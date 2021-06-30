Всемирный Банк: господдержка незначительно влияет на развитие АПК в России

Всемирный Банк предлагает изменить подход к субсидированию АПК Е. Разумный

Господдержка незначительно влияет на развитие сектора АПК в России, гораздо большее значение имеет мировой рост цен на продовольствие и удачные погодные условия, позволившие нарастить производство и долю страны в мировом экспорте продовольствия. К такому выводу пришли аналитики Всемирного Банка (ВБ) в своем докладе «Субсидирование АПК России и его устойчивость». В своей работе эксперты проанализировали результаты господдержки агросектора в нашей стране, обобщив ее итоги за 2005-2021 годы. По результатам исследования ВБ предлагает изменить подход к субсидированию АПК, перейдя от его прямой поддержки к инфраструктурной, научной и регуляторной. ВБ дает понять, что российское сельхозпроизводство уже способно развиваться самостоятельно.



В докладе говорится, что агросектор развивается с 2005 года. В 2008—2012 годах общий уровень госрасходов на АПК увеличился в пять раз до 130 млрд руб. В 2013—2021 годах показатель вырос еще вдвое — до 270 млрд руб. По мнению аналитиков, основная динамика в агросекторе происходит за счет доходов от увеличения производства и экспорта зерна и масличных (как результата инвестиций в качественные семена, средства защиты растений и агротехнику). Также, согласно оценке экспертов ВБ, существенно модернизированы прочие подотрасли сельского хозяйства, а уровень самообеспечения страны продовольствием заметно вырос, как и конкуренция в АПК. В частности, только в 2013—2018 годах производство свинины в России увеличилось более чем в два раза, а ее импорт сократился свыше чем в десять раз.



Основными мерами господдержки АПК в России ВБ считает тарифные и нетарифные меры во внешней торговле, субсидирование ставки по кредитам, поддержку инвестиций в новое оборудование и создание перерабатывающих мощностей, а также затраты на инфраструктуру и безопасность. При этом, по мнению аналитиков банка, связь между субсидированием ставок для агросектора и ростом выпуска незначительная, а в области сельхозстрахования вообще зафиксировано отсутствие влияния госсубсидий. «Субсидии фактически поддержали рост производительности в АПК за счет прибавки добавленной стоимости на гектар, но в большей степени за счет сокращения разрывов производительности в наименее продуктивных областях», — говорится в докладе Всемирного Банка. Тем не менее, субсидии положительно сказались на доходности и кратковременной финансовой устойчивости производителей. ВБ считает, что нужно учитывать опасность субсидирования неэффективных агропредприятий на постоянной основе — в условиях шоков это увеличивает риски для сектора АПК.



Также в докладе отмечается, что господдержка агросектора в области науки и исследований, систем ветеринарной и фитосанитарной защиты и продовольственной безопасности, а также поддержки сохранения почв и водных ресурсов не очень эффективна, к тому же она незначительная. Из-за этого сохраняется зависимость АПК от импортных технологий, семян и племенного материала. Ранее «Агроинвестор» писал, что сейчас Россия обеспечена семенами овощей открытого грунта лишь на 50%. По саженцам плодовых деревьев зависимость от импорта меньше — всего 30%. Самая высокая зависимость от импорта семян наблюдается в производстве овощей закрытого грунта — она составляет 100% (для светокультуры). Это связано с тем, что у селекционеров нет финансовой возможности построить теплицы, а Минсельхоз не субсидирует такие работы, говорил руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что, безусловно, государственная поддержка «общественных благ» должна расти и это будет сделано. «Однако расходы на науку и исследования, поддержка почв и водных ресурсов и т. д. — это расходы с более длительным эффектом, а России необходимо было восстанавливать объемы производства и вводить новые мощности "здесь и сейчас" после введения санкций, — рассуждает эксперт. — Кроме того, текущая поддержка агросектора России значительно ниже, чем в других странах».



По мнению Козловой, говорить о том, что сектор АПК больше не нуждается в господдержке еще очень рано. «Продолжает устаревать сельхозтехника, оборудование и инфраструктура, нарастает глобальное отставание по технической и IT инфраструктуре сельхозрайонов. Отрасли необходимы как меры прямой господдержки, так и параллельная поддержка расходов на развитие семеноводства и племенных хозяйств, подготовку и расчистку заброшенных сельхозугодий, образовательный процесс, — уверена Козлова. — А неэффективные агропредприятия по мере усиления конкуренции будут вынуждены либо уйти с рынка, либо вливаться в более крупные и эффективные предприятия».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, говоря о выводах Всемирного банка относительно развития сектора АПК в России, отметил, что наше сельское хозяйство действительно стало очень продуктивным. А вот вопрос господдержки, по его мнению, находится в немного иной сфере — все зависит от того, куда ее направить. «Отказаться от субсидий в части господдержки рыночной цены тех или иных компаний — это резонно. Однако для этого нужно, чтобы все отрасли российского АПК работали только в рыночных условиях, — сказал Корбут «Агроинвестору». — А вот господдержка в области долгосрочных капзатрат, очевидно, должна сохраниться, и даже усилиться. Это касается мелиорации земель, развития инфраструктуры и других направлений, где очень длительный срок окупаемости, и где бизнес не может быть достаточно эффективен в краткосрочный период».



Также поддержка необходима и должна быть «резко усилена» в области развития человеческого капитала на селе, считает Корбут. Туда входит образование, доступ к информации, медицина. Последним важным для господдержки и госрегулирования направлением он считает экологизацию производства и декарбонизацию. «Устойчивое развитие в понимании ООН предполагает, что развитие идет, сохраняется возможность для нормальной жизни будущих поколений — это правильный подход», — уверен Корбут.



Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров согласен с позицией Всемирного Банка. «Наши компании не занимаются вложениями в аграрную науку и образование, и эту задачу должно взять на себя государство. Проблем в этом вопросе очень много. «Сюкден» пользуется практически только льготными кредитами», — сказал он «Агроинвестору».



Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что для компании, как и для других сельхозпроизводителей, поддержка государства ощутима и крайне важна, особенно это касается субсидирования процентной ставки по кредитам, а также предоставления субсидий на развитие молочного животноводства. «Мы считаем, что все существующие меры поддержки являются актуальными и необходимыми. Мы пользуемся всеми доступными субсидиями, которые предоставляет государство, и надеемся на их сохранение в будущем», — уточнил Недужко.



По его словам, сейчас господдержка необходима почти во всех направлениях сельского хозяйства, особенно это касается растениеводства и молочного животноводства, где наблюдается существенный рост себестоимости производства. «Агрохолдинг «Степь» реализует масштабную инвестпрограмму в сегменте молочного животноводства и для нас очень важно, чтобы меры поддержки со стороны государства сохранились. На текущий момент мы наблюдаем существенный рост себестоимости производства молока, вызванный увеличением цен на корма, а также фиксируем существенное удорожание строительства новых молочно-товарных ферм, связанное с двукратным ростом цен на металлоконструкции, — объяснил он. — Подобная ситуация может привести к снижению инвестиций в отрасль, а также сокращению объема производства молока в менее эффективных хозяйствах». По мнению Недужко, частично решить текущую ситуацию в молочном животноводстве можно за счет увеличения субсидий на CAPEX. Сейчас возмещается 20% понесенных капитальных затрат, если повысить долю субсидирования до 50%, то это позволит стратегически важной отрасли молочного животноводства развиваться высокими темпами и обеспечит приемлемые показатели инвестиционной эффективности новых проектов в отрасли, добавил он.



Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников отметил, что компании, безусловно, важна господдержка. «Мы активно используем ее различные механизмы. Например, субсидирование части затрат на транспортировку продукции в Сибирь и на Дальний Восток, льготные кредиты и др., а также нефинансовые инструменты, например, институциональные, предлагаемые Российским экспортным центром и центром «Агроэкспорт», — рассказал он «Агроинвестору». — Мы активно сотрудничаем и с региональными госорганами. Так, между ГК «Благо» и правительством Воронежской области в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие и модернизацию областных предприятий компании и реализацию инвестиционных проектов». В целом, по словам Мельникова, говорить о том, что российский агросектор достаточно окреп и больше в каком-либо инструменте поддержки, например финансовом, не нуждается — поспешный вывод.



Без господдержки, в первую очередь, будет сложно при создании условий для развития экспорта, считает он. «Ведь при работе на зарубежных рынках компаниям из России приходится сталкиваться как с конкуренцией с производителями из других стран, которых часто активно поддерживают на государственном уровне, так и с тарифными и нетарифными барьерами, которые выстраивают другие страны для защиты собственного рынка, — объяснил Мельников. — В этом смысле комплекс мер государственной поддержки является отражением мер, принимаемых другими странами, позволяет выравнивать условия на рынке и дает возможность компаниям из России оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке и развиваться».

