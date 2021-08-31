В России отмечается рост культуры возделывания озимого рапса

Corteva Agriscience

Озимый рапс — одна из наиболее перспективных и рентабельных культур не только в мире, но и в России. Например, на юге страны он является одним из главных конкурентов подсолнечника по маржинальности производства

Однако если подсолнечник представляется более традиционной и понятной для большинства аграриев культурой, то рапс требует от агрономов существенного практического опыта и высокого уровня агротехники в хозяйствах.



За последние 10 лет урожайность озимого рапса в стране выросла более чем на 35%, несмотря на то, что за это время не было представлено существенных научных разработок в области технологии его возделывания. Так, по данным Росстата, если средняя урожайность культуры в 2010 году составляла 19 ц/га, то по итогам 2020 года — 24,7 ц/га. Позитивный тренд в возделывании рапса наблюдается благодаря качественному росту практических знаний аграриев в вопросах возделывания культуры, комплексному подходу к агротехническому сопровождению компаний — производителей посевного материала и, конечно, использованию современных высокоурожайных гибридов. Так, например средняя урожайность гибридов озимого рапса Pioneer® составляет 30-35 ц/га.



Селекционные разработки вносят существенный вклад в повышение продуктивности культуры. Перспективными и наиболее востребованными ее направлениями на ближайшие несколько лет являются разработки по созданию более продуктивных и стабильных гибридов без потери качества сырья (без повышения содержания глюкозинолатов и эруковой кислоты), направленные на повышение в них содержания протеина для удовлетворения нужд животноводства, а также олеиновой кислоты в ключе трендов здорового питания. В настоящее время Corteva Agriscience работает над выводом на российский рынок первых гибридов, устойчивых к киле капусты и склеротинии, что откроет новые точки роста урожайности культуры.



Основными лимитирующими урожайность озимого рапса факторами остаются погодные условия: дефицит почвенной влаги в осенний период и возвратные заморозки весной. Например, в сезоне 2020-2021 из порядка 300 тыс. га посевных площадей озимого рапса в России к уборке подошли примерно 150 тыс. га. В первую очередь на посевах сказалась осенняя засуха. Однако дополнительными негативными факторами уходящего сезона стали грубые нарушения регламентов проведения гербицидных обработок, вызвавшие угнетение культуры, что стало причиной гибели посевов на больших площадях. В некоторых регионах посевы озимого рапса пострадали от возвратных весенних заморозков.



Несмотря на высокие риски неполучения урожая озимого рапса и сложность технологии его возделывания, рост интереса со стороны российских аграриев к его производству объясним. Во-первых, это один из лучших предшественников озимой пшеницы. После хорошего рапса ее урожайность в таком севообороте возрастает в среднем на 10%. Во-вторых, урожай озимого рапса, который заканчивают убирать уже в августе, — это фактические первые «живые деньги» предприятий. В-третьих, это высокая рентабельность культуры, которая доходит до 300-400%.



Интерес подстегивается и более глобальными перспективами. В России имеется достаточно мощностей для переработки сырья, и загружать их рапсом маслопереработчикам выгодно. Например, в прошлом году в стране переработано более 2,7 млн т рапса, тогда как перерабатывающие мощности только в одной Липецкой области будут готовы переработать 2 млн т.



Нехватка сырья на мировом рынке — также серьезный стимул для экспорта российского рапса и роста площадей под ним. Так, внутреннее производство рапса в Европе составляет порядка 17-19 млн т, тогда как потребность в нем превышает 23 млн т. При этом новым драйвером роста спроса на рапс в ЕС стало ограничение доли биотоплива из пальмового масла в 2022 году 0,9% с перспективой его исключения в 2023 году.



Все эти точки роста производства рапса были поддержаны государством, которое выделило в 2021 году поддержку в размере 3,42 млрд руб. для стимулирования возделывания в регионах сои и рапса.



С учетом высоких цен на сырье и спроса на посевной материал площади озимого рапса под урожай 2022 года могут остаться на уровне 2021 года. А так как посевные площади этого года были рекордными за последние несколько лет, то возможное сохранение этих объемов само по себе — позитивный тренд, который говорит о стабильно высоком спросе и интересе сельхозпроизводителей к этой культуре, несмотря на сложности возделывания и погодные риски.

