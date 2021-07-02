разделы

реклама

журналы

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать

Татьяна Кулистикова, Елена Максимова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Читать номер

Сезон-2020/21 стал непростым, но прибыльным для производителей продукции растениеводства. Хорошие цены на зерновые и масличные, а также высокий спрос на них позволили аграриям заработать больше, чем годом ранее: рентабельность была близка к рекордной. В новом сельхозгоду доходность снизится на фоне госрегулирования рынков и действия экспортных пошлин, а также роста затрат на средства производства


Сезон-2020/21 стал достаточно сложным для сельхозпроизводителей в целом и растениеводов в частности. В ряде регионов были неблагоприятные погодные условия, также отчасти влияли карантинные ограничения и очередное изменение агрогосполитики, связанное с контролем цен на продовольствие. Тем не менее по уровню доходности год оказался очень успешным. Так, по данным Росстата, рентабельность агросектора в 2020-м календарном году достигла 22,9% против 18,6% в 2019-м, в растениеводстве — около 37% (21,6% годом ранее). Несмотря на вмешательство государства в регулирование рынка, цены на агрокультуры держатся на высоком уровне, правда, производственные затраты тоже растут, но в полной мере влияние этого фактора в прошедшем сельхозгоду аграрии не ощутили. 

Татьяна Кулистикова 

Елена Максимова 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

Читать

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению
"Агроинвестор" №07, июль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №07, июль 2021
Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать

«Агроинвестор»

Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать
Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью

«Агроинвестор»

Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью