Поставки раннего картофеля задерживаются

Сейчас картофель на 50% дороже, чем год назад Pixabay

По данным Минсельхоза на 11 июня, картофель в сельхозпредприятиях и КФХ посажен на площади 265,4 тыс. га или 91,4% к прогнозной площади. По данным Картофельного союза, в целом площади должны составить 290 тыс. га, что на 10 тыс. га больше, чем в 2020 году.



В плане погодных условий ситуация в регионах разная. «В Астраханской и Волгоградской областях наблюдалась засуха, заморозки в ряде регионов отодвинули на 1,5-2 недели поставки на рынок раннего картофеля, — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. — Он только начинает появляться в продаже небольшими партиями, а через 1,5-2 недели мы ожидаем массовые поставки с Юга в регионы Центра».



При этом, по прогнозу Красильникова, ранний картофель не будет дешевым. Сейчас цены на картофель высокие — на 50% больше, чем в аналогичный период 2020-го, сравнивает он. Это связано с тем, что картофель урожая 2020 года заканчивается, а нового пока очень мало. «Однако в ближайшие две недели мы ожидаем сезонного снижения цен», — добавляет глава союза.



Компания «Малино» в этом году уже посадила картофель. Отставание по срокам от прошлого года составило десть дней. Сейчас идет стремительная вегетация, рассказывает член совета директоров агрохолдинга Татьяна Губина. «Теплая и влажная погода, которая стоит в Московской области, где находятся наши поля, несет свои угрозы. Сложно проводить обработку средствами защиты растений, особенно в районах, где сейчас идут ливневые дожди — техника там просто не может зайти в поле», — делится она.



Предприятие «Дмитровские овощи» в этом году завершила посадку картофеля к 1 июня. «Для нашего региона — Московской области — это вполне нормальные сроки. Сейчас уже появляются всходы, все полевые работы проводим в обычном режиме и вовремя. В целом, ситуация достаточно благоприятна», — отмечает гендиректор компании Сергей Филиппов. В Краснодарском крае, где в 20-х числах апреля предприятие высадило около 40 га раннего картофеля в 20-х числах июня планируется начать уборку.



Уходящий сезон, по словам Филиппова, в плане цен на картофель был очень благоприятным. Останется ли ситуация такой же в новом сезоне — пока непонятно, говорит он. По оценке Картофельного союза, в целом сезон-2020/21 для картофелеводов сложился достаточно успешно, несмотря на сложности, связанные с нехваткой рабочей силы из-за карантинных ограничений, а также ростом цен на удобрения и СЗР.

