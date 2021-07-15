Производство птицы в первом полугодии сократилось на 2,4%

В целом производство скота и птицы на убой в январе-июне снизилось на 0,4% flickr.com

В первом полугодии все хозяйства произвели 3,2 млн т птицы на убой (здесь и далее — в живом весе). Это на 2,4% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат. В том числе в сельхозорганизациях производство птицы снизилось также на 2,4% до 3 млн т. В целом производство скота и птицы в январе-июне сократилось на 0,4% до 7,1 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 0,2% до 5,9 млн т. При этом производство КРС на убой выросло на 1,5% до 1,1 млн т, свиней — на 1,2% до 2,6 млн т.



По словам отраслевых экспертов, представленные Росстатом цифры вполне ожидаемы. Так, гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал «Агроинвестору», что снижение производства птицы за полгода действительно составило 2,4%, но с учетом того, что в прошлом году в феврале было 29 дней, падение составляет около 2%. «Если принимать во внимание снижение производства в январе 2021-го к январю прошлого года на 6,4% и наши прогнозы о том, что месяц к месяцу производство восстановится уже в мае, то наши ожидания полностью оправдались, — сказал он. — Рост промышленного производства мяса птицы май к маю составил 0,15%, а июнь к июню — порядка 2%». Если эта тенденция сохранится, к концу третьего квартала год к году Россия может выйти на показатели прошлого года, добавил Лахтюхов.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что в производстве мяса птицы сейчас наблюдается «достаточно интересная картина». «Мы видим, что с конца прошлого года у нас происходило сокращение посадок птицы, была выбраковка отдельных стад, как родительских, так и коммерческих. На отдельных предприятиях были вспышки низкопатогенного гриппа птиц. Это привело к сокращению выпуска продукции, — напомнил Давлеев. — После этого Россельхознадзор ограничил поставку инкубационного яйца, что снизило базу для поддержания объема производства хотя бы на уровне прошлого года».



Позже ситуация с инкубационным яйцом начала стабилизироваться, началось восстановление как родительских, так и коммерческих стад бройлера, сказал эксперт. Он добавил, что, несмотря на это, падение было довольно значительным: в первом квартале 2021 года оно составляло почти 6,5%, сейчас сократилось до 2,4%. По мнению Давлеева, прежде всего это произошло за счет увеличения выпуска мяса индейки, увеличения почти на половину запуска мощностей «Тамбовской индейки», запуска на полную мощность АПК «Урал», перезапуска бывших активов «Евродона» - «Индюшкин двор» и «Новых утиных ферм». «По плану, в этом году предприятие должно выпустить примерно 45 тыс. т продукции в убойном весе, это очень значительная цифра. Плюс, увеличение мощностей почти на 50% на предприятии «Тамбовской индейки» и других компаний», — объяснил он.



По словам Давлеева, если сложностей с высокопатогенным гриппом птиц удастся избежать, есть все шансы в этом году выйти как минимум на уровень производства мяса птицы прошлого года — чуть более 5-5,1 млн т в убойном весе. «Пока существующие прогнозы по урожаю позволяют предполагать, что корма несколько подешевеют, хотя растет стоимость ГСМ и ограничения по поставке ряда кормовых ингредиентов из стран Европы и других стран», — добавил он.



Производство яиц в январе-июне снизилось на 0,8% до 22,3 млрд штук. Причем наибольшее падение — на 7,3% до 249,2 млн штук — допустили фермеры и индивидуальные предприниматели. В сельхозорганизациях производство уменьшилось на 0,3%, до 18 млрд штук, в личных подсобных хозяйствах — на 2,3% до 4 млрд штук.

Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев рассказал «Агроинвестору», что указанная динамика производства свиней достаточно ожидаема. С одной стороны, все новые инвестпроекты, которые вышли на завершающую стадию, показали прирост, как и предполагалось. С другой стороны, комплекс эпидемиологических проблем, который начался в конце прошлого года и продолжается сейчас, приводит к тому, что компании частично снижают производство, объяснил он. По итогам года НСС прогнозирует прирост производства примерно на 3%. Давлеев по итогам 2021 года прогнозируется увеличение производства как минимум на 4,5-5,5%. Основной прирост произойдет во второй половине года, считает он.



В материалах Росстата также говорится, что все хозяйства в первом полугодии произвели 15,8 млн т молока, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сельхозорганизациях производство выросло на 1,5% до 9,2 млн т. Динамика по производству молока, представленная Росстатом, в целом прогнозируемая, молочная отрасль в последние годы устойчиво растет, сказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. По его словам, сейчас темпы немного немного ниже, чем в прошлом году. «Это связано, прежде всего, с высокой себестоимостью производства молока и неблагоприятными климатическими условиями в ряде регионов России», — пояснил он. По итогам года «Союзмолоко» ожидает увеличения производства молока на 2-2,5%.

