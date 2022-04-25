Российский зерновой союз: дисконт при экспорте пшеницы доходит до $70 за тонну

Потребность в российском зерне есть, но спрос низкий Д. Абрамов

Значительная концентрация рисков при экспорте зерна отразилась на ценообразовании: дисконт на российскую пшеницу доходит до $70/т. Об этом в ходе пресс-конференции сказал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.



По его словам, это «астрономическая цифра» и «беспрецедентный за все времена наших поставок дисконт по отношению к европейским и американским ценам на зерно». «Когда Россия только завоевывала мировой рынок пшеницы, дисконт был от $10 до $20 за тонну. Тогда это было нормой, мы долгое время избавлялись от этого дисконта», — напомнил Злочевский.



В сфере поставок на внешние рынки проблемы в основном связаны с фрахтом и логистикой. Фрахт сильно подорожал, также очень сильно подорожала страховка перевозок, что, по словам Злочевского, существенно сказалось на потенциале отгрузок. Несмотря на то, что потребности в российском зерне есть, покупатели смотрят на него в последнюю очередь, сначала оценивая возможности поставок из других стран, отметил он.



Есть еще какие-то политические решения, потому что в последних закупках госкомпании GASC нашего зерна нет, несмотря на то что оно значительно дешевле и конкурентоспособнее, обратил внимание глава РЗС, при этом частные египетские компании ведут закупки. «Египет — не единственная страна, которая снизила спрос на наше зерно», — добавил он.



Тем не менее, союз не снижает прогноз экспорта зерна в этом сезоне, он может составить 43 млн т. Сейчас 37 млн т, включая 32,5 млн т пшеницы, уже отгружено, уточнил Злочевский. Минсельхоз ранее оценивал, что экспорт зерна из в 2021/22 сельскохозяйственном году будут на уровне 45-48 млн т.

