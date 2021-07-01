«Таврос» запустил свинокомплекс за 1,6 млрд рублей

Темп прироста производства свинины замедлился Pixabay

«Уральская мясная компания», входящая в группу «Таврос», запустила в Башкирии свинокомплекс плановой мощностью 60 тыс. свиней. Инвестиции в проект составят 1,6 млрд руб., сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице «ВКонтакте». Он напомнил, что проект был представлен весной 2019 года как один из крупнейших и современных сельскохозяйственных проектов в республике.



Предприятие станет частью животноводческого кластера с племенной базой и мясоперерабатывающими мощностями. «Башинформ» уточняет, что на комплекс уже завезли первые 2,5 тыс. свиней. К концу года поголовье на площадке увеличится до 16,3 тыс. свиней, на проектную мощность в 60 тыс. животных планируется выйти в 2022 году.



Гендиректор «Башкирской мясной компании» (входт в «Таврос») Ринат Зайнуллин рассказал, что предприятие оснащено современным оборудованием для кормления и создания микроклимата, пишет «Башинформ». Кроме того, по его словам, на свинокомплексе отработана многоступенчатая схема дезинфицирующих барьеров, раздельного содержания животных, созданы условия для комфортного пребывания рабочего персонала. «Свинокомплекс построен согласно лучшим мировым практикам с использованием технологии интенсивного содержания с разделением производственных процессов на циклы воспроизводства, доращивания, откорма, а также производства ремонтных свинок для замены основного маточного стада», — приводит издание слова Зайнуллина.



Этот комплекс — не единственный проект «Тавроса» в Башкирии. В конце лета в Белебеевском районе начнет работу вторая площадка компании, добавил Хабиров. «В перспективе инвестпроект группы компаний "Таврос" в Белебеевском районе объединит откормочные площадки и современный мясокомбинат. Его запустят в 2022 году. Там будут производить из собственного сырья 200 т охлажденного мяса и 100 т колбасных изделий в сутки», — сообщил глава республики.



В ноябре 2020-го «Агроинвестор» писал, что «Таврос» построит мясоперерабатывающий комбинат на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Белебей». Мощность убоя составит 1 млн свиней в год, обвалки — 92 тыс. т в год. Стоимость проекта оценивалась почти в 10 млрд руб.



Между тем, на итоговом собрании Национального союза свиноводов (НСС) гендиректор союза Юрий Ковалев рассказывал, что производство свинины в первом квартале 2021 года продемонстрировало минимальный за последние 10 лет прирост. По его словам, причиной этого стали частые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в конце прошлого года. Если в ноябре — декабре 2020 года прирост производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года достигал 9-10%, то в январе-марте нынешнего года — всего 1-1,7%. «Но уже в апреле — мае удалось восстановить производство до уровня плюс 4-5%. В результате за первое полугодие суммарный прирост производства свинины составил около 2% — это более чем в четыре раза ниже, чем в прошлом году, и самый низкий показатель за последние 10 лет», — привел данные Ковалев.



Он добавил, что резкий спад объемов производства наблюдался во всех сегментах животноводства. В частности, производство птицы в первом квартале упало на 5-6%. По словам Ковалева, главной причиной этого стала АЧС, из-за которой на предприятиях в Центральном федеральном округе в ноябре — декабре прошлого года и январе 2021-го пришлось уничтожить 600 тыс. свиней. Союз прогнозирует, что по итогам года удастся выйти на показатель прироста производства на уровне 4-5% — около 230-250 тыс. т в живом весе.

