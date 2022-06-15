Виктория Абрамченко: в этом году у российского агроэкспорта хорошие перспективы

В условиях высокого курса рубля и санкций экспорт продукции АПК становится менее выгодным Pixabay

Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что в этом году у российского агроэкспорта хорошие перспективы. Об этом она сказала в интервью РБК. Так, по ее словам, квоты и плавающая пошлина на экспорт зерна привели к тому, что поставки муки за границу выросли в четыре раза. Еще одно интересное направление — высокобелковые корма для животноводства. «Из-за того, что меняется климат, многие страны-производители столкнулись со снижением производства кормов на фоне засухи. И здесь есть большой задел для экспорта из России», — отметила Абрамченко (цитата по РБК).



Также, по ее словам, российские животноводы и мясопереработчики уже переросли планку доктрины по обеспечению страны мясом птицы и свининой, поэтому можно безболезненно для внутреннего потребителя поставлять продукцию животноводства на зарубежные рынки. Кроме того, уже превышены показатели Доктрины продовольственной безопасности по рыбе, рыбной продукции и растительному маслу. Хороший потенциал для экспорта показывают кондитеры, считает вице-премьер. Основными торговыми партнерами, которые покупают российское продовольствие, являются Турция, Казахстан, Египет, но перспективна и Африка, добавила она.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что в текущих условиях экспорт продукции АПК становится менее выгодным, несмотря на то что потенциальные объемы продукции, которые Россия могла бы поставить на внешние рынки, весьма внушительны за счет ожидаемых высоких урожаев зерновых и масличных. «Но из-за пошлин, курса рубля и санкционного давления экспорт не столь выгоден, как это было еще несколько месяцев назад. Ситуация весьма неопределенная. В долларах, скорее всего, объемы вырастут, в рублях, особенно за вычетом пошлин — совсем не очевидно», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. Он также обращает внимание на то, что экспорт продуктов переработки (мука, комбикорма) — был, есть и в обозримой перспективе будет, скорее, нишевым направлением, если сравнивать их с поставками зерна. Например, в этом сезоне отгрузки муки превысят 450 тыс. т или даже достигнут 500 тыс. т, но эти показатели несравнимы с объемом поставок пшеницы в 32,5 млн т. Также, по мнению эксперта, в этом году не стоит ожидать сильного увеличения продаж за рубеж молока и мяса.



В первые месяцы этого года поставки мяса птицы и говядины активно увеличивались, свинины — несколько снизились из-за обострения конкуренции на рынке, и в начале весны внутренние цены на нее были достаточно высокими, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Сейчас же, по его словам, ситуация меняется. «При таком курсе рубля мы теряем свои конкурентные позиции на ряде внешних рынков. Если этот период будет длительным, то есть основания предполагать, что такие темпы экспорта, как были в первом квартале этого года, мы не сохраним», — считает Юшин. В то же время в России наблюдается существенный прирост производства и предложения​, и поэтому если объемы внешней торговли будут падать, то на внутреннем рынке возможно дальнейшее снижение цен на свинину и мясо птицы. Соответственно, встанет вопрос о рентабельности производства, потому что себестоимость не снижается такими темпами, как курс доллара.



Переговоры об открытии новых рынков для российской мясной продукции сейчас идут, но «очень тяжело и сложно», продолжает Юшин. «Например, к сожалению, такой большой и важный для нас рынок — Филиппины — пока остается недоступным. Фактически, компетентные органы этой страны не реагируют на обращения Россельхознадзора. Поэтому мы сейчас подключаем нашего торгового представителя на Филиппинах, чтобы выйти на переговоры», — рассказал «Агроинвестору» Юшин. Также по-прежнему большое значение имеет продолжение переговоров с Китаем об открытии рынка для российской свинины. Сейчас, по его словам, Минсельхоз и Россельхознадзор работают над признанием Китаем регионализации по африканской чуме свиней (АЧС). Юшин напоминает, что Россия поставляет свинину в десяток стран мира, и не было ни одного случая, чтобы в продукции был выявлен вирус АЧС. «Китайский рынок и сам вырос в плане производства, импорт свинины снизился, но он все еще значителен. Место для российского мяса найдется. Также в этом году мы еще активнее работаем со странами Африки, Ближнего Востока и Персидского залива», — добавил он.



Более 90% экспорта российской молочной продукции сейчас идет в страны постсоветского пространства, следовательно, это направление логистические проблемы затрагивают не сильно, а спрос остается достаточно стабильным, рассуждает управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев. Он считает, что России удастся сохранить объемы поставок, но если Белоруссия столкнется со сложностями при продажах на внешних рынки, то она может перенаправить эти объемы в Россию и страны СНГ, что существенно усилит конкуренцию. Но пока движений в этом направлении не заметно. Если говорить об экспорте за пределы СНГ, который и ранее был невелик, то это, прежде всего, b2b продукты, и здесь есть очевидные сложности с логистикой.



По словам эксперта, в ближайшее время потенциал развития экспорта будет упираться в соотношение конъюнктуры мировых цен и курсов валют, поскольку при текущем курсе рубля России будет очень сложно конкурировать с мировыми лидерами индустрии. Работа над открытием новых стран для российской продукции ведется постоянно, но для полноценного выхода на новые рынки требуется время, говорит Груздев. Основной потенциал роста, по его словам, лежит в направлении стран Юго-Восточной Азии, MENA и Африки — эти направления и до введения санкций были приоритетными как для бизнеса, так и для государства.



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