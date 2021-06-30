Владимир Путин: новый урожай позволит снизить цены на продукты в России

Правительство приняло меры для сдерживания рекордного роста цен на продовольствие Pixabay

Мировые индексы цен на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. А поскольку Россия является частью глобальной экономики, на нашей стране это тоже отражается. Об этом сказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии. «Влияют ковидные последствия, сокращение рабочих мест, печатание денег в некоторых странах — много причин», —объяснил Путин. Он отметил, что новый урожай позволит снизить цены на продовольствие в России.



Президент также добавил, что правительство уже приняло необходимые меры для сдерживания рекордного роста стоимости продуктов, который был зафиксирован в конце 2020-го — начале 2021 годов. В их числе — соглашения между производителями и торговыми сетями, субсидии производителям на закупку сырья, повышенные вывозные пошлины. При этом иногда такие меры принимаются несвоевременно, отметил глава государства. «В принципе, меры регулирования применяются и дают свой эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров, будем дальше работать», — подчеркнул Путин.



По его словам, самый большой рост цен на продукты питания регистрировали в 2020 году и в начале нынешнего года. Сначала на 41% подорожал сахар, на следующей позиции было подсолнечное масло. Путин полагает, что основной причиной инфляции стала нехватка собственного урожая. По этой причине, например, картофель и морковь приходится завозить из-за границы. «В прошлом году мы произвели картофеля более 19 млн т, в этом году будет примерно 22 млн т, и, надеюсь, нам хватит с лихвой. Завозят, как правило, не из соседнего региона, а из-за границы, где потеплее — из Белоруссии или Турции везут», — отметил президент. Путин рассчитывает, что в этом году такая ситуация не повторится. «Скажем, по куриному мясу и по свинине мы проблемы практически целиком закрыли — внутреннее потребление, даже экспортируем много», — добавил президент.



Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка в своем Telegram-канале написал, что по итогам июня можно говорить об «охлаждении» цен на биржевые сельскохозяйственные товары на рынке. «В мае цены на масла на биржах коснулись (а по соевому — уверенно пробили) максимумов 2008 года, дорожали кукуруза, пшеница, мясо, — говорится в сообщении. — В июне виден разворот: цены месяца снизились относительно средних за май на кукурузу и сою на 4-5%, пшеницу — на 6%, на масла — на 10%». По мнению экспертов ЦЭП, поводом стали обновление прогнозов на новый сельскохозяйственный год — ожидается рост валовых сборов в Северном полушарии по большинству агрокультур, а также некоторое снижение закупок со стороны Китая. В этой стране уже почти год уменьшаются цены на свинину, хотя поголовье после эпидемии африканской чумы свиней еще на треть не восстановлено по сравнению с началом 2018 года, напомнили аналитики.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что по зерновым ситуация положительная — ожидается хороший урожай. «Прогнозы на урожай зерновых в наступающем сезоне крайне благоприятные как в России, так и в странах наших традиционных конкурентах. Мы ожидаем жесткой конкуренции на мировом рынке в этом сезоне, в первую очередь — ценовой, — рассказал он. — Таким образом, предпосылки не только роста, но и стабилизации цен на зерно на текущем уровне полностью отсутствуют. Цены будут снижаться». К уборочной кампании сейчас уже приступили Дагестан, Ставропольский край, Крым, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Оренбургская область.



Накануне «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что государство работает над созданием системы защиты от роста мировых цен на ряд продуктов питания, черные и цветные металлы и удобрения. Под систему защиты, в частности, должны попасть сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба. Система состоит из двух частей: блока прогнозирования мировых цен и блока реагирования, предупреждающего разгон внутренних цен.



Минсельхоз 18 июня заявлял, что цены на продукты питания до начала нового сезона будут стабильными, а затем начнут снижаться. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорил «Агроинвестору», что пока цена на молочную продукцию на полке и на фермах сильно отстает от роста себестоимости, который начался в третьем квартале прошлого года и пока продолжается. «Себестоимость сырья выросла примерно на 18%, в переработке — на 5-7%. За тот же период цена на сырье увеличилась на 4-5%, а готовой продукции — на 3-3,5%», — приводил данные он. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечал, что сейчас начинается сбор ранних сортов овощей борщевого набора, соответственно, через пару недель, после сбора нового урожая товар появляется в сети и цены начинают медленно снижаться.

