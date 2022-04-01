разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аналитика

Яровой сев в новой реальности. Какие риски угрожают весенней посевной

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Читать номер

В отдельных регионах аграрии начали выходить в поля еще в феврале, полномасштабный же сев начнется в стране с апреля. Растениеводы в основном сообщали о высокой степени готовности к посевной кампании 2022 года. Но некоторые эксперты опасались, что площади под яровыми могут существенно сократиться из-за нехватки на рынке семян, агрохимии и сложных удобрений вследствие усложнившейся экономической обстановки. По оптимистичной оценке, яровой сев может быть проведен почти на 54 млн га


Согласно прогнозу Минсельхоза, посевы яровых агрокультур в 2022 году могут составить 53,6 млн га. Ведомство рассчитывает на расширение посевов пшеницы на 818,1 тыс. га, до 29,53 млн га, кукурузы — на 34 тыс. га, до 3 млн га. Площади под ячменем сохранятся на уровне прошлого года, составив около 8,19 млн га, под рожью — уменьшатся на 126,8 тыс. га, до 917,6 тыс. га. Также планируется увеличение производства гречихи на 54,1 тыс. га, до более чем 1 млн га. Посевы риса могут вырасти на 2,9 тыс. га, до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га, до 353,2 тыс. га. Всего зерновые и зернобобовые культуры в этом году могут занять почти 48 млн га — на 961,4 тыс. га больше, чем в 2021-м.

Елена Максимова 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

Читать

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2022
Ускользающий лён. Льноводство: приоритетное направление для возрождения Нечерноземья или потерянная для России отрасль?

«Агротехника и технологии»

Ускользающий лён. Льноводство: приоритетное направление для возрождения Нечерноземья или потерянная для России отрасль?
«Агроинвестор» №03, март 2022

Журнал

«Агроинвестор» №03, март 2022
Потребители меняют ориентиры. Какие глобальные тренды в 2022 году могут влиять на выбор продуктов питания

«Агроинвестор»

Потребители меняют ориентиры. Какие глобальные тренды в 2022 году могут влиять на выбор продуктов питания
Андрей Тютюшев: «Желания кого-то обгонять нет, важнее эффективность»

«Агроинвестор»

Андрей Тютюшев: «Желания кого-то обгонять нет, важнее эффективность»