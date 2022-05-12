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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

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Компания «Молвест» возобновила экспорт в дальнее зарубежье

В Китай отправлено шесть контейнеров сывороточного пермеата

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Из-за санкций и нарушения логистики компания не могла вывозить продукцию на внешние рынки с февраля
«Молвест»
Из-за санкций и нарушения логистики компания не могла вывозить продукцию на внешние рынки с февраля
«Молвест»

ГК «Молвест» возобновила экспортные поставки в дальнее зарубежье, сообщила компания. Она отправила шесть контейнеров сухих молочных ингредиентов (сывороточный пермеат) в Китай. Следующую партию планируется отгрузить через неделю. Из-за санкций и нарушения логистики компания не могла вывозить продукцию на внешние рынки с февраля. Отгрузку осуществили через порт Новороссийск, также подтверждены договоренности по отправкам через Дальний Восток, уточняется в сообщении «Молвеста».

Основным экспортным продуктом агрохолдинга остаются сухие молочные ингредиенты из подсырной сыворотки. Сейчас предприятие компании перерабатывает 525 т сыворотки в сутки, к середине лета производство планируется увеличить на 25-27%. По словам гендиректора «Молвеста» Анатолия Лосева, интерес к продуктам переработки сыворотки со стороны покупателей очень большой. «Кроме наших китайских партнеров заключаются договора с японскими компаниями и с одной из компаний в Индии, есть интерес в Северной Африке», — уточнил он.

Ранее Лосев рассказывал «Агроинвестору», что «Молвест» планирует отправлять в дальнее зарубежье около 35-50% производимых сухих белков и пермеата. «Сейчас внутренний спрос на сухие молочные ингредиенты отчасти обеспечен импортной сывороткой, но наша дешевле. Наша первая задача — удовлетворить российский рынок, и при этом осваивать международный, — рассказывал топ-менеджер. — Там свои правила — игроки гораздо мощнее и опытнее, чем конкуренты внутри страны, поэтому выход на внешний рынок дает нам большой опыт и возможность понимать правила и тренды на нем».

В ГК «Молвест» входит восемь производственных площадок, пять молочных комплексов, на которых содержится более 30 тыс. коров. Компания перерабатывает свыше 500 тыс. т молока в год и выпускает около 280 наименований молочной продукции восьми торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», Felicita, «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок». Продукция компании продается более чем в 30 регионах России.

Татьяна Кулистикова 

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