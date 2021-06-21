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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Эксперты «Августа» назвали топ-5 высокомаржинальных культур в России и главные угрозы для них в 2021 году

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

Специалисты компании «Август», крупнейшего российского производителя химических средств защиты растений, перечислили самые прибыльные массовые сельскохозяйственные культуры, а также основные угрозы для урожая этих культур в нынешнем сезоне. Наиболее высокодоходным для аграриев сегодня считается выращивание зерновых, подсолнечника, рапса, льна масличного и кукурузы. При этом основной задачей для получения прибыли становится не снижение издержек на сельхозпроизводство, а увеличение урожайности

Зерновые. Вот уже в течение нескольких лет погода и зависящие от нее урожаи оставляют желать лучшего и в Европе, и в США. Мировые центры производства хлебных злаков страдают от дефицита осадков. На глобальном рынке на зерновые держатся высокая цена и устойчивый спрос — до такой степени, что по маржинальности эти культуры на сегодняшний день обогнали многолетнего безусловного лидера — подсолнечник.

«В России тем временем урожаи зерновых колосовых достаточно высокие, — отмечает начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов. — В нашу пользу работает разнообразие почвенно-климатических зон: например, у нас есть Центральная Россия, и в частности Центральное Черноземье, где сейчас практически отсутствует лимитирующий фактор влаги, в отличие, скажем, от южных регионов».

Это не значит, что в 2021 году проблем не возникнет, хотя некоторые эксперты, в том числе аналитическая служба Минсельхоза США (USDA), спрогнозировали для России очередной рекордный урожай пшеницы. Так, нынешней весной в Центральном Черноземье вследствие сухой осени и плохой перезимовки озимых была высока доля «выпавших» площадей. Например, в некоторых хозяйствах Воронежской области пересеивать яровыми пришлось 100% полей. Из-за снежной плесени — грибного заболевания, которое поражает растения во время затяжной весны, — погибла часть озимых на Алтае, в Удмуртии и Башкортостане. Достаточно редкое заболевание — склеротиниоз — также проявило себя в Удмуртии, Башкортостане и Мордовии. Учитывая эту ситуацию, можно предположить, что цены на пшеницу, рожь и ячмень в 2021 году не снизятся. Из дополнительных угроз можно назвать таких вредителей, как хлебные блошки и проволочник, а в ряде регионов по причине резкого повышения среднесуточной температуры воздуха посевы пострадали от термического ожога.

Подсолнечник. Несмотря на действующие механизмы регулирования цен на семена подсолнечника, он остается высокомаржинальной культурой с большим экспортным потенциалом. В 2021 году к посеву было запланировано около 8 млн га данной культуры, однако здесь следует учесть, что погибшие озимые пересеивали в том числе подсолнечником. Тенденция увеличения площадей под ним в 2021-м, таким образом, продолжается.

Обещающие прибыль «золотые цветы» аграрии стремятся уберечь всеми силами — не зря подсолнечник считается флагманской культурой с точки зрения прогресса в применении средств защиты растений. «Однако ухудшить урожай в текущем году способны такие болезни, как фомоз и фомопсис, вызывающие некроз тканей растения, ложная мучнистая роса, корзиночные гнили, ботритиниоз (серая гниль) и склеротиниоз. Хотя последний проявил себя на зерновых озимых, нужно иметь в виду, что для грибов рода склеротиния растениями-хозяевами являются и подсолнечник, и рапс, и соя, а учащающемуся поражению посевов склеротиниозом способствует соответствующая структура севооборота», — рассказывает Дмитрий Белов.

Рапс. В России культура потребления рапсового масла в пищу не развита — в отличие от Европы. Также все виды растительных масел охотно закупает Китай. По-прежнему растет потребность в рапсовом масле из-за увеличения мирового производства биодизеля, в качестве сырья рапс необходим для изготовления технических масел и смазочных материалов, в производстве бытовой химии и парфюмерии. Все это поддерживает статус рапса как высокомаржинальной масличной культуры. В России озимый рапс все шире распространяется с юга на север, где больше влаги, в том числе осенью, соответственно, ниже риск плохой перезимовки посевов. Площади посевов ярового рапса в последние годы тоже имели тенденцию к увеличению.

«Однако в этом году урожайность рапса, а следовательно, и динамика роста площадей его посевов под большим вопросом. В ряде регионов, где изначально из-за снегопадов влаги было достаточно, поля тем не менее слишком быстро просохли: снег, как говорят, оказался „пустым“. В целом в 2021 году для рапса основной угрозой можно считать погодные условия», — считает Дмитрий Белов.

Лен масличный. В 2020-м стремительное повышение закупочной цены на семена этой культуры стало сюрпризом для производителей. Масличный лен в недалеком будущем вполне может проявить себя как соперник рапса — по крайней мере, на тех землях, где погодные условия не позволяют рассчитывать на его стабильно высокие урожаи. Льняное семя и масло льна все шире применяются в производстве пищевой продукции во всем мире, но главный фактор, определяющий рост цен, — это использование льняного масла как технического сырья в промышленности, в частности лакокрасочной.

Масличный лен сеют достаточно рано, он менее восприимчив к неблагоприятным погодным условиям, и дефицит влаги для него не столь губителен, как ее переизбыток. Среди болезней, которые могут навредить культуре в 2021 году, следует выделить прежде всего фузариозное увядание и пасмо льна — болезнь, значительно ухудшающую качество его семян. На ранних этапах развития льну также может серьезно угрожать проволочник.

Кукуруза. Популярность «царицы полей» снизилась в южных регионах России, однако в Центральном Черноземье сегодня удается получать высокие урожаи этой культуры — около 70 ц/га. В целом площадь ее посевов растет — в том числе за счет необходимости в яровом севе на месте поврежденных озимых. Экспортный потенциал кукурузы крайне высок, востребована она и на внутреннем рынке, это также важная культура для животноводства.

«С точки зрения маржинальности особенно выделяется сахарная кукуруза, используемая для консервирования: на нее установились очень высокие закупочные цены, и зачастую ее выращивают по контрактам, заранее заключенным с производителями. Поэтому любая ошибка может обойтись дорого. Основные объекты контроля среди вредителей — это хлопковая совка, гусеницы которой селятся в початках, нанося им необратимые повреждения и делая их непригодными для использования, а также стеблевой кукурузный мотылек», — рассказывает Дмитрий Белов.

Как отмечают эксперты «Августа», основная задача земледельцев в России на сегодняшний день — это именно увеличение урожайности, а не снижение производственных издержек, которое практически потеряло свою целесообразность. Для урожая 30 ц/га требуется примерно тот же уровень затрат, что и для урожая 60 ц/га, однако себестоимость центнера зерна во втором случае снижается, а маржинальность растет. «Чем выше становится урожайность, тем сильнее возрастает потребность в агростраховании — от болезней, сорняков, вредителей. И российские сельхозпроизводители сегодня подходят к „здравому минимуму“ затрат на возделывание культур: больше, скорее всего, можно, но меньше — точно нельзя», — делает вывод Дмитрий Белов.

«Август» 

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