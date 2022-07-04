Агрохолдинг «Степь» начал производство муки

Проект ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт Pixabay

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») запустил новое направление бизнеса — производство муки. Выпуск муки высшего и первого сортов начался на производственных площадках компании в городе Сальске Ростовской области. Компания перерабатывает собственное сырье. Отруби — побочный продукт переработки, который используется для приготовления кормосмесей для животных, также идут на продажу, сообщила «Степь».



По словам гендиректора компании Андрея Недужко, переработка собственной сельхозпродукции и выход во вторичные переделы — часть стратегии развития «Степи». «Агрохолдинг располагает качественным сырьем, производственными мощностями и командой квалифицированных трейдеров. Это позволяет предлагать рынку не только продукцию растениеводства, но и продукты переработки с высокой добавленной стоимостью», — отметил он.



Завод работает в тестовом режиме, пока мощности небольшие, уточнила «Агроинвестору» представитель агрохолдинга. «Сейчас продолжаем оснащение и модернизацию, до конца года существенно нарастим мощности. Подписан меморандум о сотрудничестве с турецкими партнерами, в будущем возможно создание совместного предприятия, — говорит она. — Проект будет ориентирован не только на внутренний рынок, но и в значительной степени на экспорт». В частности, «Степь» планирует начать поставки в арабские и азиатские страны. Объем инвестиций в проект не раскрывается.



Сейчас мука выпускается оптовыми партиями в мешках по 50 кг. В ближайшей перспективе планируется расширить ассортиментную линейку и начать производство фасованной муки в потребительских форматах упаковки, которые востребованы в рознице. Продажи идут через дочернюю компанию агрохолдинга «Степь» - «Инвестпром-ОПТ», которая специализируется на сахарном и бакалейном трейдинге. Мука поставляется оптовым покупателям на Юге России в том числе в Ростовской области и Краснодарском крае, в Белгородскую область, а также на Дальний Восток.



Агрохолдинг «Степь» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года. Агрохолдинг занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельскохозяйственной продукции, сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге страны в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае.

