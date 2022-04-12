В России возобновился рост цен на пшеницу

На Юге цены на зерно снижаются Pixabay

Цены на пшеницу в России после резкого падения снова повысились. В лидерах роста — центральные регионы, где пшеница за неделю подорожала на 1,7%, следует из мониторинга аналитической компании «ПроЗерно». Пшеница 3-го класса в центральных регионах выросла в цене на 315 руб. до 18367 руб. за тонну. В Сибири цены увеличились на 150 руб. до 18617 руб. за тонну, в Поволжье — на 250 руб. до 18250 руб. за тонну.



Согласно мониторингу, стоимость увеличилась и в остальных регионах, но не так значительно. Исключением стал Юг России, который лидирует по темпам снижения цен. Там пшеница 3-го класса подешевела на 15 руб., 4-го класса — на 100 руб. (до 17750 руб. за тонну), 5-го класса — на 400 руб. (до 17633 руб. за тонну). Также на Юге подешевел ячмень — на 215 руб. до 17417 руб. за тонну, цена кукурузы уменьшилась на 315 руб. до 16517 руб. за тонну. В Сибири и Центральной России цены на ячмень, наоборот, выросли на 165-185 руб.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что цена на воротах глубоководных терминалов действительно немного увеличилась. По его мнению, это связано, скорее, не с трендами рынка, а с желанием экспортеров стимулировать сельхозпроизводителей к поставкам зерна именно на глубоководные терминалы, которые в сегодняшних реалиях работают более ритмично и предсказуемо. По данным Зернина на 12 апреля, СРТ-индексы закупки пшеницы в российских глубоководных портах сейчас составляют 17,7 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 15,9 тыс. руб. за тонну.



Между тем, по данным портала Chita.ru, Забайкальский зерновой железнодорожный терминал введут в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Объект, который позволит наладить экспорт российского зерна в Китай, готов уже на 75%, отметила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Терминал должен решить техническую проблему, связанную с разной шириной железнодорожной колеи, и помочь зерну из России успешно конкурировать с продукцией из США и Канады на китайском рынке. Это будет кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок зерна в Китай из Сибири и Забайкалья. Забайкальский зерновой терминал, который является инвестором проекта, планирует перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя — в целом 8 млн т в год. Объем инвестиций составит 9,5 млрд руб., более 7 млрд руб. уже вложено в реализацию проекта.

