Виктория Абрамченко: рост сельхозпроизводства в 2021 году может составить 5%

Основная задача для АПК — обеспечение внутреннего рынка Pixabay

По оценке вице-премьера Виктории Абрамченко, производство сельхозпродукции по итогам 2021 года может увеличиться более чем на 5%. Об этом она рассказала в интервью ТАСС. В том числе в отрасли животноводства рост составит 4,8%, в растениеводстве — 6%. В ходе итоговой коллегии Минсельхоза Абрамченко заявила, что в перспективе росту производства поспособствует, в том числе, принятие госпрограммы по вовлечению в оборот неиспользуемых 13 млн га сельхозземель до 2030 года. На реализацию программы будет выделено более 530 млрд руб.



По мнению старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, рост сельхозпроизводства в 2021 году на 5% — крайне амбициозная задача. Такого показателя трудно достигнуть как в растениеводстве, так и в животноводстве, сказал он «Агроинвестору». «В растениеводстве 2020 год можно назвать высокой базой — урожай зерновых в 133,5 млн т является вторым в истории. В этом году по зерновым, вероятно, произойдет снижение, — прогнозирует Никиточкин. — Существенного роста валового сбора до 40-45 млн т можно ожидать только по сахарной свекле, потому что в 2020 году по ней была очень низкая база (около 32 млн т). В сумме растениеводство, возможно, прибавит 3-3,5%».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивает потенциал прироста производства сельхозпродукции примерно на том же уровне — 3%. «У нас, скорее всего, будет прибавка по масличным, по сахарной свекле, по свинине и по молоку. По всем остальным секторам АПК пока непонятно», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его словам, в животноводстве трудно предполагать видимый рост: 2020 год был крайне высокой базой для свиноводов (+11% к 2019-му), выпуск мяса птицы стагнирует. Производство молока растет на 2-3%. Суммарно животноводство в 2021 году может прибавить 1,5-2,5%.



Между тем, исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что на прирост по мясу в этом году будет влиять эпизоотия и климат. «В целом этот год пройдет под знаком восстановления после просадки, связанной с повышенным падежом на ряде предприятий. Прирост по птице я оцениваю примерно на уровне 20-40 тыс. т, он идет за счет восстановления после падежа. По свинине прирост составит около 120-150 тыс. т», — оценил он. Эксперт также отметил, что увеличение объемов производства сейчас идет только для экспорта, потому что внутренний рынок по птице и свинине давно насыщен.



В плодоовощной отрасли тоже позитивные прогнозы по производству. По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, в этом году ожидается существенный рост производства яблок. Если в прошлом году было собрано 1,1 млн т, в этом году прогнозируется урожай 1,5 млн т, сказал он «Агроинвестору». «Мы видим, что увеличились площади под овощами открытого грунта. Вполне вероятен прирост производства, как минимум мы останемся на прошлогоднем уровне, — прогнозирует Глушков. — По защищенному грунту мы бьем все рекорды. Пока прирост около 30%, если брать месяц к месяцу. Если год к году, то показатель будет поменьше, примерно 15%».



В ходе выступления на итоговой коллегии Минсельхоза Абрамченко также отметила, что важной задачей для России является вход в топ- 10 мировых поставщиков продовольствия к 2030 году. По ее словам, рост сельхозпроизводства позволил нарастить экспорт, общий объем которого в 2020 году превысил $30 млрд — почти на 20% выше уровня 2019 года. Сейчас Россия входит только в топ-20 мировых поставщиков продовольствия. Однако в интервью ТАСС Абрамченко обратила внимание на то, что основной задачей является обеспечение внутреннего рынка, после чего уже обсуждается экспорт. По ее словам, Россия может расширить географию поставок, в частности, за счет азиатского направления. Также необходимо продвигать российские бренды на мировом рынке и укрепить позиции своих компаний-экспортеров, уточнила вице-премьер.

