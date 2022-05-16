Закупочные цены на пшеницу резко снизились

Прогноз экспорта пшеницы в мае остается на уровне около 0,9 млн тонн «Содружество»

Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах снизились до 15,8-16 тыс. руб./т без НДС, говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». По данным аналитиков, снижение составило 800 руб./т к предыдущей неделе. Причиной стало продолжающееся укрепление рубля и исчерпание квоты у ряда крупных экспортеров. В прошлом году цена была выше — 16050 руб./т, отметили аналитики «Русагротранса». Закупочные цены на малой воде опустились до 14,9 тыс. руб./т без НДС (-700 руб./т) по сравнению с 15 тыс. руб./т в прошлом году.



Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% при этом выросли до $385-390/т FOB, говорится в обзоре. Показатель увеличился на $5/т к предыдущей неделе. Экспортные цены в странах-конкурентах также активно укреплялись на фоне ухудшения перспектив нового урожая в большинстве стран-производителей и увеличения спроса со стороны импортеров. Французская пшеница подорожала до $430/т (+$14), американская — до $475 (+$29)», — отметили аналитики «Русагротранса».



«Внутренний рынок ослабевал, в первую очередь на Юге. Переработчики снижают закупочные цены, но пока встречают сопротивление держателей зерна, хотя количество предложений увеличилось», — говорится в мониторинге. На Юге цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса опустились до 15-15,1 тыс. руб./т без НДС. Снижение составило 300 руб./т. В Центре цены уменьшились в среднем до 16 тыс. руб./т (-250 руб./т) на фоне роста числе предложений и снижения закупочных цен переработчиками. При этом цены спроса упали более существенно — до 15,9 тыс. руб./т на воротах, отметили в «Русагротрансе». В Сибири цены опустились до 16-16,5 тыс. руб./т EXW элеватор без НДС (-100 руб./т) при более значительном снижении цен спроса.



Прогноз экспорта пшеницы в мае остается на уровне около 0,9 млн т (май 2021 года — 0,43 млн т). Экспорт за весь сезон-2021/22, согласно прогнозу, составит около 32,3 млн т. Предыдущая оценка «Русагротранса» составляла 32,6 млн т.

Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что за 15 дней мая из России было вывезено 960 тыс. т зерна, в том числе 644 тыс. т пшеницы. Ежедневные отгрузки в среднем составили 46,5 тыс. т, включая 43 тыс. т пшеницы. Это меньше, чем в апреле, когда ежедневно грузилось 104 тыс. т зерна (87 тыс. т пшеницы), сравнивает она. Всего с начала сезона Россия экспортировала 38,2 млн т зерна, в том числе 33,5 млн т пшеницы. «На оставшийся период наш потенциал по вывозу зерна составляет 6,7 млн т, из них 1,5 млн т пшеницы. Это говорит о том, что идут достаточно большие объемы вывоза ячменя и кукурузы. У последней потенциал экспорта почти 2,2 млн т, но мы эти объемы не вывезем», — считает Тюрина. Текущие отгрузки по кукурузе на 48,5% ниже, чем в прошлом году, ячменя — на 20% меньше, пшеницы — на 3,3% ниже. В целом по зерну в текущем сезоне падение экспорта составило 15% по сравнению с прошлый сезоном, подсчитала она.



Стоимость российского зерна имеет разнонаправленную динамику, продолжает Тюрина. Так, американская пшеница SRW подорожала на 7,7%. В начале мая она стоила $441 за тонну, сейчас — $476 за тонну. Франция при этом с начала месяца подорожала всего на $4. Российская пшеница EXW подорожал на 8% до $260 за тонну на фоне изменения курса валют. Стоимость агрокультуры на FOB Новороссийск за последнюю неделю снизилась на 1,2%, с начала месяца — выросла на 11 $. В начале мая стоимость составляла $385 за тонну, сейчас — $396 за тонну, заключила Тюрина.

