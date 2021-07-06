OECD-FAO: мировые цены на продовольствие стабилизируются в ближайшие десять лет

Мировое производство до 2030 года будет расти в среднем на 1,4% в год Е. Разумный

В ближайшее десятилетие мировые цены на большинство сельскохозяйственных товаров, в том числе на продовольственных, стабилизируются. Об этом говорится в докладе, подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — OECD) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).



Самая сильная динамика роста цен наблюдалась в апреле 2021-го, к началу мая продукты питания подорожали на 4,8%, побив десятилетний рекорд. Старший экономист ООН Абдул-Реза Аббасиан считает причиной этого резкий рост спроса на кукурузу в Китае, сильную засуху в Бразилии и глобальное увеличение потребления растительных масел и сахара в мире. Глобальная инфляция приводит к повышению цен не только на продовольствие. В странах ОЭСР цены в апреле побили 12-тилетний рекорд: такого подорожания там не было с 2008 года.



Согласно докладу, мировые цены на продукты питания росли из-за увеличения потребления биодизеля в мире, снижения потребления мяса, засухи в Бразилии, которая привела к сокращению производства сахара, резко выросшего спроса на кукурузу в Китае, а также из-за того, что производство пальмового масла странами-экспортерами не успевает за растущими потребностями его потребителей. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие годы цены скорректируются, а затем на фоне увеличения производства и замедления роста спроса несколько снизятся.



В ближайшие 10 лет спрос на сельскохозяйственную продукцию будет повышаться медленнее обычного — в среднем на 1,2% в год, тогда как в последние 10 лет он увеличивался на 2,2% в год, говорится в документе. При этом мировое производство в этот период будет расти на 1,4% в год. Из ожидаемого к 2030 году роста производства агрокультур 87% будет обеспечено за счет динамики в растениеводстве, 6% — за счет расширения землепользования и 7% — за счет увеличения интенсивности возделывания сельскохозяйственных культур, считают аналитики. Также ожидается, что значительная доля прогнозируемого роста производства скота и рыбы будет обусловлена увеличением производительности. Увеличение поголовья также внесет значительный вклад в рост производства животноводческой продукции в странах с формирующейся экономикой и странах с низким уровнем дохода, говорится в докладе.



Авторы доклада прогнозируют, что урожайность зерновых будет расти в среднем на 1% в год за счет увеличения разновидности семян и повышения эффективности используемых ресурсов. Сдерживать рост производства будут ограниченный доступ к новым технологиям и нехватка инвестиций. Согласно прогнозам, за 10 лет производства зерновых в мире увеличится на 336 млн т. Основное увеличение по пшенице ожидается за счет Индии, России и Украины, прирост производства кукурузы обеспечат США, Китай и Бразилия. Производство сои в мире к 2030 году достигнет 441 млн т, что более чем вдвое превысит общий урожай других масличных, который будет на уровне 179 тыс. т. Глобальное предложение мяса к 2030 году вырастет до 374 млн т. Большую часть прироста обеспечит Китай, Бразилия и США, прогнозируют аналитики. Основным драйвером сектора будет мясо птицы.



Производство молока в мире будет увеличиваться в среднем на 1,7% в год — быстрее, чем большинство других секторов — и превысит 1 млрд т.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что согласна с прогнозируемой динамикой цен и спроса и на сельхозпродукцию ОЭСР и ФАО. «Происходит некоторое снижение цен на основные позиции сельхозтоваров, при этом, хотя оно и сезонное, то есть отражает повышение оценок урожая этого года, но и имеет фундаментальные факторы: долгосрочно в экономике производство агропродукции растет быстрее, чем потребление», — прокомментировала эксперт.



По словам директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды, всплески цен на основные продукты периодически сменяются снижением. «Полезно вспомнить динамику цен на мировом рынке до лета 2020 года, когда индекс цен на продовольствие падал, хотя пандемия уже была осознана мировым сообществом, — сказала эксперт «Агроинвестору». — Рынок продовольствия очень волатилен, на него влияет много факторов. Крупные импортеры также сделали свои выводы». Шагайда также рассказала, что Китай на 2021 год в своей Белой книге объявил о том, что увеличит производство зерна, создаст зерновой пояс, так как некоторые страны в экстремальные периоды ограничивают экспорт. «Так что будут изменения — снижение цен или их стабилизация — посмотрим», — заключила она.



В конце июня стало известно, что правительство работает над созданием системы защиты от роста мировых цен на ряд продуктов питания, черные и цветные металлы и удобрения. Если стоимость товаров в мире будет преодолевать «красную линию», в силу вступят механизмы реагирования. Под систему защиты, в частности, должны попасть сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба. Система состоит из двух частей: блока прогнозирования мировых цен и блока реагирования, предупреждающего разгон внутренних цен.

