Группа «Ресурс» арендовала белгородские активы «Белой птицы»

«Белая птица» — некогда один из ведущих отечественных производителей мяса птицы Pixabay

«Ставропольский бройлер» (структура ГАП «Ресурс») арендует активы банкротящейся «Белой птицы — Белгород», которая управляет птицефабриками и убойными мощностями, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, на последнем собрании сделку одобрили кредиторы белгородской компании: на нем присутствовал только банк «Траст» с 82% голосов. Было решено «обеспечить расторжение» договоров аренды имущества «Белой птицы — Белгород» с «Бизнес Фуд Сфера» (по заявлению этой компании «Белая птица — Белгород» и была признана банкротом). Одновременно кредиторы одобрили заключение договора аренды движимого и недвижимого имущества со «Ставропольским бройлером» на 11 месяцев с арендной платой 13,12 млн руб. в месяц (всего 144 млн руб.).



«Ставропольский бройлер» может арендовать и другие активы «Белой птицы» в регионе. Так, в повестку предстоящих собраний кредиторов компаний «Загорье» (производитель инкубационного яйца), «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (комбикормовый завод) и «Биохим-Сервис» (подконтрольно «Шебекинским кормам») уже включены вопросы о расторжении действующих договоров аренды и заключении новых, без названия нового претендента. Курирующий экономику вице-губернатор Белгородской области Олег Абрамов рассказал изданию, что «Ресурс» «станет единственным инвестором» всех предприятий «Белой птицы» в регионе.



Арбитражный суд Белгородской области уже принял к рассмотрению несколько заявлений «Ставропольского бройлера» о процессуальном правопреемстве. 26 мая компания выкупила у основного кредитора — банка «Траст» — требования к Белгородскому комбинату хлебопродуктов, «Загорью», «Шебекинским кормам», «Промышленно-производственным системам» и «Биохим-Сервису». Также «Ставропольский бройлер» приобрел требования к ООО «Холдинговая компания "Белая птица"». Детали сделок, включая объем выкупленных требований, не раскрываются.



Кроме того, в конце мая группа выкупила у «Траста» неназванную долю требований к компании «Белая птица — Курск» (всего у банка около 23 млрд руб. требований, включая взаимные поручительства). До февраля 2021 года правами на эти требования владела «Васильевская птицефабрика» группы «Черкизово», которая также числилась кредитором в некоторых белгородских юрлицах «Белой птицы». Представитель «Черкизово» уточнил «Коммерсанту», что договор аренды не расторгался.



Еще до курских и белгородских активов «Ставропольский бройлер» приобрел требования «Траста» к ростовским юрлицам холдинга, следует из документов арбитражного суда этой области. Вложения «Ресурса» в покупку прав требований и аренду активов в трех регионах не раскрываются, но ранее главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров в интервью «Коммерсанту» рассказывал, что банк непрофильных активов планирует продать «Белую птицу Белгород» и «Белую птицу —Ростов» в 2020 году. Ориентировочная минимальная цена за два актива — 9 млрд руб.



Агрохолдинг «Белая птица» — некогда один из ведущих отечественных производителей мяса птицы (объем производства около 300 тыс. т готовой продукции в год). В состав холдинга кроме управляющей компании входили зерновая компания, завод по производству рассыпных комбикормов, репродукторы, инкубаторий, птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров, комплексное производство по убою и переработке мяса и разветвленная дистрибьюторская сеть. По данным Национального союза птицеводов, в прошлом году «Белая птица — Белгород» произвела 134 тыс. т бройлера в живом весе.

Источник «Агроинвестора» в отрасли, знакомый с ходом сделки, говорит, что она выгодна для всех сторон, особенно с учетом того, что «Ресурс» является одним из наиболее эффективных производителей продукции из мяса птицы. По его словам, задача «Траста» — «почистить» проблемные активы и продать их, в этом случае актив отошел профильному инвестору, который точно знает, что с ним делать, поэтому риск того, что актив снова станет проблемным — минимальный.



Наиболее перспективным для инвестора будет производство инкубационного яйца на площадках «Белой птицы», рассказал «Коммерсанту» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. По его словам, на рынке есть ниша, которая занята импортным инкубационным яйцом, — его доля доходит до 15-20%. В то же время перезапуск единого птицеводческого комплекса имеет как плюсы, так и минусы: с одной стороны, в ближайшие годы птицеводство и в целом животноводство будут выгодоприобретателями от госрегулирования в растениеводстве. Цены на зерно из-за введения экспортной пошлины в России будут искусственно заниженными относительно мирового рынка. С другой стороны, само птицеводство может попасть под регулирование — такие риски растут: конкретных мер пока не принято, но возможность фиксации цен на птицу уже обсуждалась, говорит Сизов.



Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Илья Телятников говорит, что сейчас на предприятиях ГК «Белая птица» процедуры оценки, принятия положения о торгах и собственно процедуры торгов проведены частично. Инвестор может приобрести эти активы только в рамках конкурсных процедур — в результате аукциона или публичного предложения. При этом нужно принимать во внимание, что у должников есть имущество, не обремененное залогом и имущество, обеспечивающее требования других кредиторов, и оно может продаваться множеством лотов. «Если имущество банкрота приобрел его кредитор, то произойдет компенсация ранее произведенных затрат (на покупку требований) из-за распределения денежных средств по реестру кредиторов», — прокомментировал «Агроинвестору» Телятников.

