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Аналитика

Владимир Путин: новый урожай позволит снизить цены на продукты в России

Высокую стоимость товаров он объяснил мировым влиянием

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Правительство приняло меры для сдерживания рекордного роста цен на продовольствие
Pixabay
Правительство приняло меры для сдерживания рекордного роста цен на продовольствие
Pixabay

Мировые индексы цен на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. А поскольку Россия является частью глобальной экономики, на нашей стране это тоже отражается. Об этом сказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии. «Влияют ковидные последствия, сокращение рабочих мест, печатание денег в некоторых странах — много причин», —объяснил Путин. Он отметил, что новый урожай позволит снизить цены на продовольствие в России.

Президент также добавил, что правительство уже приняло необходимые меры для сдерживания рекордного роста стоимости продуктов, который был зафиксирован в конце 2020-го — начале 2021 годов. В их числе — соглашения между производителями и торговыми сетями, субсидии производителям на закупку сырья, повышенные вывозные пошлины. При этом иногда такие меры принимаются несвоевременно, отметил глава государства. «В принципе, меры регулирования применяются и дают свой эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров, будем дальше работать», — подчеркнул Путин.

По его словам, самый большой рост цен на продукты питания регистрировали в 2020 году и в начале нынешнего года. Сначала на 41% подорожал сахар, на следующей позиции было подсолнечное масло. Путин полагает, что основной причиной инфляции стала нехватка собственного урожая. По этой причине, например, картофель и морковь приходится завозить из-за границы. «В прошлом году мы произвели картофеля более 19 млн т, в этом году будет примерно 22 млн т, и, надеюсь, нам хватит с лихвой. Завозят, как правило, не из соседнего региона, а из-за границы, где потеплее — из Белоруссии или Турции везут», — отметил президент.  Путин рассчитывает, что в этом году такая ситуация не повторится. «Скажем, по куриному мясу и по свинине мы проблемы практически целиком закрыли — внутреннее потребление, даже экспортируем много», — добавил президент.

Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка в своем Telegram-канале написал, что по итогам июня можно говорить об «охлаждении» цен на биржевые сельскохозяйственные товары на рынке. «В мае цены на масла на биржах коснулись (а по соевому — уверенно пробили) максимумов 2008 года, дорожали кукуруза, пшеница, мясо, — говорится в сообщении. — В июне виден разворот: цены месяца снизились относительно средних за май на кукурузу и сою на 4-5%, пшеницу — на 6%, на масла — на 10%». По мнению экспертов ЦЭП, поводом стали обновление прогнозов на новый сельскохозяйственный год — ожидается рост валовых сборов в Северном полушарии по большинству агрокультур, а также некоторое снижение закупок со стороны Китая. В этой стране уже почти год уменьшаются цены на свинину, хотя поголовье после эпидемии африканской чумы свиней еще на треть не восстановлено по сравнению с началом 2018 года, напомнили аналитики.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что по зерновым ситуация положительная — ожидается хороший урожай. «Прогнозы на урожай зерновых в наступающем сезоне крайне благоприятные как в России, так и в странах наших традиционных конкурентах. Мы ожидаем жесткой конкуренции на мировом рынке в этом сезоне, в первую очередь — ценовой, — рассказал он. — Таким образом, предпосылки не только роста, но и стабилизации цен на зерно на текущем уровне полностью отсутствуют. Цены будут снижаться». К уборочной кампании сейчас уже приступили Дагестан, Ставропольский край, Крым, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Оренбургская область.

Накануне «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что государство работает над созданием системы защиты от роста мировых цен на ряд продуктов питания, черные и цветные металлы и удобрения. Под систему защиты, в частности, должны попасть сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба. Система состоит из двух частей: блока прогнозирования мировых цен и блока реагирования, предупреждающего разгон внутренних цен.

Минсельхоз 18 июня заявлял, что цены на продукты питания до начала нового сезона будут стабильными, а затем начнут снижаться. Гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов говорил «Агроинвестору», что пока цена на молочную продукцию на полке и на фермах сильно отстает от роста себестоимости, который начался в третьем квартале прошлого года и пока продолжается. «Себестоимость сырья выросла примерно на 18%, в переработке — на 5-7%. За тот же период цена на сырье увеличилась на 4-5%, а готовой продукции — на 3-3,5%», — приводил данные он.  Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечал, что сейчас начинается сбор ранних сортов овощей борщевого набора, соответственно, через пару недель, после сбора нового урожая товар появляется в сети и цены начинают медленно снижаться.

Екатерина Шокурова 

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