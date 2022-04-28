Экспортные цены на пшеницу начали расти

Экспортные цены в странах ЕС и США находятся на более высоких уровнях www.vistaport.ru

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае составляют около $375/т FOB. Это на $7 выше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». При этом, как отметили аналитики, экспортные цены в странах ЕС и США находятся на более высоких уровнях — от $430/т до 445/т FOB. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что стоимость российской пшеницы на мировом рынке составляет $380 за тонну.



По оценке аналитиков, внутренний рынок зерна снижался на Юге и оставался стабильным в других регионах. Активность торговли остается низкой и, вероятно, активизируется лишь после майских праздников. Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах опустились до 17-17,3 тыс. руб./т без НДС (-600 руб./т). Закупочные цены на малой воде составляют 16-16,3 тыс. руб./т без НДС, как и ранее, говорится в обзоре. На Юге цены EXW на пшеницу 4-го класса снизились до 15,5-15,7 тыс. руб./т без НДС (-650 руб./т). В Центре цены оставались около 16,1-16,3 тыс. руб./т, в Поволжье — 15,5-16 тыс. руб./т, в Сибири — 16-16,7 тыс. руб./т без НДС. Темпы сева яровых зерновых в России продолжают отставать от прошлогодних в связи с задержками в Центральном округе и Поволжье, отметили аналитики «Русагротранса».



Кроме того, эксперты центра повысили прогноз экспорта пшеницы из России в апреле с 1,9 млн т до 2,15 млн т (год назад — 0,89 млн т). В мае, по их оценке, вывоз может составить около 1,3-1,4 млн т по сравнению с 0,4 млн т в 2021 году. По итогам сезона прогноз экспорта пшеницы пересмотрен в сторону повышения — с 31,7 млн т до 32,5 млн т на фоне относительно высоких темпов вывоза в настоящее время.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что в апреле экспортные цены на пшеницу, ячмень и кукурузу были выше, чем сейчас. Однако в последнюю неделю стоимость мукомольной пшеницы начала подниматься и достигла $370-380 за тонну FOB Черное море ($385 за тонну в начале месяца), сказал эксперт. Стоимость ячменя относительно начала месяца снизилась с $380 до $360 за тонну, кукурузы — упала с $365 до $350 за тонну.



Исходя из истории экспортных цен, можно полагать, что уровень пошлины на пшеницу ($119 за тонну на текущий момент), вскоре превысит $120 за тонну, говорит Петриченко. В мае, по его прогнозу, показатель может достигнуть $130 за тонну.



По оценкам эксперта, вывоз в апреле идет достаточно неплохо. Будет отгружено около 2,5 млн т зерна, из них 2 млн т — пшеницы. Петриченко отметил, что сейчас традиционно экспорт ячменя идет лучше, чем кукурузы. «Май будет скромнее, чем апрель, потому что активность экспортеров снижается по ряду причин. Наши цены значительно ниже, чем у конкурентов. Дисконт огромный — $70 за тонну. Также немалую роль играет пошлина, укрепление рубля и квотирование», — прокомментировал эксперт.



Зернин отметил, что не склонен драматизировать спреды с котировками пшеницы из ЕС и США. «Рынок российского зерна находится под санкционным давлением, хоть и не прямым, но достаточно серьезным. Наши покупатели взяли паузу, чтобы обдумать дальнейшие схемы взаимодействия, — говорит он. — Этому способствует снижение потребительской активности в Священный месяц Рамадан и ожидание скорого сбора собственного урожая». По мнению Зернина, активизации спроса могло бы поспособствовать решение вопросов со страхованием перевозок через РНПК и расчетов за зерно в российских рублях.

