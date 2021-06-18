Целевые показатели по росту сельхозпроизводства и агроэкспорту перевыполнены

Главный приоритет АПК — продовольственная безопасность страны Е. Разумный

В прошлом году показатели роста сельхозпроизводства, экспорта и производства продукции с добавленной стоимостью были выше плановых значений. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на заседании правительства, представляя Национальный доклад о реализации в 2020 году госпрограммы развития сельского хозяйства, сообщила пресс-служба ведомства. По его словам, индекс сельхозпроизводства во всех хозяйствах к базовому 2017 году предварительно составил 105,7% при плане 103,8%. Этот результат складывается, в том числе, из индекса производства продукции растениеводства, который в 2020 году оценивается в 106,1% — на 3,7 п. п. выше плана, отметила пресс-служба Минсельхоза.



Патрушев напомнил, что российские аграрии получили один из лучших урожаев зерновых — 133,5 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы. Согласно базовому прогнозу агроведомства, сбор зерна в 2021 году может составить 127 млн т, включая 81 млн т пшеницы. По отдельным агрокультурам в прошлом году были установлены рекорды, например, по рису, рапсу, плодам и тепличным овощам. Также был обеспечен прирост показателей по различным направлениям животноводства — в производстве молока, скота и птицы, говорится в сообщении Минсельхоза. Сейчас динамика в этом секторе положительная, в 2021 году министерство рассчитывает на выполнение целевых индикаторов. Кроме того, в сравнении с уровнем 2017 года индекс производства пищевых продуктов в прошлом году составил 111,7%, что на 2,1 п. п. выше плана, а индекс производства напитков достиг 108%.



Патрушев также рассказал, что в прошлом году российский экспорт сельхозпродукции впервые превысил импорт: на внешние рынки было поставлено продукции АПК более чем на $30,5 млрд. Темп роста экспорта в 2020 году по отношению к базовому 2017-му превысил 141%, что больше планового значения на 22 п. п. «Таким образом, вторая ключевая цель госпрограммы выполнена», — подчеркнул глава Минсельхоза. Произведенная добавленная стоимость продукции сельского хозяйства в прошлом году почти достигла 3,5 трлн руб. при плане в 3,2 трлн руб.



На 2021 год план по экспорту продукции АПК составляет $28 млрд, при этом министерство ранее прогнозировало, что вывоз может быть на уровне $30 млрд. В ходе итоговой Коллегии Минсельхоза Патрушев отмечал, что Россия должна наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. В прошлом году ее доля в структуре поставок составила 15%. «Наращивание экспортного потенциала — это свидетельство устойчивого роста АПК в целом. В 1990-е годы Россия импортировала даже зерно, — напомнил министр. — Теперь зерновые являются базовой экспортной позицией. Успехи аграриев и поддержка государства позволяют планомерно менять вектор исключительно с зернового экспорта, усиливая другие направления».



В ходе заседания председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо продолжить работу по созданию конкурентоспособного и высокотехнологичного агрокомплекса. «Главный приоритет — продовольственная безопасность. Речь идет об обеспечении широкого выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам, — сказал глава кабмина. — Для успешного импортозамещения в этой сфере уже сделано немало. Зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой мы себя полностью обеспечиваем. Не так быстро, но достаточно уверенно растет производство молока». Хотя продукция российского агропрома пользуется высоким спросом за рубежом, сейчас важнее обеспечить необходимым продовольствием потребителей на внутреннем рынке, добавил Мишустин.



«Достижению целей госпрограммы в текущем году и на дальнейшую перспективу будут способствовать в том числе цифровизация АПК, общее повышение технологического уровня нашей отрасли, вовлечение в оборот земель сельхозназначения. Также, разумеется, в диалоге с аграриями и регионами продолжим совершенствовать систему господдержки», — заключил Патрушев.

