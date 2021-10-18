Россия может увеличить экспорт мороженого

В первом полугодии отгрузки на внешние рынки выросли на 22% «Айсберри»

На горизонте трех-пяти лет Россия может попасть в десятку крупнейших в мире экспортеров мороженого, по итогам прошлого года наша страна вошла в топ-13 поставщиков, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. В 2020-м в натуральном выражении российские компании увеличили вывоз мороженого на 17% относительно 2019 года, до 26,2 тыс. т. За первое полугодие 2021-го отгрузки увеличились на 22% до 22,4 тыс. т. «Полагаю, что по итогам текущего года экспорт вырастет на 25-30% по сравнению с 2020-м. К слову, за первое полугодие этого года мы уже превзошли объемы вывоза за весь 2019-й», — сравнил Груздев. За пределы Таможенного союза сейчас отгружается более 50% вывозимого мороженого, в топ-5 импортеров российского мороженого входят, в частности США, Канада, Китай.



На территорию постсоветского пространства экспортируется в основном традиционная для России продукция — пломбир. Ключевым поставщиком в дальнее зарубежье — США и Канаду — является компания Unilever, которая отгружает туда свой стандартный ассортимент мороженого, и отличие от тех позиций, что продаются на российском рынке, небольшое, говорит Груздев. «Конечно, на каждом рынке есть своя специфика потребления мороженого: где-то наибольшей популярностью пользуется фруктовый лед, доля продаж которого в России относительно невелика, где-то высокий спрос на мягкое мороженое, — продолжает он. — А вот с пломбиром, который у нас является ключевым сортом мороженого, в странах дальнего зарубежья почти незнакомы. И если отечественные производители мороженого хотят экспортировать пломбир, то продвижением этой категории на внешних рынках необходимо заниматься специально всей индустрией».



По словам Груздева, сейчас потенциал для развития экспорта — адаптация ассортимента под требования зарубежных рынков. «Нужно внимательно изучать специфику потребления мороженого в разных странах и отгружать туда не то, что мы умеем производить, а то, что будет востребовано каждым отдельным покупателем, — подчеркивает эксперт. — С технической точки зрения у наших мороженщиков для этого все есть. Все российские фабрики достаточно современные, оснащены передовым зарубежным оборудованием. Дело только в рецептурах».



У российских производителей мороженого есть перспективы развития поставок в страны дальнего зарубежья, уверен он: на сегодня охвачены еще не все рынки, а те, которые охвачены, могут покупать больше продукции. «Например, в Китай мы поставляем около тысячи тонн мороженого на протяжении последних трех лет — для такого огромного рынка это очень незначительный объем, его можно нарастить в разы, — подчеркивает Груздев. — Однако для того, чтобы это сделать, необходима консолидация наших поставщиков, так как в одиночку каждому предприятию сложно предложить необходимый крупному рынку объем. Вопрос в том, готовы ли к такой консолидации наши производители».



Крупным рынком сбыта мороженого является Африка, однако сегодня туда поставляет мороженое только «Айсберри», а на рынках Ближнего Востока и Средней Африки, а также Персидского Залива российское мороженое вовсе не представлено. Также наша страна не отгружает продукцию в Юго-Восточную Азию за пределами Китая. В итоге несмотря на то, что российское мороженое формально поставляется более чем в 35 стран, если посмотреть список крупнейших мировых импортеров мороженого, то окажется, что многие из них не охвачены российскими производителями, обращает внимание Груздев.



«Однако я полагаю, что в ближайшие два-три года российские мороженщики сделают рывок в плане как объемов, так и географии экспорта. В последние годы компании готовили для этого почву: приобретали компетенции работы на экспортных рынках, оттачивали логистику, проходили сертификации, — знает Груздев. — Логистические проблемы могут возникнуть только с некоторыми развивающимися странами, где есть сложности с холодной цепью поставок. Других трудностей быть не должно».



Кроме экспорта есть и другие точки роста сегмента мороженого. В первую очередь, это потребление внутри страны. Сейчас среднедушевое потребление мороженого составляет 3 кг в год. С ростом доходов населения и увеличением его благосостояния этот показатель может увеличиться в 1,5-2 раза, оценивает эксперт.



Второй аспект — развитие самой индустрии. Рынок мороженого является высококонкурентным, требования к игрокам с точки зрения эффективности производства, дистрибьюции, маркетинга, управления ассортиментом растут. Поэтому в секторе будет продолжаться консолидация. «Хотя уже сейчас десять крупнейших игроков занимают почти 60% рынка, а в перспективе доля крупных компаний в общем объеме производства мороженого будет увеличиваться, — говорит Груздев. — Кроме того, лидеры рынка наращивают мощности, соответственно, они будут увеличивать объемы производства, расширять дистрибуцию и давить на региональных игроков. К тому же не исключено, что в сегменте в ближайшие два-три года будут происходить сделки по слиянию и поглощению». Например, недавно была закрыта сделка «Айсберри» с «Петрохолодом». Также возможен приход иностранных компаний на российский рынок мороженого. «Так, недавно крупнейший азиатский игрок Lotte купил активы в Европе и точно придет и на российский рынок, правда, пока непонятно, когда это произойдет», — добавляет Груздев.



Согласно рейтингу крупнейших производителей мороженого, составленному Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»), Streda Consulting, Milknews и Союзом мороженщиков России по итогам 2020 года, топ-20 игроков произвели 328,8 тыс. т мороженого. Первое место занял Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.) с 44,6 тыс. т, на втором месте — «Ренна» («Коровка из Кореновки») с 43 тыс. т, на третьем — «Айсберри» («Пломбир Вологодский», «Филевское» и др.) с 36,8 тыс. т. Общий объем рынка Streda Consulting оценивает примерно в 449 тыс. т — на 8% больше, чем годом ранее.

