 2021 года отмечались более высокие темпы роста среднегодовых импортных цен на какао-бобы (+9,4% к первому кварталу 2020-го) и на какао-порошок (+14%). «Особую обеспокоенность кондитеров вызывает динамика цен на сахар. В августе 2021 года его стоимость для промышленных потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,6 раза — с 31 руб./кг до 44 руб./кг», — рассказывает представитель ассоциации. Фиксируемый рост стоимости логистики и упаковки также может стать еще одной причиной для снижения темпов экспорта.

