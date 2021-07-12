Россия стала крупнейшим поставщиком мяса во Вьетнам

Российская свинина не облагается пошлиной при поставках во Вьетнам Pixabay

Россия стала крупнейшим поставщиком мясных продуктов на вьетнамский рынок в первой половине 2021 года, сообщает местная газета Vietnam News со ссылкой на информацию Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов республики. Так, по данным ведомства, с начала года Вьетнам импортировал более 70 тыс. т свинины и свиных субпродуктов. Основными поставщиками этого вида мяса оказались Россия, США, Индия, Нидерланды и Польша. Причем на долю российских поставок пришлось более половины общего объема импорта. С января по июнь наша страна продала во Вьетнам 45,75 тыс. т свинины на общую сумму $97,49 млн. Это на 493,2% больше, чем в первой половине 2020 года в натуральном выражении и на 437,5% — в денежном.



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что сейчас Вьетнам является единственной системной страной, с которой Россия может работать по экспорту свинины. Одной из причин этого является то, что российская продукция при ее вывозе во Вьетнам не облагается таможенной пошлиной, соответственно, экспортерам выгодно работать с этой страной. К тому же там есть дополнительные возможности получения субсидий и возврата НДС, объяснил эксперт. «Плюс, не нужно забывать, что Вьетнам является как непосредственным потребителем российской свинины, так и реэспортером в страны своего региона», — объяснил Корнеев. Он также рассказал, что Вьетнам потребляет довольно широкий ассортимент продукции из свинины: он закупает как субпродукты, так и, например, рульку или грудинку.



Россия может увеличить поставки мясной продукции во Вьетнам, считает Корнеев. «Вопрос только в том, чтобы была соблюдена экономическая эффективность сделки. По свинине Вьетнам однозначно дает премию к российскому рынку для российских экспортеров, — отметил он. — А если говорить о мясе птицы — Вьетнам является, скорее, окном дистрибуции. Поставщикам мясной продукции в эту страну нужно постоянно инвестировать в присутствие на этом рынке и в развитие дистрибуции. Суммарные условия поставки российского мяса туда, учитывая ценовую конъюнктуру и меры поддержки, однозначно делают эту страну более выгодным рынком продаж, чем внутренний рынок по ряду позиций».



Согласно докладу, подготовленному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — OECD) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), глобальное предложение мяса к 2030 году вырастет до 374 млн т. Большую часть прироста обеспечит Китай, Бразилия и США. Основным драйвером сектора будет мясо птицы. Ожидается, что через 10 лет в мире на мясо птицы будет приходиться 41% всего мясного белка, это на 2 п. п. больше по сравнению с базовым периодом 2018-2020 годов. Мировые доли других видов мяса будут ниже: говядины — 20%, свинины — 34%, баранины — 5%. При этом 70% увеличения потребления свинины придется на Китай. На этом фоне прогнозируется, что мировое потребление мяса на душу населения к 2030 году вырастет на 0,3% в год до 35,4 кг.



Согласно докладу, международные цены на мясо в 2020-м году снизились из-за воздействия COVID-19. Логистические препятствия, сокращение сегмента HoReCa и расходы домохозяйств временно снизили спрос со стороны некоторых ведущих импортеров. «Падение мировых цен на мясо было бы больше, если бы Китай не увеличил импортный спрос из-за вспышки африканской чумы свиней, которая продолжает ограничивать местное производство. Существенно более высокие затраты на корма еще больше снизили прибыльность мясного сектора», — отметили аналитики. Они считают, что процесс восстановления свиноводства в Китае будет завершен к 2023 году. Также прогнозируется, что рост мирового потребления мясных белков в течение следующего десятилетия увеличится на 14% по сравнению со средним показателем за 2018-2020 годы. В значительной степени аналитики связывают это с ростом доходов и численности населения. Ожидается, что доступность белка из говядины, свинины, птицы и баранины к 2030 году вырастет на 5,9%, 13,1%, 17,8% и 15,7% соответственно.



По прогнозам, к 2030 году мировой экспорт мяса вырастет на 8% по сравнению с базовым периодом и достигнет 40 млн т. Позитивная динамика в основном будет обеспечена за счет мяса птицы, а также говядины. На азиатский регион к 2030 году будет приходиться 52% мировой торговли мясо, прогнозируют OECD-FAO. Наибольший рост импорта произойдет на Филиппинах и во Вьетнаме, причем в последнем — за счет мяса птицы.

