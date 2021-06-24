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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Экспорт продукции АПК вырос на 16%

Объем вывоза достиг $13,5 млрд

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

По итогам года поставки прогнозируются на уровне $30 млрд
Pixabay
По итогам года поставки прогнозируются на уровне $30 млрд
Pixabay

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз сельскохозяйственной продукции из России к 20 июня составил $13,5 млрд, что на 13% выше показателя за аналогичный период 2020 года. В целом по итогам 2021-го Минсельхоз ожидает, что поставки продукции АПК на внешние рынки составят около $30 млрд. В прошлом году поставки за рубеж достигли $30,7 млрд.

По данным «Агроэкспорта», поставки зерна из России к 20 июня выросли на 11% до $3,8 млрд, рыбы и морепродуктов — снизились на 3% до $2,1 млрд, вывоз масложировой продукции увеличился на 39% до $3,2 млрд. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 2% до $1,7 млрд, мясной и молочной продукции — на 26% до $603, прочей продукции АПК — на 10% до $1,9 млрд.

Ведущим покупателем российской сельхозпродукции является Китай, который снизил импорт на 3% до $1,7 млрд. Доля КНР в общем объеме поставок продукции АПК из России составляет 13,2%. Страна является ведущим покупателем российской рыбы, соевых бобов, подсолнечного, рапсового и соевого масел, мяса птицы и говядины, пшеничной муки, шоколада, меда и другой продукции. На втором месте по объему закупок — Турция с долей 12,1%, которая нарастила импорт на 9% до $1,6 млрд. Экспорт в Евросоюз увеличился на 28% и составляет $1,6 млрд (доля страны — 12%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции также входят Южная Корея, Казахстан, Египет, Беларусь, Украина, Узбекистан и Азербайджан.

В начале апреля президент России Владимир Путин заявлял о необходимости поддержки экспорта продукции АПК с высокой добавленной стоимостью.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев тогда отмечал, что сейчас сельское хозяйство планомерно уходит исключительно от зернового экспорта, растет доля поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью. «В 2020 году удалось добиться существенной прибавки по этой продукции. Развиваем экспорт рыбы и рыбной продукции. Здесь в 2020 году появились объективные сложности в связи с пандемией, в частности у нас появились ограничения на поставки продукции в Китай, — рассказал он. — С учетом этого ведем сейчас постоянный диалог с коллегами из КНР и, конечно же, открыли альтернативные маршруты и рынки сбыта через Японию в Корею, соответственно».

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что зарубежный спрос на российское продовольствие растет, а география поставок меняется, поэтому правительство планирует упростить оформление экспорта продукции АПК.

Екатерина Шокурова 

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