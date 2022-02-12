Затраты на выращивание пшеницы могут вырасти на 25%

Некоторые аграрии для экономии будут упрощать технологии Pixabay

В этом году издержки аграриев на производство пшеницы в среднем увеличится на 18-25%. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, в рост цен на средства производства вмешалось множество факторов — от увеличения стоимости газа до Олимпиады в Китае.



При этом опрошенные ИКАРом сельхозпроизводители по-разному оценили предстоящее увеличение издержек: у кого-то они увеличатся на 12%, у кого-то — более чем на 30% и даже 50%, отметил Рылько. «Кто-то покупал средства производства раньше, кто-то позже, кто-то от чего-то отказался, кто-то не будет менять привычную технологию», — пояснил он. Например, те, кто применяет глифосат, столкнулись с ростом его стоимости на 300%, следует из презентации ИКАРа, цены на другие пестициды увеличились не так существенно или не изменились.



Председатель совета директоров ГК «ГрейнРус» Владислав Чернов в ходе конференции подтвердил, что рост операционных издержек превысил увеличение стоимости зерна, также выросли издержки по инвестициям. «Два года назад инвестируя условные 100 руб. в растениеводство, можно было получить в полтора раза больше активов, и маржа была в полтора-два раза больше, — сравнил он. — Сейчас цена входа в бизнес резко повысилась, а маржа упала. И этот бизнес стал нормальным унылым бизнесом, как и многие другие в нашей стране».



Согласно презентации Чернова, по сравнению с прошлым годом прямые затраты на гектар в Курской области у компании по озимой пшенице увеличатся с 23,9 тыс. руб. до 32,9 тыс. руб., по пивоваренному ячменю — с 25,4 тыс. руб. до 31 тыс. руб., по кукурузе — с 27,3 тыс. руб. до 37,4 тыс. руб., по сое — с 18,2 тыс. руб. до 27,9 тыс. руб., по подсолнечнику — с 20,6 тыс. руб. до 26 тыс. руб. без НДС. «Часть средств производства у нас уже была закуплена, если бы покупали по рынку, то было бы еще больше», — добавил он.



Ранее опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители также говорили, что цены на все средства производства увеличились, что приведет к удорожанию ярового сева. Рост затрат они оценивали в диапазоне от 12% до 23% в зависимости от агрокультуры, при этом все необходимое для проведения посевной в основном было закуплено заранее.

