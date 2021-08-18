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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

Запасы пшеницы в России на максимальном уровне за последние три года

Они частично компенсируют ожидаемое снижение урожая

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В Центральном федеральном округе в начале сезона запасы были на рекордном уровне
М. Стулов
В Центральном федеральном округе в начале сезона запасы были на рекордном уровне
М. Стулов

В начале сезона-2021/22 в сельскохозяйственных организациях, на элеваторах и перерабатывающих предприятиях хранилось 7,7 млн т пшеницы. Это на 0,25 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга аналитического центра «Русагротранса». Руководитель центра Игорь Павенский сказал агентству, что это самые высокие запасы агрокультуры с 2018 года. Эксперт отметил, что в этих запасах учтен объем зерна нового урожая, который из-за задержавшейся уборки на Юге был существенно ниже, чем в предыдущие годы. Таким образом, высокие остатки частично компенсирует прогнозируемое снижение урожая в 2021 году, считает Павенский.

По данным «Русагротранса», в Южном и Северо-Кавказском округах запасы на 1,2 млн т ниже прошлогодних и составляют 1,8 млн т. По мнению Павенского, к уменьшению остатков привело отставание в уборке урожая: если в прошлом году к 1 июля на Юге было намолочено почти 2,35 млн т пшеницы, то в текущем — только 380 тыс. т. Также уменьшились запасы в  Сибирском округе — на 300 тыс. т до 1 млн т. Небольшое снижение — с 0,61 млн т год назад до 0,59 млн т — зафиксировано на Урале.

В Поволжье запасы выросли на 1 млн т и составили 1,6 млн т. Это второй результат после 2018 года, когда остатки были на уровне 2,2 млн т, сказал «Интерфаксу» Павенский. В Центральном федеральном округе, где в начале июля уборка урожая еще не начиналась, запасы были на рекордном уровне — около 2,4 млн т, что на 1 млн т больше, чем годом ранее. Предыдущий максимум запасов в Центре на начало июля был зафиксирован в 2017 и 2018 годах — на уровне 1,7 млн т.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что ИКАР оценивает уровень запасов пшеницы на начало сельхозгода как достаточно невысокий. «В Центре и Поволжье он, безусловно, выше, чем в прошлом году, но грандиозных запасов не было», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». По словам Рылько, аграрии Юга в течение последней недели довольно активно продают пшеницу. «Они понимают, что цена сейчас очень хорошая. В других регионах пока такой активность не наблюдается», — отметил он.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что у компании нет переходящих остатков урожая пшеницы на своих элеваторах или на площадках сельхозпредприятий. «Кроме того, являясь крупным трейдером, мы не наблюдаем таких переходящих остатков и в других хозяйствах», — отметил он.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что считает оценку «Русагротранса» по запасам адекватной. «Дефицита зерна нет, есть вопросы по ценообразованию. Думаю, что хайп скоро уляжется, и цены вернутся к разумным значениям для начала сезона из-за давления нового урожая и необходимости продолжать уборку других агрокультур, в частности — масличных, объемы посевов которых в этом сезоне рекордные», — отметил он.

Сейчас аналитики зернового рынка снижают свои прогнозы урожая. Так, аналитический центр «СовЭкон» сообщил, что прогнозирует валовой сбор пшеницы на уровне 76,2 млн т — на 0,2 млн т меньше предыдущей оценки. ИКАР уменьшил прогноз с 78,5 млн т до 77 млн т. 12 августа Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском отчете скорректировала прогноз валового сбора пшеницы в России с 85 млн т до 72,5 млн т без учета Крыма. Минсельхоз России сохраняет свой прогноз урожая на уровне 127 млн т, включая 81 млн т пшеницы. По данным на 11 августа, было собрано 74,9 млн т зерна, включая 56,3 млн т пшеницы, свежая информация о ходе уборочных работ Минсельхозом и подведомственным ему Центром агроаналитики не публикуется.

Екатерина Шокурова 

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