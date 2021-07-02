Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Сезон-2020/21 стал непростым, но прибыльным для производителей продукции растениеводства. Хорошие цены на зерновые и масличные, а также высокий спрос на них позволили аграриям заработать больше, чем годом ранее: рентабельность была близка к рекордной. В новом сельхозгоду доходность снизится на фоне госрегулирования рынков и действия экспортных пошлин, а также роста затрат на средства производства



Сезон-2020/21 стал достаточно сложным для сельхозпроизводителей в целом и растениеводов в частности. В ряде регионов были неблагоприятные погодные условия, также отчасти влияли карантинные ограничения и очередное изменение агрогосполитики, связанное с контролем цен на продовольствие. Тем не менее по уровню доходности год оказался очень успешным. Так, по данным Росстата, рентабельность агросектора в 2020-м календарном году достигла 22,9% против 18,6% в 2019-м, в растениеводстве — около 37% (21,6% годом ранее). Несмотря на вмешательство государства в регулирование рынка, цены на агрокультуры держатся на высоком уровне, правда, производственные затраты тоже растут, но в полной мере влияние этого фактора в прошедшем сельхозгоду аграрии не ощутили.