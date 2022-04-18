Яровой сев проведен на площади 2,3 млн гектаров

Весеннюю посевную предполагается провести на 53,6 млн гектаров Pixabay

Яровой сев в России проведен на площади 2,3 млн га. Это на 70% выше, чем к аналогичному периоду прошлого года, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. По оценке главы агроведомства, посевная под урожай текущего года «идет хорошими темпами».



«Итоги 2022 года, несмотря на существующие санкционные ограничения, будут достойными», — считает Патрушев. Министр напомнил, что 2021 год был в целом достаточно успешным для аграрной отрасли страны. «Мы получили достойный урожай зерна, установили рекорды в производстве тепличных овощей, плодов и ягод, масличных культур, добились прироста в животноводстве и пищевой индустрии», — перечислил он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что, по его данным, посевная идет нормально. «Единственное, на Юге России, в связи с тем, что там очень холодная и дождливая погода, наблюдается отставание по некоторым агрокультурам. Пока в этом нет ничего страшного», — отметил эксперт. По его мнению, изменений в структуре посевных площадей не предвидится. «Будет некоторое сокращение под подсолнечником, и, возможно, под кукурузой. Площади под масличным льном, рапсом и соей должны вырасти», — предполагает Рылько.



В начале апреля Минсельхоз сообщал, что купленных аграриями семян, саженцев и рассады хватит для проведения весенней посевной кампании в этом году. В наличии достаточно семян зерновых, зернобобовых и сои. Иностранные поставщики подтвердили запланированные отгрузки остальных агрокультур по заключенным контрактам. Источник «Агроинвестора» в отрасли тогда говорил, что смотрит на посевную достаточно позитивно, есть только некоторые вопросы по семенам кукурузы и подсолнечника.



По прогнозу Минсельхоза, вся посевная площадь в 2022 году составит 81,3 млн га — на 0,9 млн га больше, чем в 2021-м. В том числе яровой сев предполагается провести на 53,6 млн га. Министерство рассчитывает на расширение посевов пшеницы на 818,1 тыс. га до 29,53 млн га. Площади под кукурузой, как ожидается, увеличатся на 34 тыс. га до 3 млн га, под ячменем — сохранятся на уровне прошлого года, составив около 8,19 млн га, под рожью — уменьшатся на 126,8 тыс. га до 917,6 тыс. га. Также планируется увеличение площадей под гречихой на 54,1 тыс. га до более чем 1 млн га. Посевы риса могут вырасти на 2,9 тыс. га до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га до 353,2 тыс. га. Всего зерновые и зернобобовые культуры в этом году могут занять почти 48 млн га — на 961,4 тыс. га больше, чем в 2021-м.



В марте Патрушев говорил, что урожай зерна в этом году может составить 123 млн т: площадь пашни увеличится на 1 млн га, а состояние озимых выше среднемноголетнего уровня, пояснял он. Валовой сбор масличных, по словам Патрушева, может составить 22,6 млн т, сахарной свеклы — 41,5 млн т, картофеля в организованном секторе — 6,8 млн т, овощей открытого грунта — 5,2 млн т.

