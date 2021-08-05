Эксперт: Россия должна увеличивать производство мяса, а не вводить на него налог

Политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство М. Стулов

Минфин не планирует вводить налог на мясо, подобные поправки в налоговое законодательство не готовятся, этот вопрос не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121» сказал, что политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо, поскольку отрасль генерирует большое количество метана.



«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…>. По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2, — цитирует Пескова ТАСС. — Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо».



Позднее Песков уточнил, что подобные решения могут принять крупнейшие страны-производители мяса, в частности, Китай и Бразилия, для России же этот вопрос в данный момент неактуален. «Налог будет закрепляться в развитие политики углеродного следа, на уровне торговли квотами», — написал он на свое странице в Facebook, добавив, что активное обсуждение этого вопроса в мире возможно после 2025 года при быстром росте температуры в мире, что потребует пересмотра Парижского соглашения. Для России, по мнению Пескова, предельно важны модель регенеративной экономики для сельского хозяйства с минимальным углеродным следом и выстраивание компенсирующей отрасли экономики, связанной с использованием белков. И заниматься этим нужно сейчас, «а не когда петух в очередной раз клюнет», акцентировал он.



Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин уверен, что введение налога на мясо в России ничем не обосновано. «Настолько я понимаю, это были рассуждения господина Пескова о некоем отдаленном будущем. Сегодня же всерьез рассуждать о таком налоге, особенно с учетом того, что правительство предпринимает шаги для предотвращения роста цен, невозможно», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По факту озвучены предложения и идеи некоторых европейских политиков из богатых стран с очень большим поголовьем скота, обратил внимание Юшин. «Нам наоборот нужно наращивать производство мяса: в ближайшие десять лет потребность мирового рынка в дополнительных его объемах составит 37 млн т — на 14% больше, чем производится сейчас, — сказал он. — И Россия может и даже должна стать одним из его поставщиков. Несмотря на то, что наша страна находится на четвертом месте по производству свинины и на пятом — по производству птицы в мире, наше сельское хозяйство является поглотителем СО2: по данным Росстата, российский АПК поглощает почти 600 млн т СО2-эквивалента, и эта цифра растет по мере развития отрасли».



Хотя территория России в разы больше, чем других стран-производителей мяса, плотность поголовья скота у нас гораздо меньше, подчеркнул глава НМА. Так, в Европе поголовье свиней составляет 146 млн, КРС — 80 млн, в США — 80 млн свиней и столько же КРС, в Бразилии — 200 млн КРС и более 35 млн свиней. В России — 27 млн свиней и 18 млн КРС. «То есть, в пересчете на квадратный километр, влияние нашего животноводства на климат планеты крайне незначительно», — отметил Юшин.



Налог на мясо может вводиться в тех странах, где его потребление слишком велико, а население тратит на продукты питания менее 15% месячного дохода, например, в богатых странах Западной Европы, в США, продолжает Юшин. В нашей стране потребление мяса на душу населения составляет рациональные 77 кг на человека в год, однако при этом более 20 млн граждан живут за чертой бедности и не могут себе позволить животные белки в необходимом для нормального функционирования организма объеме, напомнил он. «Введение такого налога в России, где на продукты питания уходит от 30% до 50% доходов, было бы аморально, это противоречит национальным целям, таким как здоровье нации, демография, борьба с бедностью, — уверен он. — Также нужно понимать, что налог на экспортеров мяса тоже, скорее всего, введут богатые страны при поставках на свою территорию. Но мы не поставляем им мясо, да нас на этих рынках и не ждут». При этом численность населения планеты будет расти в основном за счет развивающихся и бедных странах, рынки которых российские поставщики мяса уже осваивают и будут делать это еще усерднее, говорит Юшин. «Так что налог на мясо в России — это даже не перспектива ближайших десяти лет», — уверен он.



Сергей Юшин, глава Национальной мясной ассоциации Если говорить об экономике в целом, то наш ВВП составляет скромные для такой громадной территории $1,4 трлн. Это очень мало. Поэтому мы и живем небогато. Нам нужно развивать свою экономику, повышать благосостояние людей, а вопросами климатической повестки заниматься не только в интересах наших западных партнеров, но и в интересах своих граждан. Заявления даже о возможном введении налога на мясо демотивируют инвесторов вкладываться в новые проекты, увеличивать объемы производства и тем самым сдерживать глобальный рост цен. Если Европу или США так сильно беспокоит влияние животноводства на глобальное потепление, то у них есть возможность доказать серьезность своих намерений и сократить собственное поголовье раза в три-четыре. И даже если Россия увеличит свое стадо в два раза, по факту общее поголовье в мире сократится. Правда, тогда придется решать вопросы голода на планете, а голод — один из главных факторов, ведущих к социальным потрясениям.

Между тем, член Совета Федерации Алексей Майоров сказал, что идею налога на мясо можно поддержать как ответ на вызовы, стоящие в области природоохранной деятельности, поскольку «животноводство существенно влияет на парниковый эффект», сообщает радиостанция «Говорит Москва». По мнению сенатора, подобные сборы могут коснуться и других видов продукции. «Углеродные налоги и сборы касаются не только мяса, будут появляться и другие виды товаров через углеродный след, который будет рассчитываться. Это международные вызовы, нам нужно этому соответствовать», — отметил он.



Основатель и руководитель крупнейшего в мире производителя растительного мяса Beyond Meat Итан Браун ранее в интервью «Би-би-си» высказался за введение налога на потребление мяса животного происхождения. По его мнению, такой налог мотивирует людей сократить потребление мяса и других продуктов животного происхождения. Кроме того, это поможет развивающимся рынкам больше инвестировать в производство растительного белка, полагает он.

