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Russian Crop Production — 2021/22

Интервью

Анатолий Лосев, «Молвест»: «Рентабельность в молочной отрасли продолжает падать»

Все составляющие себестоимости дорожают, а возможности для повышения цен ограничены

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Молвест
Молвест

«Молвест» (бренд «Вкуснотеево») в 2019—2020 годах вложил в сырное производство более 1,5 млрд руб. и увеличил выпуск на 25%. По данным Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») по итогам прошлого года компания заняла десятое место в рейтинге крупнейших в России производителей сыра. Также группа стала четвертой по выручке среди переработчиков молока с 28,7 млрд руб. за 2020 год. О развитии бизнеса «Агроинвестору» рассказал гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев. 

— Какие у вас планы по объемам производства в этом году?

- Основные инвестиции в этом году направлены на расширение мощностей по переработке сыворотки и производства сыра. С осени будем перерабатывать на 20% больше сыворотки — примерно 600 т в день. По итогам 2021 года мы планируем увеличить производство сыра на 20%, до 14,5 тыс. т, а через два года рассчитываем выйти на 17 тыс. т. Конкуренция на рынке сыра с каждым годом ужесточается, в основном это происходит за счет увеличения доли импортных сыров, преимущественно поставок из Белоруссии. 

— Из-за девальвации рубля существенно подорожали импортные ингредиенты и увеличилась себестоимость. Насколько негативно это влияет на бизнес?

- Мы находимся в глобальной экономике, и кроме санкционных ограничений у нас нет никаких препятствий для перемещения продукции. Как только Китай завершил локдаун из-за пандемии коронавируса и резко увеличил объем производства по всем направлениям, произошел рост спроса на металлы и прочие составляющие. Это стало толчком для повышения мировых цен. Соответственно то, что производится в России и пользуется спросом за границей, стало активно поставляться на внешние рынки, так как курсы доллара и евро к рублю стали более привлекательными. 

В свою очередь, начался бурный рост цен на все составляющие себестоимости нашей продукции — от упаковки до строительных материалов. К примеру, по сравнению с прошлым годом стоимость гофрокартона увеличилась почти на 70%, упаковок из пластика — на 80%, сахара — на 67%. Выросли в цене удобрения, агрохимия, ветпрепараты и т. д. Это неизбежный процесс, и Россия не может локально каким-то образом это остановить. Конечно, правительство принимает меры, их эффективность будет понятна по итогам года, но сейчас себестоимость растет. И наша задача — не вызвать шокового роста цен для потребителей. Но повышение стоимости всех составляющих производства приводит к тому, что мы вынуждены постепенно увеличивать опускные цены на продукцию. С декабря прошлого года рентабельность в молочной отрасли снизилась почти в три раза и продолжает падать.

— Есть ли возможность повышать цены, учитывая, что покупательская способность населения не растет?

- Цены увеличиваются каждый год, потому что есть инфляция. Мы повышаем их крайне аккуратно — потребители очень болезненно на это реагируют. Также мы частично компенсируем удорожание за счет глубины и количества промоакций. 

— Как сейчас обстоят дела со спросом на молочную продукцию вообще и на вашу в частности?

- В этом году ждем роста потребления сыров, немного — йогуртов и пастеризованного молока. В традиционной молочной группе — на сметану и кефир — скорее всего, будет падение спроса. Это связано с тем, что количество потребителей, для которых аксиомой было то, что кефир — самый полезный молочный продут, уменьшается. Молодое поколение предпочитает новые продукты — те же йогурты. 

— Насколько для «Молвеста» привлекательно экспортное направление? 

- Сейчас экспорт не так привлекателен, как семь-восемь месяцев назад, когда курс доллара был выше. Но внешние цены на те продукты, которые мы поставляем за рубеж, выше, чем внутрироссийские. Поэтому интерес остается, и мы планируем около 35-50% производимых сухих белков и пермеата отправлять на внешние рынки, в дальнее зарубежье. В ближнее зарубежье — страны бывшего Советского союза — мы экспортируем йогурты, ультрапастеризованное молоко, масло, сыры. Эти поставки несильно зависят от курсов валют. 

— Расскажите, пожалуйста, о развитии собственной доставки продукции, какие планы в этом направлении?

- Во время пандемии в прошлом году было большое количество заказов от потребителей на доставку продуктов питания. И тогда стало понятно, что существующие сервисы по доставке не способны удовлетворить наши запросы, поэтому нам пришлось в некоторых городах присутствия, где у компании высокая доля на рынке, организовывать собственную доставку.

Сейчас этот проект развивается, но параллельно мы все же смотрим на сервисы доставок — «Яндекс», «Самокат», Delivery Club, так как у них себестоимость гораздо ниже, поэтому работа с ними в приоритете. Но свою доставку мы продолжаем развивать, чтобы знать сложности и проблемы этого бизнеса, это нам помогает в переговорах с вышеназванными компаниями. 

— Как сейчас работает запущенное в прошлом году производство сухих молочных ингредиентов? Есть ли планы увеличения объемов? 

- В Советском союзе подсырная сыворотка выливалась в канализацию или использовалась для кормления скота, потом постепенно продукт стал востребован промышленностью, прежде всего пищевой, и сыворотку начали сушить. Мы пошли немного дальше: фракционируем ее, выделяем оставшийся сывороточный белок, концентрируем его, сушим и продаем. А пермеат — это продукт, состоящий из лактозы, белка и жира, очень востребован в кондитерской промышленности. 

В этом году мы модернизировали оборудование, что позволило на 20% увеличить производственные мощности и повысить качество продукции. После опыта работы с первыми покупателями сухих ингредиентов мы скорректировали рецептуры для улучшения потребительских свойств, повысили показатели белков. Ежедневно мы перерабатываем около 420 т собственной сыворотки и 80-100 т привозной. Сейчас внутренний спрос на сухие молочные ингредиенты отчасти обеспечен импортной сывороткой, но наша дешевле. Наша первая задача — удовлетворить российский рынок, и при этом осваивать международный. Там свои правила — игроки гораздо мощнее и опытнее, чем конкуренты внутри страны, поэтому выход на внешний рынок дает нам большой опыт и возможность понимать правила и тренды на нем. На основе этого мы будем принимать решения о дальнейших инвестициях.  

Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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