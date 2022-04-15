Экспортные и внутренние цены на пшеницу снижаются

Вывоз пшеницы в апреле прогнозируется в пределах 1,45 млн тонн М. Стулов

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% (FOB) с поставкой в апреле-мае снизились на $12,5 до $365-375 за тонну. Причиной стало ослабление спроса на зерно со стороны покупателей и приближение нового урожая, следует из материалов аналитического центра «Русагротранса». По данным экспертов, цены на пшеницу 4-го класса в глубоководных портах Юга России опустились на 250 руб. к предыдущей неделе — до 17,5-18 тыс. руб. за тонну (без НДС). Закупочные цены на малой воде снизились на 1 тыс. руб. до 16 тыс. руб. за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что по состоянию на 15 апреля СРТ-индексы закупки пшеницы в российских глубоководных портах составляют 17,7 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 15,9 тыс. руб. за тонну. Текущий уровень цен на российскую пшеницу с протеином 12,5%, по словам Зернина, находится в районе $370 на базисе FOB глубокая вода.



Зернин отметил, что апрель в этом году совпал по срокам со священным мусульманским месяцем Рамадан — месяцем обязательного поста. «В силу этого обстоятельства мы не ожидаем высокого спроса на зерновые. А если нет спроса, нет и высоких цен, которые могут вернуться только в мае», — подчеркнул он. Текущий уровень цен на российскую пшеницу с протеином 12,5%, по словам Зернина, находится в районе $370 на базисе FOB глубокая вода.



В числе тренд-факторов аналитики «Русагротранса» отмечают закупку египетской госкомпанией GASC 350 тыс. т пшеницы, в том числе 240 тыс. т французской, 50 тыс. т болгарской и 60 тыс. т российской по $460 за тонну C&F с поставкой в первой половине июня. Алжир, по предварительным данным, закупил 80 тыс. т пшеницы.



Аналитики «Русагротранса» также отметили, что внутренний зерновой рынок снижался в регионах Юга и Поволжья и оставался на прежних уровнях в Центре и Сибири. На Юге цены EXW на пшеницу 4-го класса за неделю опустились на 300 руб. до 16-16,6 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — на 750 руб. до 15,5-16 тыс. руб. за тонну (без НДС). В Центральном федеральном округе цены оставались без изменений, на уровне 16,1-16,3 тыс. руб. за тонну. В Сибири цены также не меняли и составили 16-16,7 тыс. руб./т.



Аналитики «Русагротранса» ожидают, что вывоз пшеницы в апреле будет в пределах 1,45 млн т, что ниже уровня марта (2,1 млн т). Всего за сезон-2021/22 из России может быть экспортировано 31,7 млн т, из которых уже вывезено (по март) более 28 млн т.



Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составит $110,7 за тонну, на вывоз ячменя — $76, кукурузы — $66,1 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана при индикативной цене $358,2 за тонну, на ячмень — $293,6, на кукурузу — $279,5 за тонну.



При этом запасы пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях (кроме фермеров) на 1 апреля превысили 9 млн т, что стало рекорд за всю историю наблюдений, и на 6,4% выше, чем год назад, отмечает «Русагротранс». В том числе запасы на Юге (ЮФО и СКФО) на фоне близкого к рекордному урожая составили 2,7 млн т, что почти в 1,9 раза больше уровня прошлого года. Запасы в Сибири также за счет самого высокого урожая с 2009 года находятся на уровне 1,4 млн т, что на 19% больше прошлого года. В Поволжье запасы составили 1,55 млн т — на 21% ниже показателя аналогичного периода 2021-го, тогда как урожай в макрорегионе в прошлом году снизился на 43%. Аналогичная ситуация в Центре, где запасы составили 2,46 млн т зерна, что почти на 20% ниже показателя прошлого года при уменьшении валового сбора на 30%.

