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Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

Темп озимого сева ниже прошлогоднего

На Юге работы идут в целом по плану

Елена Максимова

| Агроинвестор |

В некоторых регионах озимый сев сдерживают погодные условия
Pixabay
В некоторых регионах озимый сев сдерживают погодные условия
Pixabay

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналтики» на 13 сентября, озимые посеяны на 7,3 млн га. Год назад к 14 сентября они занимали почти 8,2 млн га. В некоторых регионах сев сдерживают погодные условия, хотя на Юге в целом все идет по плану, рассказали «Агроинвестору» участники рынка.

Холдинг «Урал-Дон» (Ростовская область) закончил сев озимых на территории Константиновского района. Остальные хозяйства находятся в более южных районах области, там компания только готовимся к посевной, начать ее планируется 15 сентября. «В целом, на нашем предприятии сев озимых идет по плану. Сокращать посевы озимых не планируем, так как у нас есть утвержденный севооборот на пять лет, и мы должны его придерживаться, как бы ни влияли на экономику нашего предприятия экспортные пошлины», — делится президент агрохолдинга Александр Ярошенко.

Агрохолдинг «Степь» приступил к севу озимых в Ростовском кластере, после 15 планирует начать посевную на Ставрополье, а после 20-го — в Краснодарском крае. «Сев озимых в этом году начинается по графику. В регионах нашего присутствия наблюдались обильные осадки, которые позволили напитать почву влагой. В этом году мы увеличиваем площади сева озимых, в том числе пшеницей засеем 250 тыс. га», — делится гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко.

Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) не меняет севооборот и в этом году засеет озимыми те же площади, что и в прошлом. «Сейчас закончили сев озимого рапса — 2,7 тыс. га, готовим почву и вносим удобрения на поля под озимые пшеницу и ячмень, сев которых начнем 25 сентября, — говорит гендиректор агрофирмы Александр Неженец. — Все работы идут по графику. Погода для подготовки почвы благоприятная, так как осадки были в достаточном количестве. Главная проблема — это серьезный рост цен на удобрения. Если в прошлом году под озимый сев мы потратили на них 100 млн руб., то в этом данная статья расходов выросла до 210 млн руб. Но в целом, виды на посевную у нас оптимистичные».

«Прогресс Агро» (прежнее название — агрохолдинг «Кубань», компания основана Олегом Дерипаской) традиционно начинает сев озимых пшеницы и ячменя в первых числах октября. В этом году посевные работы растениеводы компании планируют начать с 5 октября.  «Незначительное смещение сроков продиктовано несколькими причинами. Прежде всего, мы выполняем рекомендации специалистов Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко, чтобы снизить риски повреждения растений вредителями и заражения вирусными заболеваниями.  С другой стороны, из-за позднего сева яровых смещены сроки уборки, поэтому поля, запланированные под озимые, будут готовы к севу чуть позже стандартных сроков», — поясняет директор предприятия «Рассвет» (входит в «Прогресс Агро») Дмитрий Дубовиков. «Прогресс Агро» использует стандартный для Кубани двенадцатипольный севооборот. Ежегодно под озимые выделяется 40%  от всех пахотных земель компании.

«Раздолье Агро» (Тульская область) почти закончило озимый сев. «Площади под озимыми мы почти не меняли, хотя по сравнению с прошлым годом увеличили посевы озимого рапса на 30%, — отмечает председатель совета директоров компании Алексей Иванов. — Погодные условия для сева в этом году хорошие: достаточно влаги, погода теплая. Поэтому все посевные работы мы осуществляем вовремя, по графику».

А вот у оренбургской «Елани» плановый озимый сев почти сорвался из-за погоды. «Мы хотели посеять 5,5-6 тыс. га озимых, но из-за нехватки влаги не могли начать работу вовремя. Сейчас прошли дожди, однако они попали не на все поля, которые планировались под озимые, — рассказывает гендиректор компании Алексей Орлов. — Мы смогли посеять 1,5 тыс. га, надеемся, что посеем еще 2 тыс. га, так как дождей добавляется. Нам нужно успеть посеять озимые до 20-25 сентября, в противном случае будет риск перезимовки».

Елена Максимова 

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