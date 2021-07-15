Экспорт продукции АПК вырос на 18%

В структуре поставок преобладают зерно и масложировая продукция Pixabay

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз сельскохозяйственной продукции из России к 11 июля составил почти $15,6 млрд, что на 18% выше показателя за аналогичный период 2020 года. В целом по итогам 2021 года Минсельхоз ожидает, что поставки продукции АПК на внешние рынки составят около $30 млрд. В прошлом году экспорт достиг $30,7 млрд.



По данным «Агроэкспорта», поставки зерновых выросли на 20% до $4,4 млрд, продукции масложировой отрасли — на 39% до $3,6 млрд, мясной и молочной продукции — на 25% до $703 млн. Кроме того, на 4% был увеличен экспорт рыбы и морепродуктов, до $2,6 млрд, на 5% — поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, объем которых составил $2,1 млрд.



Основными импортерами являются Китай и ЕС c долей по 12,3%, Турция (11,6%), Южная Корея (7,5%), Казахстан (6,2%), Египет (5%), Белоруссия (4,2%), Украина (2,7%), Узбекистан (2,2%) и Азербайджан (1,9%). Российские поставки в ЕС выросли на 33% год к году, а в Китай, наоборот, снизились на 4%. Экспорт продукции АПК в Турцию увеличился на 12%, в Южную Корею — на 51%, в Казахстан — на 18%.



Ранее «Агроинвестор» писал о том, что Россия стала крупнейшим поставщиком мясных продуктов на вьетнамский рынок в первой половине 2021 года. С начала года Вьетнам импортировал более 70 тыс. т свинины и свиных субпродуктов. На долю российских поставок пришлось более половины этого объема: с января по июнь наша страна отправила во Вьетнам 45,75 тыс. т свинины на общую сумму $97,49 млн. Это на 493,2% больше, чем в первой половине 2020 года в натуральном выражении и на 437,5% — в денежном.



Также Россия наращивает экспорт индейки. Основными ее покупателями являются Китай, Украина, Бенин, Либерия, Конго и Объединенные Арабские Эмираты. В физическом выражении отгрузки мяса индейки в эти страны составляют почти 75% от общего экспорта.



В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина говорил, что зарубежный спрос на российское продовольствие растет, а география поставок меняется, поэтому правительство планирует упростить оформление экспорта продукции АПК. По словам Мишустина, вывоз мясной и молочной продукции за прошлый год вырос более чем на треть. «За рубежом охотно покупают нашу молочную продукцию и полуфабрикаты, свинину, мясо птицы и многое другое», — отмечал он.

