Резкого удорожания кондитерских изделий не ожидается

Участники рынка не повышали цены перед новогодними праздниками Pixabay

По прогнозу Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», в этом году на кондитерском рынке ожидается умеренная ценовая динамика без резких колебаний. В том числе этому будет способствовать рост предложения продукции российскими производителями.



Ранее «Известия» со ссылкой на торговую сеть «Верный» и «Утконос онлайн» сообщили, что производители кондитерских изделий уведомили ритейлеров о повышении цен с 1 февраля. Крупнейшие игроки рынка — Mondelez, «Хлебпром», «Славянка», «Объединенные кондитеры», Ferrero — хотят поднять цены на свою продукцию в диапазоне от 6% до 23%. Они объясняют, что это вынужденная мера, связанная с ростом издержек. Так, по информации издания, стоимость пальмового масла за год увеличилась на 40%, муки — на 15%, яичного меланжа — более чем на 50%.



По данным Росстата, за первую декаду января печенье и шоколадные конфеты в рознице подорожали в среднем на 0,4%, при этом в декабре 2021-го шоколад подешевел на 0,8%.

Небольшое повышение цен на кондитерском рынке в начале года связано с ростом цен на ключевые ингредиенты, подтвердил «Агроинвестору» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. При этом, несмотря на значительный рост производственных затрат, предприятия отрасли сделали все, чтобы не повышать цены перед новогодними праздниками, когда сладости пользуются повышенным спросом, подчеркнул он.



«За последние два года ключевой ингредиент для кондитерской промышленности — сахар — вырос в цене на 113%, существенно подорожали и другие виды сырья (какао-продукты, мука, тропические масла и т. д. ), упаковка, логистика и прочие составляющие себестоимости, — перечисляет Лашманкин. — Производители взяли на себя большую часть этой нагрузки, стараясь по максимуму сдерживать цены для потребителей, чтобы продукция оставалась доступной широким слоям населения». Участники рынка не смогли оперативно ответить на вопросы «Агроинвестора».



По данным «Асконд», заявленный средний рост цен составил 8-10% по всему ассортименту. «Лишь на отдельные продукты цены были увеличены более значительно в очень индивидуальных случаях, например, на сезонные товары или когда новинка при выводе на рынок продается по сниженным ценам фактически в режиме промо-акции, после завершения которой товар реализуется по его реальной рыночной стоимости», — прокомментировал Лашманкин.



Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует, сообщил Минсельхоз. «Несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности, — говорится в комментарии ведомства. — При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей».

