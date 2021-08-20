В Воронежской области получена пшеница 1-го класса

К 16 августа доля продовольственной пшеницы составила 85,6% Т. Кулистикова

В Воронежской области в ходе мониторинга урожая зерна выявлено 300 т пшеницы 1-го класса, сообщил Центр оценки качества зерна (ЦОКЗ). По результатам проведенных исследований, содержание сырой клейковины в партии пшеницы составляет 33%, число падения — 318 с, натура — 757 г/л, влажность — 9,8%, протеин по прибору — 18,3%. До этого специалисты центра выявляли такую пшеницу в сентябре прошлого года также в Воронежской области (500 т), и на Алтае (200 т). Кроме того, в хозяйствах пяти районов Воронежской области была выявлена пшеница 2-го класса.



В целом к 16 августа ЦОКЗ исследовал 16,7 млн т зерновых, в том числе 14,3 млн т пшеницы. Согласно мониторингу, доля продовольственной пшеницы составила 85,6%. Доля 3-го класса увеличилась и составила 50,8% против 42,5% в 2020-м, доля 4-го класса — 41,8% против 40,3%, 5-го — 14,4% (27,4%). По данным аналитиков, в Южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы немного увеличилась по сравнению с прошлым годом — с 91,9% до 93,2%. В Северо-Кавказском федеральном округе доля пшеницы 1-4 классов сохранилась на уровне значений 2020 года и составила 84,5% (84,8% в прошлом году). В Центре показатель по этим классам вырос с 63,4% до 74,1%.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что качество пшеницы по протеину в этом году действительно хорошее. Он отметил, что месяц назад компания «Био-Тон» впервые с 1984 года выявила пшеницу 1-го класса в объеме 1 тыс. т с содержанием белка 14,5% в Поволжье. По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, более 9% пшеницы, которую выращивает компания — это продовольственная пшеница 3-го и 4-го классов. «Наша пшеница экспортного качества с содержанием протеина 13% и более», — уточнил он «Агроинвестору».



По данным Reuters, причиной выявления пшеницы 1-го класса в России стало засушливое лето, что повысило содержание протеина. «Глобальные поставки яровой пшеницы для пекарей в этом году ограничены из-за засухи в Северной Америке. Способность России частично восполнить дефицит ограничена, поскольку ее пшеница может не соответствовать необходимому уровню глютена и другим важным характеристикам американской и канадской пшеницы», — пишет агентство. Из-за жаркой и засушливой погоды уменьшился объем урожая по сравнению с первоначальными оценками, но увеличилось содержание белка в некоторых регионах. «Белок на Юге даже лучше, чем должен быть», — прокомментировал Reuters один из российских аграриев.

