разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аналитика

Российский зерновой союз: дисконт при экспорте пшеницы доходит до $70 за тонну

Фрахт и страховка перевозок сильно подорожали

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Потребность в российском зерне есть, но спрос низкий
Д. Абрамов
Потребность в российском зерне есть, но спрос низкий
Д. Абрамов

Значительная концентрация рисков при экспорте зерна отразилась на ценообразовании: дисконт на российскую пшеницу доходит до $70/т. Об этом в ходе пресс-конференции сказал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

По его словам, это «астрономическая цифра» и «беспрецедентный за все времена наших поставок дисконт по отношению к европейским и американским ценам на зерно». «Когда Россия только завоевывала мировой рынок пшеницы, дисконт был от $10 до $20 за тонну. Тогда это было нормой, мы долгое время избавлялись от этого дисконта», — напомнил Злочевский.

В сфере поставок на внешние рынки проблемы в основном связаны с фрахтом и логистикой. Фрахт сильно подорожал, также очень сильно подорожала страховка перевозок, что, по словам Злочевского, существенно сказалось на потенциале отгрузок. Несмотря на то, что потребности в российском зерне есть, покупатели смотрят на него в последнюю очередь, сначала оценивая возможности поставок из других стран, отметил он.

Есть еще какие-то политические решения, потому что в последних закупках госкомпании GASC нашего зерна нет, несмотря на то что оно значительно дешевле и конкурентоспособнее, обратил внимание глава РЗС, при этом частные египетские компании ведут закупки. «Египет — не единственная страна, которая снизила спрос на наше зерно», — добавил он.

Тем не менее, союз не снижает прогноз экспорта зерна в этом сезоне, он может составить 43 млн т. Сейчас 37 млн т, включая 32,5 млн т пшеницы, уже отгружено, уточнил Злочевский. Минсельхоз ранее оценивал, что экспорт зерна из в 2021/22 сельскохозяйственном году будут на уровне 45-48 млн т.

Аналитика
Экспортные цены на пшеницу уменьшились

Экспортные цены на пшеницу уменьшились

Татьяна Кулистикова 

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №04, апрель 2022

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2022
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Кредитный маневр. Российский агросектор становится уязвим из-за неполного доступа к «дешевым» деньгам

«Агроинвестор»

Кредитный маневр. Российский агросектор становится уязвим из-за неполного доступа к «дешевым» деньгам
Комбикорм пока в плюсе. Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции

«Агроинвестор»

Комбикорм пока в плюсе. Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма