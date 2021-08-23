Экспорт российской пшеницы снизился почти на 26%

С начала сезона российская пшеница с протеином 12,5% подорожала на 22% АО НК КТЖ

Россия с начала 2021/22 сельхозгода по 19 августа экспортировала 3,5 млн т пшеницы, говорится в мониторинге Минсельхоза. Это на 25,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. По оперативным данным Федеральной таможенной службы на 19 августа (без учета информации о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за июль и август), всего в текущем сельхозгоду из России было экспортировано 4,2 млн т зерновых, что на 30% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. В том числе поставки ячменя сократились на 43,9% и составили 0,6 млн т, экспорт кукурузы уменьшился на 63,6% до 0,1 млн т.



По прогнозу председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, в августе вывоз пшеницы окажется не ниже 4 млн т. «На рынке сложилась благоприятная конъюнктура. Рост мировых цен и действующие значения экспортной пошлины позволяют экспортерам брать на себя дополнительные риски и продавать зерно на спот-рынке, — сказал он «Агроинвестору». — Главный сдерживающий фактор — ограниченное предложение пшеницы со стороны сельхозпроизводителей, ожидающих дальнейшего повышения цен и придерживающих продажи. Думаем, эта ситуация продлится еще несколько недель, до начала массовой уборки масличных». По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) к 19 августа составила $299 за тонну (плюс $20/т за неделю).



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что за первые два месяца нового сельхозсезона с учетом стран ЕАЭС и зернобобовых экспорт зерна может достигнуть 8 млн т. «Это ниже последних трех сезонов, что напрямую связано с поздней уборкой и высоким уровнем конкуренции на внешнем рынке, прежде всего, пшеницы, — рассказал эксперт. — Суда в подходах есть, фрахт остается на высоком уровне. Год назад в поставках на Египет он был на уровне $15, а сейчас достигает $40». По словам Павенского, все это отражается, в первую очередь, в росте цен.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отметила, с начала августа было экспортировано 4,4 млн т зерна, включая 3,5 млн т пшеницы. Всего с начала сельхозгода было вывезено 7,2 млн т зерна, в том числе 6,3 млн т пшеницы. Ежедневные отгрузки в августе на 16% выше, чем в августе 2020-го, отметила Тюрина. «По итогам августа у нас будет отгружено около 5,1 млн т зерна, в том числе 4,6 млн т пшеницы. За первые два месяца сельхозгода будет экспортировано порядка 8,2 млн т зерна, включая 7,2 млн т пшеницы. Несмотря на большой объем, показатели на 8,5% меньше, чем в прошлом году», — сказала Тюрина «Агроинвестору». Причиной снижения стало то, что в начале сезона отгрузки пшеницы были меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По итогам августа показатели немного выше данных за август прошлого года.



Тюрина также рассказала, что с начала сезона российская пшеница с протеином 12,5% подорожала на 22% до $298 за тонну FOB. Французская пшеница выросла в цене на 25%. «Но рост экспорта связан с тем, что наша конкурентоспособность относительно европейской пшеницы сохраняется. Кроме того, сейчас достаточно низкие пошлины на пшеницу ($31,7 за тонну с 25 по 31 августа). Это тоже дает экспорту определенную поддержку», — считает она.

