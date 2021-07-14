К осени цены на свинину и мясо птицы могут снизиться

На цены может негативно влиять повышение себестоимости на фоне удорожания кормов А. Гордеев

Стоимость свинины и мяса птицы может снизиться за счет восстановления темпов производства. Об этом сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин в эфире телеканала РБК. По его словам, благодаря восстановлению объемов производства цены на эти виды мяса стабилизируются, а в перспективе темпы прироста могут привести даже к снижению стоимости. Юшин добавил «Агроинвестору», что снижение цен ожидается к осени.



По словам эксперта, в условиях, когда восстанавливаются объемы производства мяса птицы, предложение постепенно будет расти. Экспорт сейчас затруднен, потому что в Китае цены на мясо птицы серьезно снизились и поставлять туда отруба почти невозможно, отметил Юшин. Также прекращается субсидирование транспортных расходов в связи с исчерпанием выделенных лимитов, что снижает конкурентоспособность отечественной продукции.



«У нас есть надежда, что производство свинины в этом году вырастет на 4%. Соответственно, должно быть увеличение предложения на рынке. В результате мы не исключаем, что осенью оптовые цены на мясо птицы и свинину, как на основные виды потребляемого животного белка, могут снизиться», — прокомментировал глава НМА. Важным условием он назвал сохранение благополучной эпизоотической ситуации. Обеспечение ветеринарного благополучия, по мнению Юшина, на данный момент является одной из основных задач правительства и участников рынка. «В случае снижения оптовых цен должна отреагировать и розница», — добавил он.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев рассказал «Агроинвестору», что сейчас наблюдается один из самых высоких ценовых сезонов, к тому же рынок находится под воздействием относительно низких приростов производства в первом квартале из-за распространения африканской чумы свиней в конце 2020-го — начале 2021 года. «Сейчас постепенно идет восстановление. Если в первом квартале производство увеличивалось на 1-2%, то сейчас — на 4-5%, в третьем квартале показатели снова вырастут, — прогнозирует Ковалев. — Осенью всегда происходит снижение спроса, но у нас будет увеличение предложения, поэтому оптовые цены как минимум будут стабилизированы».



Безусловно, восстановление объемов производства мяса в стране будет оказывать давление на цены, сказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Тем не менее, по его словам, необходимо иметь в виду, что текущие уровни цен не полностью учитывают тот рост стоимости сырья, прежде всего зерна, сои, масла, который наблюдается с лета прошлого года. «Сейчас мы видим коррекцию мировых цен на основные виды сырья: пшеницу и сою. Но даже с учетом этой коррекции цены на основные ингредиенты существенно выше, чем год назад, — рассказал эксперт. — Поэтому дальнейшее развитие ценовой конъюнктуры будет зависеть не только от сегодняшних темпов увеличения производства мяса, но и от динамики цен на сырье для производства кормов, соотношений валютных курсов, темпов роста доходов населения».



Самое существенное негативное влияние оказывает повышение цен почти на все составляющие себестоимости производства, продолжает Лахтюхов. «Кроме того, мы сейчас пытаемся оценить, как отразится на отрасли ужесточение экологических требований: совершенствование института расширенной ответственности производителей, только что принятый закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» и так далее, — объяснил он. - Все это приведет к значительным дополнительным затратам производителей. Кроме того, существенную озабоченность вызывает произошедшее падение реальных располагаемых доходов населения, сократившее платежеспособный спрос».



Несомненно, меры, предпринятые государством в части стабилизации внутренних цен на зерновые и масличные, помогли не допустить существенного разгона цен на мясо, продолжает Лахтюхов. При этом, по мнению эксперта, важной и эффективной мерой могла бы стать адресная помощь социально незащищенным слоям населения. Введение такой помощи способствовало бы повышению экономической доступности источников животного белка именно для тех, кто в этом нуждается и увеличило бы совокупный платежеспособный спрос, считает он.



В начале июля «Агроинвестор» со ссылкой на исследование маркетингового агентства ROIF Expert писал, что в 2021 году российский рынок мяса индейки показывает положительную динамику: ключевые производители наращивают производство и экспорт. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев тогда говорил, что предварительные прогнозы прироста объемов производства индейки выполняются. По его словам, в 2021 году планируется выйти на показатель 400 тыс. т за счет запуска новых мощностей. К концу года прирост производства по сравнению с предыдущим годом может составить 60 тыс. т — около 15-20». По словам Давлеева, цены на индейку сейчас стабильные.

