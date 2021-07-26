Жара не окажет сильного влияния на производство мяса

В жару у животных и птицы падает аппетит, и они хуже набирают вес Pixabay

Жара, которая держится в ряде регионов, не окажет серьезного влияния на производство мяса, сходятся во мнении опрошенные «Агроинвестором» отраслевые эксперты. Безусловно, в регионах, где жара очень серьезная, и на фермах не удается обеспечить комфортные условия содержания скота и птицы, производительность снижается: падает аппетит животных, они медленнее набирают вес, рассказывает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. В частности, такая ситуация отмечается в ряде регионов Поволжья и Центра.



Однако влияние внешней температуры сейчас не такое существенное как раньше, ведь современные технологии позволяют производителям поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях, отмечает Юшин. «Тем не менее, этим летом были ситуации, когда из-за погодных аномалий нарушался технологические процесс. Например, на одной из птицефабрик Ярославской области из-за жары отключилась электроэнергия, и 300 тыс. птиц задохнулись», — приводит пример он.



По информации правительства Ярославской области, в июне на птицефабрике «Волжанин», которая является крупнейшим в России производителем яиц, в результате отключения электроэнергии в цехах на час перестали работать вентиляторы, из-за нехватки кислорода погибли около 300 тыс. кур.

Серьезная жара в ряде регионов, в том числе, в ЦФО, где сосредоточены основные мощности по выпуску свинины, негативно влияет на животных: они меньше едят, соответственно, и растут хуже, несмотря на все предпринимаемые животноводами меры, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Конечно, темпы прироста производства при этом снижаются», — добавляет он.



По данным союза, за первое полугодие производство свинины увеличилось на 135 тыс. т в живом весе благодаря выходу на производственную мощность новых проектов в Брянской, Орловской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской областях, Приморском крае, Мордовии. Однако с конца прошлого года вплоть до февраля 2021-го начал нарастать комплекс эпизоотических проблем, связанных в первую очередь со вспышками африканской чумы свиней, напоминает Ковалев. Еще одна проблема — накопленный эффект от репродуктивно-респираторного синдрома свиней, негативно влияющий на продуктивность. «Из-за этих двух факторов мы в общей сложности недополучили около 87 тыс. т свинины: где-то пришлось вырезать поголовье, где-то провести депопуляцию», — говорит он. В итоге общий прирост производства в первом полугодии составил примерно 47 тыс. т. В июле-августе, по оценкам НСС, пик эпидемиологических проблем будет пройден, и темпы роста производства увеличатся. Общий прирост по году, по оценке союза, составит 3-4%.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев отмечает, что сверхсильного влияния на деятельность птицеводов фактор жары не оказывает. В период сильной жары производители могут терять до 10% от ожидаемого объема птицы, однако многое зависит от организации процессов на предприятии, скорости приемки живка. «Основной падеж происходит, когда птицу везут с фабрики на убой», — поясняет эксперт. Кроме того, если системы охлаждения не справляются из-за жары, то это негативно сказывается на конверсии корма, птица не набирает целевой вес к моменту убоя, добавляет он.



Что касается потребления мяса, то сейчас, по данным НМА, наблюдается устойчивый спрос на все виды, что подтверждается стабильными ценами. «Отсутствие дождей стимулирует людей выезжать на природу и на шашлыки, соответственно, это положительно влияет на спрос и потребление», — комментирует Юшин. С июня по август, при условии хорошей не дождливой погоды всегда наблюдается пик потребления мяса, так как идет шашлычный сезон, напоминает Ковалев. «В прошлом и текущем годах спрос на мясо в нашей стране усиливается ограничением выездного туризма. В целом же потребление начинает повышаться в мае и заканчивает рост в сентябре», — уточняет он. Потребление птицы, остается стабильным и еще по одной причине. «Бройлер входит в базовую корзину, и спрос на него, даже при негативных потребительских трендах, будет снижаться в самую последнюю очередь», — отмечает Корнеев.

