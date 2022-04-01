Яровой сев в новой реальности. Какие риски угрожают весенней посевной

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В отдельных регионах аграрии начали выходить в поля еще в феврале, полномасштабный же сев начнется в стране с апреля. Растениеводы в основном сообщали о высокой степени готовности к посевной кампании 2022 года. Но некоторые эксперты опасались, что площади под яровыми могут существенно сократиться из-за нехватки на рынке семян, агрохимии и сложных удобрений вследствие усложнившейся экономической обстановки. По оптимистичной оценке, яровой сев может быть проведен почти на 54 млн га



Согласно прогнозу Минсельхоза, посевы яровых агрокультур в 2022 году могут составить 53,6 млн га. Ведомство рассчитывает на расширение посевов пшеницы на 818,1 тыс. га, до 29,53 млн га, кукурузы — на 34 тыс. га, до 3 млн га. Площади под ячменем сохранятся на уровне прошлого года, составив около 8,19 млн га, под рожью — уменьшатся на 126,8 тыс. га, до 917,6 тыс. га. Также планируется увеличение производства гречихи на 54,1 тыс. га, до более чем 1 млн га. Посевы риса могут вырасти на 2,9 тыс. га, до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га, до 353,2 тыс. га. Всего зерновые и зернобобовые культуры в этом году могут занять почти 48 млн га — на 961,4 тыс. га больше, чем в 2021-м.