Первая ферма проекта «Горкунов» на 30 млрд рублей начнет работу в сентябре

В сентябре на ферму завезут от 3 тыс. до 4 тыс. голов маточного поголовья Pixabay

«Сибирский ангус» (входит в группа «Горкунов», которая специализируется на производстве тепличных овощей и черной икры) осенью планирует запустить первую ферму по разведению КРС в селе Калачи Новосибирской области, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова независимого директора по развитию ГК «Горкунов» Василия Пронькина. В сентябре на ферму завезут от 3 тыс. до 4 тыс. голов маточного поголовья, большую часть рожденных телят отправят на воспроизводство, а остальных — на убой. Инвестиции в ферму уже превысили 1 млрд руб., весь проект ранее оценивался в 30 млрд руб.



Пронькин говорит, что объемы производства будут пока незначительные — 100-300 голов КРС в год, но через два-три года компания выйдет на стабильные поставки говядины. По планам, уже в следующем году начнется масштабирование ферм, но это зависит от многих факторов, в том числе связанных с пандемией. «Сейчас нужно отработать опыт, все-таки планируются большие капитальные вложения. Необходимо понять, насколько метод, который мы выбрали, адаптирован к сибирским условиям», — рассказал изданию Пронькин (цитата по «Коммерсанту»).



В Новосибирской области группа будет использовать бычков герефордской, абердин-ангусской, казахской белоголовой пород. Это будет красное мясо, которое идет в том числе на стейки, мраморная говядина, добавил Пронькин. По его словам, с выходом на полную мощность группа будет готова поставлять продукцию не только в Новосибирскую область, но и за ее пределы, если будет достаточный спрос.



В группу «Горкунов» входят шесть тепличных комплексов в Новосибирской, Смоленской, Ярославской областях и республике Крым общей площадью более 60 га. Также компании принадлежит осетровый комплекс «Садки».

Сейчас в России примерно 1,2-1,3 млн коров мясных пород при потребности внутреннего рынка около 3 млн, уточнил «Коммерсанту» гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Так что это перспективный рынок с большой внутренней емкостью: ряд инвесторов могут на него зайти, не опасаясь конкуренции. Однако при огромном потенциале рынка разведения мясных пород КРС такие проекты требуют существенных «длинных» денег: они обычно окупаются за семь-восемь лет.



О планах группы построить фермы и откормочные площадки для выращивания крупного рогатого скота в шести районах Новосибирской области «Агроинвестор» сообщал в прошлом году. Тогда замминистра сельского хозяйства региона Владимир Пахомов говорил, что к 2027 компания планирует иметь 160 тыс. голов КРС, вложив в проект 30 млрд руб., по словам руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, с такими планами компания могла бы войти в тройку лидеров по размеру инвестиций.



Проект группы «Горкунов» уникален в своем роде: компания хотела не только строить новые площадки, но и покупать старые, вкладывать деньги в их модернизацию и инфраструктуру. В плане компании подход, при котором около 70% животных для откормочной площадке, будут покупаться у областных фермеров, и они смогут развиваться не внутри проекта группы, а в рамках всего масштабного проекта в Новосибирской области. Это совершенно другая модель развития, чем та, которая до этого применялась в России, рассказывал ранее Костюк.



По словам Юшина, вовлечение отдельных фермеров в вертикаль производства скота и далее мяса — это очень важная задача. «Через наличие откормочных площадок фермеры бы имели канал продаж, потому что площадки все время должны покупать молодняк на откорм. Здесь компания избавила себя от головной боли при реализации у посредников, которые мало заинтересованы в постоянном взаимодействии», — говорил Юшин. Но управление столь масштабным проектом и подбор кадров — это основные сложности, с которыми может столкнуться группа «Горкунов», добавлял он.

