«Черкизово» купила курские активы «Белой птицы» за 5,36 млрд рублей

«Черкизово» рассчитывает, что в этом году произведет больше мяса птицы, чем в 2020-м Pixabay

Входящая в группу «Черкизово» компания «Куриное царство» выкупила на торгах имущественный комплекс ООО «Белая птица - Курск». Она стала единственным участником аукциона, следует из его протокола, начальная цена составила 5,36 млрд руб. и не менялась. С 2018 года купленный актив — инкубаторий, семь площадок выращивания, а также перерабатывающий завод — был в аренде у «Черкизова».



В конце прошлого года группа провела сделку с банком «Траст» по обмену правами требований: «Черкизово» получила контроль и права требований в отношении «Белой птицы — Курск», а «Траст» — права требований к «Белой птице — Белгород» и его структуре, компании «Загорье» (производство инкубационного яйца). До недавнего времени белгородские активы были в аренде у «Бизнес Фуд Сферы», сейчас имущество «Белой птицы -Белгород» на срок 11 месяцев арендует ГАП «Ресурс». Также «Ресурс» в конце мая выкупил у «Траста» неназванную долю требований к «Белой птице — Курск».



Курское предприятие «Белой птицы» пока остается в управлении у группы «Черкизово», в собственность компании оно перейдет в течение года, уточнил «Агроинвестору» ее представитель. «Сейчас мы активно инвестируем в систему производственной логистики на перерабатывающем заводе, а также в систему охлаждения. Это дает возможность увеличить как срок годности, так и объем продукции, поставляемой в дальние регионы и на экспорт, — прокомментировал он планы развития курского предприятия. — Кроме того, были вложены средства в реконструкцию очистных сооружений. В ближайшем будущем мы планируем активно совершенствовать систему выращивания птицы «Патио» с упором на стандарты Animal Welfare, также будем достраивать птичники, чтобы полностью загрузить предприятие своей птицей (сейчас часть птицы поставляется с липецких птицефабрик)».



Сейчас животноводы и птицеводы столкнулись с проблемой роста себестоимости из-за удорожания средств производства на фоне ограниченных возможностей повышения цен реализации продукции. Это может замедлить темпы развития мясной отрасли и восстановления объемов производства после спада, связанного, в частности с эпизоотической ситуацией. «Черкизово» рассчитывает, что в этом году произведет больше мяса птицы, чем в 2020-м с учетом планируемого восстановления производства в Алтайском крае в октябре. В начале июля ее на комплексе «Алтайский бройлер» произошел пожар, в огне пострадали склады и производственные помещения. Компания тогда уточняла, что временная приостановка деятельности предприятия не окажет существенного влияния на ее операционные и финансовые показатели.



«Рост себестоимости у нас, как и во всей отрасли, связан с высокой волатильностью цен на компоненты кормов на мировых рынках — зерно, соевый шрот, масла. Стабилизировать эти колебания помогают усилия правительства в области рыночного регулирования, — добавляет представитель «Черкизова». — Также этому способствуют дальнейшие значительные инвестиции группы в укрепление вертикальной интеграции: компания строит собственный маслоэкстракционный завод в Липецкой области».



Группа «Черкизово» - крупнейший в России производитель мяса, согласно рейтингу «Агроинвестора», таже компания лидирует в производстве бройлера. Группа включает девять птицеводческих комплексов полного цикла, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов. Площадь земельного банка — 300 тыс. га. Консолидированная выручка компании по итогам 2020 года составила 128,8 млрд руб.

