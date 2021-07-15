Лимит субсидий на экспорт продукции АПК исчерпан

Половину изначально предусмотренных на субсидии средств направили на стабилизацию цен продуктов питания М. Стулов

Минсельхоз закончил распределение всех выданных на 2021 год субсидий на перевозку продукции АПК, в том числе на экспорт. Об этом говорится в письме директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова в отраслевые союзы, пишет «Коммерсант». В документе говорится, что всего было удовлетворено 611 заявок на 3 млрд руб. Заявки, поступившие после 2 июля, «имеют высокую вероятность получения отказа» по причине недостаточности лимитов бюджетных обязательств.



Программа касается перевозки из регионов Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей, уточняет «Коммерсант». Представители Российского экспортного центра (РЭЦ) объяснили изданию, что одной из причин такого быстрого распределения субсидии стала появившаяся возможность получить ее через личный кабинет ФГИС «Одно окно». Это существенно ускорило процесс выдачи средств. РЭЦ уточнил, что после 2 июля получил еще 72 заявки на транспортные субсидии от 59 компаний на общую сумму 197,7 млн руб. Минсельхоз уточнил «Коммерсанту», что 2020 году на те же меры поддержки было направлено 4,1 млрд руб., и тогда средства закончились в ноябре. На 2021 год планировалось выделить 6 млрд руб., но 50% суммы перенаправили на меры по стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке. Ведомство подготовило предложения о перераспределении средств между мероприятиями федерального проекта «Экспорт продукции АПК» для увеличения лимитов на транспортные субсидии, однако решение должен поддержать Минфин.



По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, лимиты закончились в рамках распределения средств через РЭЦ по Постановлению №1104 от 15.09.2017 . По нему субсидируется транспортировка зерновых только из Дальневосточного федерального округа, а также льна, сказал эксперт «Агроинвестору». «В основном оно касается продуктов переработки: шрота. жома, муки, масла, мясо-молочной продукции, овощей и так далее. Это не имеет никакого отношения к субсидированию железнодорожных перевозок зерна из регионов Сибири и Урала и масличных (в основном соевые бобы) и соевого шрота с Дальнего Востока, — объяснил Павенский. — Эти субсидии распределяются по другому Постановлению — №406 от 06.04.19 . И, по данным Минсельхоза, лимиты средств на субсидирование груженого железнодорожного тарифа еще есть и по зерну, и по масличным, и по продуктам переработки масличных». Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что исчерпание лимита никак не скажется на экспорте зерновых, разве что в пределах погрешности. «Перевозки зерна на экспорт из основных производящих и экспортирующих зерно регионов в рамках этой меры поддержки не субсидируются», — уточнил он.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, эта мера поддержки сейчас востребована на перевозку определенных товаров, в частности, продукции животноводства, а также из отдаленных регионов, которые «оторваны от основных экспортных переходов». По его мнению, быстрое исчерпание лимитов может привести к тому, что конкурентоспособность продукции снизится. «Как это повлияет на объемы вывоза и привлекательность экспорта — зависит от цен мирового рынка и того, какие российские компании и из какого региона будут поставлять продукцию», — сказал он «Агроинвестору».



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев отметил важность этой субсидии для экспортеров мяса. По словам эксперта, мера позволяет компаниям с большей уверенностью выходить на внешние рынки. «Господдержка помогает компенсировать затраты при выходе на другие рынки. Не нужно забывать, что мы в основном вывозим товары commodities, которые очень сильно зависят от ценовой конъюнктуры в странах-получателях», — прокомментировал он. По словам Корнеева, исчерпание лимитов незначительно повлияет на экспорт, потому что отказываться от присутствия на зарубежных рынках компании не станут. По словам Корнеева, эта субсидия хоть и существенная, но не является определяющей при принятии компаниями решений о поставках на зарубежные рынки.



Субсидия на транспортировку очень важна для экспортеров молочной продукции, сказал «Агроинвестору» управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. По его словам, мера позволяет игрокам оптимизировать риски и инвестиции во время выхода на новый рынок, а также выравнивать экспортную цену. У нас большая страна и продукция вывозится достаточно далеко, например, в Китай, на Ближний Восток и даже в США, отметил он. «Понятно, что прежде всего эта мера рассчитана на грузы вроде зерна и продукции масложировой отрасли. Сегодня из молочников ее получают прежде всего те, кто активно и системно развивает экспорт», — говорит эксперт.



По мнению Груздева, исчерпание лимитов субсидии может повлиять на темпы роста поставок. «Это может сказаться тогда, когда мы будем более активно выходить на зарубежные рынки с биржевыми продуктами, и нужно будет выравнивать экспортную цену с мировой. Условно говоря, сухое молоко без субсидий просто не будет экспортироваться, — считает он. — Но, поскольку биржевых товаров мы пока вывозим не так много, исчерпание лимитов не так критично». При этом, при выходе на новые экспортные рынки, когда объем поставок еще невелик, а риски зашкаливают, полезна любая господдержка, добавляет он.



По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз сельскохозяйственной продукции из России к 11 июля составил почти $15,6 млрд, что на 18% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Поставки зерновых выросли на 20% до $4,4 млрд, продукции масложировой отрасли — на 39% до $3,6 млрд, мясной и молочной продукции — на 25% до $703 млн. Кроме того, на 4% был увеличен экспорт рыбы и морепродуктов, до $2,6 млрд, на 5% — поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, объем которых составил $2,1 млрд.

