Затраты на посевную в этом году достигнут рекорда

​Рост затрат на посевную объясняется удорожанием СЗР, удобрений, техники и прочих средств производства Pixabay

В этом году затраты на посевную могут достичь рекордных 1 трлн руб., что минимум на 20% выше, чем в 2021-м. Стоимость полевых работ растет из-за резкого роста цен на семена и другие средства производства, в том числе импортные, пишет «Коммерсантъ» . По данным «Союзмолока», действующие меры господдержки позволят покрыть только 30% от нужной суммы.



Однако Минсельхоз считает, что о нехватке средств говорить пока рано, и дополнительно выделенных 35 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов под 5% достаточно. Но эти лимиты позволят аграриям привлечь на посевную лишь около 150 млрд руб., еще 200 млрд руб. под 10% в виде господдержки могут получить агрохолдинги, включенные в число системообразующих предприятий, оценивает «Союзмолоко».



Есть и другая проблема — сокращение лимитов по льготным кредитам: теперь один заемщик может взять только 500 млн руб., в прошлом году лимит был втрое больше. Однако, по словам собеседника «Коммерсанта», и эту сумму получить сложно. В ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке изданию сказали, что продолжают выдавать льготные кредиты.



Гендиректор управляющей компании «Август-Агро» Айдар Галяутдинов говорит, что основная доля ее пашни находится в Татарстане, агрофирмы к посевной готовы, но без сложностей, безусловно, в этом году не обошлось. Так, с прошлого года подорожали и к тому же стали дефицитными удобрения, но эту проблему удалось решить. Кроме того, поставки импортных семян (прежде всего рапса и подсолнечника) были под угрозой срыва. Но сейчас часть семян уже на складах предприятий, остальные партии — на территории России.



Самые большие сложности на сегодня вызывают контракты на сельхозтехнику с длительным циклом поставки, продолжает Галяутдинов. «Взлетевшие курсы валют серьезно ударили по бюджету. Кроме того, техника необходима к старту сезона, а логистические сложности значительно растянули сроки поставки», — прокомментировал он «Агроинвестору». Никто из сельхозпроизводителей не мог заранее предусмотреть в бюджете таких расходов, считает он. Во сколько обойдется посевная — будет ясно по ее итогам, но, предварительно, только по удобрениям, семенам, средствам защиты растений затраты «Август-Агро» выросли на 16%, а по технике и запчастям — на 40% и более (без учета банковских процентов).



Председатель совета директоров компании «Комсомолец» (Забайкальский край, рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель говорит, что его предприятие столкнулось с несколькими сложностями. Первая и самая большая — финансирование. «Мы реструктуризировали свою задолженность, поэтому взять льготные кредиты не можем», — объясняет он, добавляя, что с плавающей ставкой стоимость денег составляет 28% годовых.



Вторая сложность — покупка запчастей: они подорожали на 20-600%. Также есть проблемы с агрохимией, которую теперь можно купить только по полной предоплате. Кроме того, цены на некоторые препараты выросли на 300%, других — просто нет, третьи — доставляются с большим временным лагом. «Я думаю, что озвученный рост затрат на посевную в 20% — это минимум», — прокомментировал «Агроинвестору» Нагель.



Совладелец АПК «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин говорит, что рост цен на удобрения превышает 50%, гербициды — плюс 20-30%. «У нас многое было закуплено, но некоторые компании заморозили свои поставки в Россию. Соответственно, пришлось переориентироваться, купили российские и китайские аналоги, но за это пришлось немного переплатить», — говорит Инютин, добавляя, что дефицита удобрений нет, солярка подешевела. Но удобрения и агрохимия — основные статьи затрат, поэтому удорожание посевной он оценивает примерно на уровне 30-40% относительно прошлого года.



«С финансированием проблем нет. Если есть залоги, то банки готовы выдавать кредиты и по льготным ставкам. Поддержка есть», — прокомментировал «Агроинвестору» Инютин. По его словам, помощи от государства достаточно для аграриев, которые работают в регионах с высокими урожаями — это Липецкая, Воронежская, Тульская, Орловская, Белгородская и др. области. В Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, Крыму и др. поддержка нужна больше, считает Инютин.



Ранее аграрии неоднократно рассказывали «Агроинвестору» о сложностях с поставкой СЗР, удобрений, техники, запчастей, перерасчетах контрактов. Так, руководитель сельхозпредприятия из Тверской области говорил, что «все подорожало на 50%, у компаний развалились бюджеты». Выдаваемые субсидии покрывали расходы до удорожания, но сейчас их не хватает. По словам сельхозпроизводителя, в других регионах на эти нужды предлагают дополнительные льготные кредиты, но мало кто хочет их брать.



Председатель совета директоров «Раздолье Агро» Алексей Иванов также говорил, что его компания законтрактовала все необходимые средства производства, но не все поставлено на предприятие. По его словам, с очень большой долей вероятности, отгрузки будут, но по более высокой цене — в лучшем случае, на 30%, но возможно, на 50% и даже на 100% дороже. Причем подорожало все, независимо от того, импортное или отечественное. Главный агроном ГК «Концерн “Покровский”» Лидия Кухаренко также отмечала, что стоимость посевной однозначно будет выше, поскольку цены выросли абсолютно на все позиции: удобрения, семена, ГСМ.

