«СовЭкон»: площади под озимыми могут сократиться на 5%

По прогнозу Минсельхоза, озимые должны занять 19,5 млн гектаров Pixabay

В этом году впервые за последние четыре сезона Россия сократит посевы озимых, прогнозирует аналитический центр «СовЭкон». Площадь сева может уменьшиться на 0,7-1,2 млн га или примерно на 5% к прошлому году. Причиной этого аналитики назвали неблагоприятные погодные условия и падение рентабельности сельхозпроизводителей. В целом сев озимых продолжает заметно отставать от прошлогоднего. По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 4 октября, озимые были посеяны на 11,7 млн га, в прошлом году к 5 октября площадь сева достигала почти 13,4 млн га.



Самые серьезные проблемы наблюдаются в Поволжье, где засеяно на 0,7 млн га меньше, чем годом ранее. «СовЭкон» ожидает, что отставание сохранится до конца посевной кампании. «Ожидаемое сокращение площади связано с неблагоприятными погодными условиями во второй половине лета и начале осени в Поволжье. Во многих регионах аграрии из-за засухи не решились сеять в сухую землю, — поясняют аналитики центра. — Дополнительный фактор — серьезное снижение рентабельности в растениеводстве на фоне стремительного роста цен на материально-технические ресурсы при искусственно заниженных пошлинами ценах на зерно». При этом «СовЭкон» отмечает, что в этом году в Поволжье урожайность упала до минимальных для последних лет уровней.



В целом аналитики центра оценивают сбор пшеницы в Приволжском федеральном округе на уровне 11 млн т, что на 43% меньше, чем в прошлом году. Также заметно осложнилась ситуация в растениеводстве на Урале и в Центре. «На фоне новостей из России котировки на пшеницу в минувшую пятницу показали стремительный рост, укрепившись на 4,1% в Чикаго и на 2,3% в Париже. Российская пшеница (протеин 12,5%) по итогам недели подорожала на $1,5 до $306 за тонну (FOB)», — сообщает «СовЭкон».



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в Поволжье действительно наблюдается недосев из-за погодных условий. «Там было слишком сухо, аграрии побоялись рисковать и не досеяли. Кроме того, скорее всего, будет серьезный недосев в Центре. Причиной также являются погодные условия, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Самое главное, что после грандиозного весеннего пересева, на тех полях, где нужно было сеять озимую пшеницу под урожай 2022 года, находятся соя, кукуруза и подсолнечник, в уборка в этом году поздняя».



По оценке ИКАР, в Поволжье и в Центре в этом году площадь озимого сева снизится на 0,5-1 млн га по сравнению с рекордом прошлого года. На Юге, по мнению Рылько, будет небольшая просадка в Ставропольском крае. В Краснодарском крае и Ростовской области сев озимых будет на уровне прошлого года, добавил эксперт. По оценке Минсельхоза, площадь озимых под урожай будущего года составит 19,5 млн га.



Глава аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что в середине сентября отставание по темпам сева от прошлого года было не таким значительным, как сейчас. К 15 сентября было засеяно 8,5 млн га, годом ранее — 8,6 млн га. С третьей декады сентября разрыв серьезно увеличился», — рассказала она. Тюрина считает, что это связано с погодными условиями, особенно на Юге России. «Кроме того, у части компаний есть неуверенность в будущем, поэтому структуры посева пересматриваются», — добавила она. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, никаких проблем с посевной не наблюдается.

