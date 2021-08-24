Экспортные цены на пшеницу продолжили повышаться

На внутреннем рынке цены на пшеницу тоже увеличиваются Е. Разумный

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли после резкого скачка при поддержке динамики мировых бэнчмарков и все еще неактивных продаж со стороны аграриев, пишет Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, пшеница с протеином 12,5% с поставкой в начале августа подорожала на $8 до $295/т (FOB Новороссийск). Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что сделки проходят по ценам $295-300 за тонну. «СовЭкон» зафиксировал рост цены этого класса пшеницы на $13 до $299 за тонну.



По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, цены на пшеницу с протеином 12,5% стабилизировались на уровнях $292-295 за тонну. Эксперт сказал «Агроинвестору», что цены CPT начали корректироваться вниз на 1 тыс. руб. за тонну до 17-17,3 тыс. руб./т на фоне ожидаемого повышения пошлины. «Так, в понедельник индекс цен, который используется для расчета пошлины, по итогам недели поднялся сразу на $9,2 к уровню пятницы — до $257,1 за тонну», — отметил Павенский. Экспорт пшеницы с учетом ЕАЭС в августе может достичь около 4,2 млн т, а зерна в целом — примерно 5 млн т, добавил он.



По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена на пшеницу 3-го класса выросла на 1 тыс. руб. до 15,4 тыс. руб./т, 4-го класса — на 1,1 тыс. руб. до 15,3 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. С начала сезона-2021/22 по 17 августа экспорт зерна составил 4,2 млн т, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы были на уровне 3,54 млн т, что на 26% меньше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 0,57 млн т — на 44% меньше, кукурузы — 0,072 млн т (-64%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС.



Предварительный прогноз «СовЭкона» по экспорту пшеницы в августе — 4,3 млн т, включая 3,8 млн т пшеницы. Накануне Зернин говорил «Агроинвестору», что в августе вывоз пшеницы будет не ниже 4 млн т. «На рынке сложилась благоприятная конъюнктура. Рост мировых цен и действующие значения экспортной пошлины позволяют экспортерам брать на себя дополнительные риски и продавать зерно на спот-рынке, — говорил он. — Главный сдерживающий фактор — ограниченное предложение пшеницы со стороны сельхозпроизводителей, ожидающих дальнейшего повышения цен и придерживающих продажи. Думаем, эта ситуация продлится еще несколько недель, до начала массовой уборки масличных». Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отмечала, что с начала августа было экспортировано 4,4 млн т зерна, включая 3,5 млн т пшеницы. Всего с начала сельхозгода было вывезено 7,2 млн т зерна, в том числе 6,3 млн т пшеницы.



Экспортная пошлина на пшеницу с 25 августа повысится до $31,7 с нынешних $30,4 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на ячмень увеличится с $26,1 до $26,6 за тонну, на кукурузу — не изменится и составит $49,6 за тонну. Новые ставки будут действовать до 31 августа. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен на пшеницу — $245,3 за тонну ($243,5 неделей ранее), на ячмень — $223,1 за тонну ($222,4), на кукурузу — $255,9 за тонну (не изменилась).

